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07.08.2019 в 15:15

«ВКонтакте» выпустила музыкальные стикеры

Их можно прикреплять в историях

«ВКонтакте» представила музыкальные стикеры, которые можно прикреплять в историях, сообщается в пресс-релизе компании. В своих историях можно добавлять фрагменты из треков с личной страницы, а из чужих забирать треки в свой плейлист.

VK первая среди всех соцсетей использует для такой функции свой музыкальный сервис. Для добавления музыки надо прикрепить к истории стикер с этим наименованием и выбрать трек через каталоги: «Популярное», «Новинки» и «Выбор редакции». Также доступен поиск.

Андрей Капитанов, руководитель музыкального сервиса ВКонтакте:

С музыкальными стикерами делиться песнями можно максимально ярко и в своём стиле. Друзья увидят, как вы подпеваете и танцуете под любимую музыку, а ещё смогут легко добавить трек себе в плейлист или отправить его знакомым. Истории становятся окном в огромный каталог популярной музыки.

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