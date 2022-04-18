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18.04.2022 в 16:30

«ВКонтакте» будет бесплатно рекламировать авторов, перешедших с других площадок

Программа действует для тех, кто начал или возобновил свою деятельность в соцсети с 1 марта

«ВКонтакте» запустила программу поддержки авторов из других площадок — их будут бесплатно продвигать на платформе, если они перешли в соцсеть или возобновили свою деятельность с 1 марта 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба «ВКонтакте».

Продвижение будет представлять собой рекламные записи в ленте новостей с кнопкой «Подписаться», пояснили ТАСС представители соцсети. Чтобы повысить эффективность, «ВКонтакте» будет собирать данные об аудитории.

Для получения такого продвижения авторы контента должны заполнить анкету. В сообществе должно быть от пяти оригинальных постов и не менее двух постов за последнюю неделю. Аудитория должна составлять не менее 1 тыс. подписчиков. Кроме того, «ВКонтакте» будет рассматривать заявки сообществ с аватаром, обложкой, корректными названием и описанием, уточнило информагентство.

Ранее соцсеть отказалась от своей комиссии до конца апреля. Авторы контента смогли получать полный объём дохода от монетизации по партнёрской программе, на маркет-платформе, в видео и через VK Donut.

Кроме того, в связи с блокировкой ряда площадок «ВКонтакте» объявила о запуске инструментов, которые могут стать полезными для малого и среднего предпринимательства. Они стали доступны на платформе «Бизнес ВКонтакте».

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