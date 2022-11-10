Выручка VK от продаж онлайн-рекламы увеличилась на 29% в третьем квартале

Холдинг VK объявил финансовые итоги третьего квартала 2022 года. Выручка компании увеличилась на 21% год к году до 24,1 млрд руб. Рост показателя обусловлен увеличением продаж онлайн-рекламы на 29% год к году (14,5 млрд руб.) Основными драйверами роста рекламного направления стали перформанс форматы, которые выросли на 71% год к году, СМБ-сегмент (предприятия среднего и малого бизнеса), увеличившийся на 128%, видеореклама, объёмы продаж которой выросли на 16% год к году.

Маркетинговые расходы компании составили 3,4 млрд руб. за третий квартал, увеличившись на 68,3% год к году.

Cкорректированный показатель EBITDA компании вырос на 16% год к году до 9,8 млрд руб. (EBITDA маржа: 30,6%) с улучшением рентабельности почти на три процентных пункта. В VK подчёркивают, что это произошло благодаря росту рентабельности в сегментах «Социальные сети и коммуникационные сервисы» и «Образование» — на 3 и 34 процентных пункта год к году соответственно. Чистая прибыль холдинга составила 41,2 млрд руб., против 2, 3 млрд руб. чистого убытка годом ранее.

Аудитория и вовлечённость «ВКонтакте»

Выручка крупнейшего актива VK — социальной сети «ВКонтакте» — выросла на 34% в третьем квартале. Месячная аудитория в России за этот период увеличилась на 6,9% — до рекордных 76,9 млн, средняя дневная аудитория в стране поднялась на 7,1% — до рекордных 49,4 млн. По данным Mediascope, месячный охват «ВКонтакте» в сентябре составил 85% российской интернет-аудитории, причём 54% посещали социальную сеть ежедневно.

«VK Видео» и «Клипы»

В третьем квартале суточные просмотры видео на платформе видеотехнологий VK («Видео» и «Клипы») достигли 2,41 млрд, обновив рекорд. В отчётном периоде продолжился рост смотрения видео внутри «ВКонтакте». Среднее число ежедневных просмотров увеличилось на 45% год к году и составило 1,16 млрд.

Ежедневные просмотры в сервисе «VK Клипы» по итогам третьего квартала выросли в 2,5 раза год к году и составили рекордные 717 млн. Количество опубликованных клипов выросло за год более чем в 4 раза, а число создателей контента — в 2,2 раза.

Авторы и сообщества

В третьем квартале количество созданных сообществ во «ВКонтакте» увеличилось на 28% год к году, а количество просмотров ленты — на 45%. Выручка сообществ, использующих официальные инструменты монетизации «ВКонтакте» (монетизацию видео, партнёрскую программу, VK Donut и другие) выросла на 88% год к году.

Создатели контента, используя VK Donut, заработали более 126 млн руб. — в три раза больше, чем в прошлом году.

Количество сообществ, которые используют VK Donut, выросло в 1,5 раза год к году. Число подписчиков, перечисляющих средства через платформу, увеличилось более чем в два раза, говорится в отчёте.

VK Mini Apps и «Игры»

Согласно данным VK, в сентябре число мини-приложений на платформе VK Mini Apps выросло на 73% по сравнению с прошлым годом и составило 63,8 тыс. Средняя месячная активная аудитория платформы в третьем квартале выросла на 15% до 38,4 млн. Рекламная монетизация мини-приложений на платформе VK Mini Apps за отчётный период выросла на 45% в годовом исчислении.

Количество мобильных игр в каталоге «ВКонтакте» в третьем квартале увеличилось на 160% год к году, а выручка от внутриигровых покупок на мобильных устройствах возросла на 59%.

«Одноклассники»

Количество новых зарегистрированных пользователей соцсети «Одноклассники» («ОК») в сентябре выросло на 8,3% год к году, следует из отчёта VK. Активнее всего регистрировались люди в возрасте от 25 до 45 лет, при этом вовлечённость новых пользователей была «выше средней».

Группы в «ОК» в третьем квартале создавали на 66,3% чаще, чем годом ранее. За три месяца рост рекламной выручки от СМБ в «ОК» составил 26,5% год к году. При этом число уникальных платящих предпринимателей увеличилось на 12,9% год к году. Общее количество бизнес-групп, которые публикуют контент в «ОК», выросло на 44,5% год к году.

Ранее VK отчитывалась за первое полугодие 2022 года. Выручка за этот период превысила 63,4 млрд руб. Из них на онлайн-рекламе холдинг заработал более 25,5 млрд руб. За шесть месяцев маркетинговые расходы VK составили 14 млрд руб.