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24.02.2025 в 13:26

«ВКонтакте» дала возможность бизнесу добавлять в эфир несколько карточек товаров

Пользователи смогут получить информацию о продукции во время просмотра стрима

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Владельцы и администраторы бизнес-сообществ могут прикреплять к одному стриму во «ВКонтакте» до 10 товаров с возможностью оформить заказ как внутри соцсети, так и на внешнем сайте продавца. Бизнес сам определяет, в какой момент во время стрима появляется плашка товара. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе VK.

Пользователи смогут получить информацию о понравившемся товаре во время просмотра эфира. Зрителю будут доступны всплывающие плашки, по которым можно перейти к покупке, и отдельный список всех товаров из трансляции, к которому можно обратиться в любое время в течение эфира.

Во время стрима зрители могут задавать вопросы, оставлять комментарии и получать ответы от ведущих.

Валерия Орлова, директор бизнес-юнита сервисов для СМБ VK:

Продавать, развлекая — уже не новый тренд, а зарекомендовавший себя способ общения бизнеса и пользователей. Одно из ключевых преимуществ прямых эфиров — это возможность демонстрировать товары и активно взаимодействовать с аудиторией в режиме реального времени. Зрители трансляций могут узнавать о цене на товар в тот же момент, когда увидели его на экране, а также пользоваться специальными предложениями и скидками, доступными только во время трансляции.

Возможность проводить трансляции в мобильном приложении «ВКонтакте» появилась в 2018 году. Позднее в эфиры разрешили добавлять товары, ссылки, записи, опросы, статьи, сервисы, профили пользователей или сообщества.

ВКонтакте стримы
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