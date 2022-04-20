VK запустила программу помощи малому и среднему бизнесу «Быстрый старт ВКонтакте»

VK запускает программу помощи малому и среднему бизнесу (МСП) «Быстрый старт ВКонтакте». Она призвана помочь предпринимателям развивать своё дело в интернете. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе VK.

В компании отметили, что «Быстрый старт ВКонтакте» включает дополнительные меры поддержки МСП: органическое продвижение в соцсети, скидки на рекламу и помощь специалистов в настройке кампаний, расширенные инструменты для продаж и приоритетную поддержку в работе с площадкой.

Программа поможет «быстрее и проще начать привлекать новых клиентов и увеличивать продажи» в текущих условиях, заявили в VK.

В «Быстром старт ВКонтакте» можно выбрать одну из двух опций программы: «базовую» и «максимальную». Так, «Базовая» позволяет получать скидку на рекламу, дополнительные возможности органического продвижения в соцсети и расширенные инструменты для роста продаж. «Максимальная» опция увеличивает размер скидки на рекламное продвижение в два раза и количество показов карточек товаров и услуг на ресурсах «ВКонтакте». Кроме того, она включает помощь специалиста по рекламе и приоритетную поддержку со стороны команды соцсети, подчеркнули в компании.

«Быстрый старт ВКонтакте» продлится три месяца.

Юрий Федорчук, руководитель монетизации электронной коммерции VK: Соцсети стали ключевыми каналами для развития малого и среднего бизнеса. Простые инструменты помогают общаться с клиентами, рассказывать о своём деле широкой аудитории, привлекать новых покупателей, проводить оплату и подключать доставку. При этом мы понимаем, что многим предпринимателям пришлось запускать новые площадки или переносить все активности на доступные ресурсы. Чтобы помочь им освоиться и укрепить свои позиции «ВКонтакте», мы запустили дополнительные меры поддержки. Уверены, что помощь в продвижении, расширенные инструменты и консультации специалистов позволят добиться большего успеха в соцсети.

По собственным данным «ВКонтакте», ежемесячная аудитория соцсети впервые превысила 100 млн пользователей в мире. За март более 600 тыс. МСП начали вести своё дело «ВКонтакте» и тестировать инструменты для запуска бизнеса, более 280 тыс. сообществ стали использовать «Магазин ВКонтакте» для продажи своих товаров и услуг.

Ранее «ВКонтакте» запустила программу поддержки авторов с других площадок — их будут бесплатно продвигать на платформе, если они перешли в соцсеть или возобновили свою деятельность с 1 марта 2022 года.