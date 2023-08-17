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17.08.2023 в 13:20

«VK Реклама» тестирует ИИ-инструмент для создания и редактирования рекламных объявлений

Алгоритмы решения определяют объекты на изображениях и автоматически обрезают или дорисовывают их под разные форматы

«VK Реклама» запустила тестирование инструмента на базе генеративной нейросети для создания и редактирования рекламных объявлений. Как сообщили Sostav в компании, алгоритмы решения определяют объекты на изображениях и автоматически обрезают или дорисовывают их под разные форматы.

В зависимости от объекта, цели продвижения и выбранных площадок бизнесу будет доступно несколько форматов рекламы. Новый инструмент можно использовать на этапе настройки объявлений, загрузив изображение размером не менее 600×600 пикселей. Система автоматически предложит обрезанные варианты с фокусом на основном объекте композиции.

Для генерации недостающих элементов нужно нажать «+» рядом с загруженным изображением и выбрать опцию «Дорисовать недостающие соотношения». Готовые варианты рекламных объявлений можно посмотреть в превью и при необходимости создать новые.

Сейчас технология доступна части аудитории платформы «VK Реклама» при продвижении сайтов, сообществ и лид-форм. В ближайшем будущем инструмент появится во всех кабинетах и для всех объектов продвижения, уточнили в компании.

Яков Стинский, директор по продукту платформы «VK Реклама»:

У малого и среднего бизнеса не всегда есть возможность создавать несколько изображений в высоком качестве, чтобы использовать в продвижении все доступные форматы и площадки. Из-за этого в среднем рекламные кампании теряют до 50% охвата целевой аудитории.

С новым инструментом технологии сами решат эту задачу за рекламодателя. Одной картинки достаточно, чтобы адаптировать объявление под все места размещения. Система автоматически обрежет изображение под нужные пропорции или дорисует недостающие элементы и создаст из него ролик, чтобы охватить максимум целевых пользователей на всех проектах VK и в рекламной сети.

В конце июля «VK Реклама» запустила новый формат размещений — Shoppable Ads. Он позволяет компаниям из электронной коммерции показывать карточки в видеорекламе на мобильных устройствах и десктопах.

VK Реклама ИИ-инструмент
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