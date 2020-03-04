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04.03.2020 в 07:00

«ВКонтакте» выпустит аналог TikTok

К продвижению платформы привлекут блогеров

«ВКонтакте» планирует запустить экспериментальный сервис коротких вертикальных видео, наиболее близким аналогом которого можно назвать приложение TikTok. Запуск приложения может состояться уже во втором квартале текущего года, сообщает vc.

Близкий к компании источник рассказал, что сервис «был вдохновлён TikTok». Проект носит рабочее название «Клипы» и станет частью «суперприложения», развитием которого занимается Mail.ru Group на базе «ВКонтакте». Пользователи смогут редактировать видео, добавлять маски и эффекты. Также сервис будет поддерживать технологии компьютерного зрения, например управление жестами, и игры с технологией дополненной реальности.

К продвижению платформы будут подключены «лидеры мнений и создатели профессионального контента» ― с ними уже ведут переговоры, утверждает источник издания. Рекламу на старте сервиса добавлять не будут, а в будущем планируется запустить инструменты для монетизации авторского контента.

Ещё один аналог TikTok, приложение с короткими видео Byte, скачали уже более 1,3 млн раз. Оно обошло по популярности Instagram. Byte позволяет загружать вертикальные и горизонтальные видео из галереи смартфона или снимать их прямо в приложении.

ВКонтакте TikTok
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