Каждого третьего россиянина раздражают голосовые сообщения

Эксперты «VK Мессенджера» провели опрос на тему этики общения в соцсетях и мессенджерах. Их используют для повседневного общения 45% и 41% соответственно. 12% чаще общаются по СМС, а 5% — по электронной почте. Каждый третий (34%) готов отказаться от звонков по телефону в пользу переписок в мессенджерах. 18% респондентов испытывают сложности с разделением личной и рабочей/учебной переписки — успешно это делают 61% опрошенных, рассказали Sostav в пресс-службе «VK Мессенджера».

Чтобы разделить личную и деловую переписку, большинство ведёт её в разных мессенджерах (55%), каждый третий — отключает уведомления в рабочих или учебных чатах (33%), почти столько же — размещают их в разных папках (31%).

80% участников опроса предпочитают здороваться с собеседниками и сразу переходить к сути дела. 14% ждут ответа на своё приветствие, а 6% считают его необязательным.

Рабочие переписки в нерабочее время

Только в 15% случаев респондентам, которые используют мессенджеры для общения по работе, удаётся решать все вопросы в рабочее время. Женщин среди них больше, чем мужчин: 20% против 9%. Большинство респондентов пишут в рабочие чаты в любое время суток: 64% — когда вопрос требует срочного ответа, а 32% — когда нужно быстро завершить свою часть работы. В нерабочее время мужчины чаще пишут в чаты коллегам и партнёрам — 73% против 57% женщин.

43% респондентов относятся к поздним сообщениям по работе нейтрально, но отвечают на них только в рабочие часы. 39% не нравится получать такие сообщения, и они хотели бы, чтобы по окончании рабочего дня беззвучный режим в чате включался автоматически. 16% позитивно относятся к поздним сообщениям.

Дробление сообщений, опечатки и голосовые

30% заявили, что их раздражает дробление сообщений на много коротких. Однако 63% относятся к этой привычке собеседников нейтрально, а 7% даже нравится получать сообщения в таком виде.

Ошибки и опечатки раздражают больше трети респондентов (37%). 57% их замечают, но относятся к ним спокойно, а 6% даже не видят — это больше свойственно мужчинам.

Каждого пятого участника опроса (21%) раздражает получение голосовых сообщений, когда нет возможности его прослушать. 14% такие сообщения раздражают при любых обстоятельствах. При этом почти половина опрошенных (45%) относится к ним нейтрально, а каждому пятому они нравятся.

Большинство (60%) опрошенных отмечают, что автоматическая расшифровка голосовых сообщений могла бы улучшить их отношение к этому формату. У каждого третьего (34%) отношение не изменилось бы, а у 6% — ухудшилось бы.

Перед отправкой голосовых сообщений 40% респондентов интересуются у собеседников, есть ли у них возможность их прослушать. 18% спрашивают об этом иногда, а 9% — всегда. Каждый третий участник опроса никогда не записывает голосовые сообщения.

Звонки, стикеры и эмодзи

Больше половины респондентов (52%) считают, что звонить без предупреждения в мессенджере можно хорошо знакомым собеседникам, 15% — что всем. Последнее убеждение больше распространено среди мужчин: так считает каждый пятый представитель сильного пола (21%) и только каждая десятая женщина (11%).

По мнению 17% опрошенных, о звонке стоит предупреждать в любом случае. Такой позиции придерживаются 21% женщин и только 12% мужчин.

Стикеры и эмодзи в мессенджерах использует 93% опрошенных: 72% — в чатах с друзьями, 57% — в семейных, 43% — в рабочих чатах и чатах со знакомыми, а 15% — даже при общении с незнакомыми людьми.

С помощью стикеров и эмодзи люди выражают эмоции (70%). 57% они помогают придавать сообщениям дополнительный смысл, а 35% используют их для быстрого ответа.