VK займётся цифровой дистрибуцией музыки

Холдинг VK начнёт заниматься дистрибуцией контента на музыкальные стриминговые платформы, в том числе на платформы конкурентов. Компания планирует также размещать треки российских артистов на зарубежных платформах, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на директора музыкальной экосистемы и департамента видеоконтента холдинга Николая Дуксина.

VK уже работает над созданием собственного музыкального лейбла. Цифровой дистрибутор будет создан на базе United Media Agency (UMA, входит в VK). Сейчас UMA работает как моноагрегатор, то есть доставляет контент на платформу «VK Музыки», но VK хочет, чтобы агрегатор работал со всеми стриминговыми витринами, в том числе с «Яндекс.Музыкой», «Звуком» и другими.

Крупнейшие участники рынка цифровой дистрибуции музыки в РФ — Zvonko Group, французская Believe Digital и американская ONErpm. Глава ONErpm Eastern Europe Надежда Бойчевски отмечает, что сегмент остается высококонкурентным, но и VK, по её оценке, также обладает «достаточной экспертизой и пониманием», чтобы работать в сегменте.

Однако источник издания на рынке сомневается, что VK может составить серьезную конкуренцию текущим участникам рынка. В частности, чтобы доставлять контент на YouTube Music, Spotify, Apple Music и Amazone, нужно вести расчеты в валюте и иметь партнёра-нерезидента, либо использовать услуги посредника, что скажется на выплатах артистов.

По итогам года выручка российских музыкальных стриминговых сервисов вырастет на 20−25% год к году в том числе из-за перетока подписчиков Spotify и Apple Music на российские сервисы, подсчитали аналитики компании «Технологии доверия» и креативного бюро «К22». Непростая ситуация в индустрии сложится в связи с низкой маржинальностью концертной деятельности и выпадением доходов от выступлений зарубежных артистов.