VK привлечет 115 млрд рублей

VK привлечет в ходе допэмиссии 115 млрд руб. С помощью этих средств компания рассчитывает снизить процентные выплаты и улучшить условия кредитования, сообщают «Ведомости».

Решение об этом было принято на внеочередном общем собрании. Так, будет создана закрытая подписка, участниками которой станут паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ).

Цена размещения составит 324,9 руб. за акцию. Допэмиссия позволит увеличить общее количество акций до 353,9 млн. На фоне этого акции VK подорожали на 2,9% до 259,8 рубля.

Чистый долг компании вырос на 44% в 2024 году и достиг 174 млрд руб. в 2024 году. Чистый убыток составил 94,9 млрд руб. Операционные расходы превысили выручку, что указывает на финансовые трудности. Допэмиссия должна помочь улучшить финансовые показатели и снизить долговую нагрузку.

В качестве основного источника роста выручки в отчетности за прошлый год указывались доходы от онлайн-рекламы, которые увеличились на 20% по сравнению с 2023 годом, до 96,1 млрд руб. В первом квартале выручка от онлайн-рекламы увеличилась на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 22 млрд руб.

По данным Sostav, VK занимает 16 место в рейтинге рекламодателей России. Холдинг потратил на рекламу в прошлом году 6,3 млрд руб.