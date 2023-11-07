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07.11.2023 в 13:57

Музыканты смогут показывать рекламу своих треков слушателям других исполнителей «ВКонтакте»

Новый инструмент «VK Рекламы» призван помочь музыкальным исполнителям расширить свою аудиторию

«VK Реклама» добавила возможность для музыкантов показывать рекламу треков и плейлистов слушателям других исполнителей, которые развиваются во «ВКонтакте». Об этом Sostav сообщили в пресс-службе компании.

Алгоритмы платформы анализируют контент автора, а также интересы пользователей соцсети к исполнителям. «Это позволяет показывать рекламу тем, кто уже слушал произведения музыканта и вероятнее откроет трек артиста или добавит его на страницу "ВКонтакте"», — пояснили в VK.

Для запуска рекламы исполнителю необходимо сообщество «ВКонтакте» и документы, подтверждающие авторские права. Рекламу можно показывать аудитории тех музыкантов, у которых не менее 300 слушателей, уточнили в компании.

Новый инструмент доступен в кабинете «VK Рекламы». Нужно выбрать цель «Музыка» и таргетинг на поклонников нужных исполнителей. Объявления увидят слушатели выбранных музыкантов в ленте «ВКонтакте». При этом алгоритмы платформы самостоятельно распределяют бюджет таким образом, чтобы принести «больше целевых действий по минимальной цене».

Ранее в новом кабинете «VK Рекламы» стало доступно продвижение личных страниц «ВКонтакте». Функцию добавили из-за того, что часть пользователей развивают проекты в своих профилях.

ВКонтакте Музыка Музыканты VK Реклама
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