«ВКонтакте» запустила свою электронную почту

К началу нового учебного года «ВКонтакте» запустит «VK Почту» — сервис электронной почты, рассчитанный на аудиторию соцсети. Пользователи смогут персонализировать сервис под себя, сортировать письма и использовать «умные ответы» на базе машинного обучения, сообщила Sostav пресс-служба «ВКонтакте».

Кроме того, в компании заявили, что в «VK Почте» можно будет отписаться от рассылки в одно нажатие, а также авторизоваться через учетную запись VK Connect. Пользователю будут доступны прямые чаты с компаниями — сейчас таких организаций семь, среди них — Ozon, Wildberries и Lamoda. Функция может понадобиться, чтобы уточнить детали по заказу в интернет-магазине или сервисе доставки, пояснили во «ВКонтакте».

По заявлению Анны Артамоновой, вице-президента по экосистемным продуктам «ВКонтакте», новый сервис не заменит «Почту Mail.ru»: «он получит лучшие разработки команды в создании почтовых сервисов и продолжит развиваться через интеграцию с мессенджером «ВКонтакте» и соцсетью, получит максимальную персонализацию, более смелые технологические решения для более молодой аудитории».

Ранее социальная сеть «ВКонтакте» добавила возможность оставлять реакции к постам вместо использования отметки «Нравится». Аналогичная возможность уже несколько лет работает у Facebook.