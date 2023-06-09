VK запустил акселератор сообществ во «ВКонтакте»

Для администраторов популярных групп во «ВКонтакте» VK запустил закрытый клуб-акселератор, сообщают «Ведомости» со ссылкой на пользователя, который получил приглашение.

Участникам предлагают курсы и марафоны по созданию контента и использованию рекламных инструментов. Источник издания сообщил, что в рекламном посте предлагалось пройти отбор и стать одним из 35 тыс. участников программы.

В VK отказались от комментариев. Но источник, близкий к холдингу, подтвердил «Ведомостям» информацию о запуске акселератора. Сумму инвестиций собеседник не назвал.

Из финансового отчёта VK следует, что в декабре прошлого года количество активных авторских пабликов во «Вконтакте» выросло на 13% и достигло 2 млн год к году. Также увеличились и доходы авторов, «за счёт активной работы с сообществами и улучшения рекомендательных алгоритмов». В документе указано, что партнёрская программа, монетизация видеороликов и VK Donut принесли авторам «рекордные 4 млрд руб.».

Однако неясно, что имеется в виду под активными пабликами. Руководитель Центра изучения новых коммуникаций Станислав Апетьян (издательский дом НОМ) предполагает, что многие из пабликов заброшены.

«Радует, что VK занимается развитием своей экосистемы сообществ. Жизнь там есть и сегодня, хотя и не такая активная, как 10 лет назад», — добавляет он.

Для сообществ во «Вконтакте» самым успешным был период с 2014 по 2017 годы, тогда многие рекламодатели вкладывали свои бюджеты для сотрудничества с ними, утверждает управляющий партнёр ГК «Родная речь» Василий Ящук. В данный момент посевы по пабликам уступают Telegram-каналам из-за непрогнозируемых решений алгоритма и непрозрачных охватов, но определённая часть брендов работает с ними, отмечает Ящук. «Вопрос построения доверия к рекламе в пабликах также важная задача, которую должны решить во «В контакте», — говорит он.

В мае VK запустила «Школу авторов», вложив в проект 60 млн руб. по оценке РБК. Эксперты предполагают, что инвестиции в акселератор составят приблизительно 70−100 млн руб.

Основатель рекламного агентства Digital Church Марк Хлуднев считает, что акселератор создан для увеличения количества новых пользователей VK при помощи новых проектов и уникального контента. А увеличение рекламных доходов здесь — второстепенная задача, считает он.

Но если акселератор поможет улучшить качество контента и повысить вовлечённость аудитории пабликов, то это привлечёт рекламодателей, говорит руководитель отдела маркетинга в социальных медиа рекламной группы OMD OM Group Анна Козырева. Клиенты сегодня выбирают Telegram для размещений, так как там больше выбор площадок с большими охватами и цитируемостью, подчёркивает она.

Хлуднев считает, что рекламодателям «Вконтакте» как площадка для размещений интересен и сегодня. По его словам, сегодня соцсетью пользуется совсем другая, более состоятельная и нужная аудитория, чем думали рекламодатели. Раньше они не доходили до «Вконтакте» из-за того, что использовали для рекламы Instagram (запрещённая в России соцсеть; принадлежит Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в России), TikTok (пользователи из России не могут загружать новый контент. — прим. Sostav) и другие площадки, уточняет Хлуднев.

Апетьян говорит, что Telegram-каналы плотно встроены в повседневное медиапотребление из-за привязки к базовому мессенджеру — наиболее интенсивно используемому приложению в смартфоне пользователя.

«Конкурировать с этим может только другой базовый мессенджер. Неудивительно, что о запуске каналов на днях заявил WhatsApp (принадлежит Meta — признана экстремистской и террористической организацией в России)», — говорит он.

Хлуднев считает, что рекламную выручку VK может нарастить, но работа требует времени. На VK сейчас приходится около 30% медиабюджетов.

«Оставшиеся 70% распределяются между «Авито», «Яндексом», Ozon и другими площадками. Также используется много инструментов для продвижения: порядка 20−30% приходится на VK, а на Telegram — около 20%», — подчёркивает он.

Владельцы пабликов во «Вконтакте» могут зарабатывать от пяти тысяч до нескольких миллионов руб. в месяц, добавляет Хлуднев. Суммы зависят от охватов, типа рекламируемых товаров и активности аудитории. При этом стоимость размещения рекламы в сообществах во «Вконтакте» растут достаточно быстро: с 2022 года у многих пабликовы цены выросли на 30−40%, что происходит из-за появления блогеров на платформе.

1 июня 2023 года «VK Реклама» добавила новый инструмент для поиска целевой аудитории среди активных подписчиков сообществ «ВКонтакте» и групп в «Одноклассниках» — «умный» таргетинг. Модели платформы показывают рекламу не всем участникам пабликов, а только тем, «кто вероятнее совершит нужное действие». Например, напишет в сообщество, оставит заявку, установит приложение, добавит товар в корзину или оплатит покупку.

Использовать таргетинг по сообществам «ВКонтакте» и группам в ОК может любой бизнес. В кабинете нужно выбрать актуальные паблики, а затем нажать «Создать аудиторию», после чего этот сегмент можно снова использовать.