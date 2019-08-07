«ВКонтакте» выпустила музыкальные стикеры

«ВКонтакте» представила музыкальные стикеры, которые можно прикреплять в историях, сообщается в пресс-релизе компании. В своих историях можно добавлять фрагменты из треков с личной страницы, а из чужих забирать треки в свой плейлист.

VK первая среди всех соцсетей использует для такой функции свой музыкальный сервис. Для добавления музыки надо прикрепить к истории стикер с этим наименованием и выбрать трек через каталоги: «Популярное», «Новинки» и «Выбор редакции». Также доступен поиск.