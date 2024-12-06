Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Ашманов и партнеры
ТВ-спонсорство: о рекламе, которую смотрят

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
06.12.2024 в 13:15

«ВКонтакте» улучшила интеграцию бизнес-сообществ с Yclients

Формы записи на услуги теперь открываются быстрее

«ВКонтакте» упростила интеграцию с системой для автоматизации и управления бизнесом в сфере услуг Yclients. Предпринимателям не нужно вручную переносить свои услуги из сервиса в сообщество «ВКонтакте» — соцсеть сделает это автоматически. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе VK.

Подписчики смогут увидеть услуги, их стоимость, доступные окна и записаться на них в соцсети. Информация об услугах и ценах будет обновляться ежедневно.

После того, как бизнес привяжет свой личный кабинет в Yclients к сообществу «ВКонтакте», соцсеть перенесёт туда все услуги и информацию о них из Yclients, а также создаст виджет для онлайн-записи в меню сообщества. Бизнесу останется добавить кнопки записи в шапку паблика и мессенджер. Возможность записаться также автоматически появится в постах, историях и клипах сообщества.

Формы записи на услуги стали открываться быстрее. Пользователям не нужно вводить свои данные при записи на услугу, её можно повторить.

Анна Ефименко, директор по развитию бизнес-вертикалей VK:

«ВКонтакте» ежедневно пользуются более 56 млн пользователей, которые общаются с друзьями, смотрят и читают контент, а ещё ищут товары и услуги. Мы постоянно развиваем свой инструментарий, чтобы предприниматели, развивающие своё дело с помощью Yclients, могли пользоваться всеми возможностями «ВКонтакте»: находить новую аудиторию, использовать контент для её привлечения, растить лояльность подписчиков и зарабатывать на своём деле. Ожидаем, что после упрощения интеграции количество записей на услуги бизнеса вырастет примерно на 20%.

В апреле «VK Реклама» и Yclients запустили инструмент для привлечения клиентов. Компании из сферы услуг, которые используют Yclients, могут продвигать форму онлайн-записи в «VK Рекламе».

ВКонтакте интеграция Yclients
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.