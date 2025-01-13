«ВКонтакте» и «Авито» снова попали в «пиратский» список торгпредства США

Социальная сеть «ВКонтакте» и маркетплейс «Авито» попали в ежегодный обзор рынков контрафакции и пиратства торгового представительства США (United States Trade Representative, USTR). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет USTR за 2024 год, опубликованный 8 января.

Согласно документу, «ВКонтакте» с 2022 года «отказывается» сотрудничать с правообладателями и удалять пиратский контент. «Авито» якобы игнорирует «многочисленные запросы от правообладателей и не принимает меры по борьбе с продажей контрафактной продукции».

В отчете USTR говорится, что обе площадки не выполняют требования американских правообладателей, которые продолжают настаивать на соблюдении своих авторских прав. «ВКонтакте» и «Авито» попадали в список USTR и годом ранее.

В «Авито» заявили «Ъ», что на платформе запрещена продажа товаров, нарушающих авторские и другие права. Кроме того, у компании «есть налаженный процесс работы с любыми правообладателями вне зависимости от страны происхождения». Если же нарушение прав подтверждается, то контент блокируется. После удаления объявления с платформы оно не может появиться снова, так как любые попытки его повторного размещения пресекаются. В VK воздержались от комментариев.

Среди российских IT-сервисов, включенных в список USTR, также оказались торрент-трекер Rutracker, файлообменник Rapidgator, библиотеки LibGen и Sci-Hub. В своем отчете о распространителях контрафактной продукции и пиратского контента американское ведомство также упомянуло российские рынки «Дубровка» и «Садовод», торговый центр «Горбушкин двор». Ранее торговые площадки неоднократно попадали в подобные списки.