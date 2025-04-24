Квартальная выручка VK от онлайн-рекламы выросла на 10%

В первом квартале выручка VK от онлайн-рекламы увеличилась на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 22 млрд руб. Согласно финансовому отчету компании за первые три месяца 2025-го, доходы от интернет-рекламы среднего и малого бизнеса (СМБ) выросли на 17% год к году. Однако темпы роста показателей замедлились по сравнению с первым кварталом 2024 года. Тогда выручка от онлайн-рекламы в целом показала рост на 21%, СМБ — на 29%.

Доходы от видеорекламы на платформах VK по итогам первого квартала 2025 года увеличились на 92% год к году — до 0,9 млрд руб.

Квартальная выручка ключевого для VK сегмента «Социальные платформы и медиаконтент» увеличилась на 10% год к году, составив 24,7 млрд руб. Основным драйвером роста показателя стала соцсеть «ВКонтакте». Выручка площадки выросла на 15% в годовом выражении.

Как указано в отчете, росту выручки сегмента также способствовали рост совокупного времени просмотра «VK Видео» в 4,7 раза год к году на конец первого квартала 2025 года, увеличение среднесуточного количества просмотров «VK Клипов» на 92% и рост базы подписчиков «VK Музыки» на 19% год к году.

По итогам первого квартала средняя дневная аудитория (DAU) «ВКонтакте» в России выросла на 9% до 57,3 млн пользователей. Средняя месячная аудитория (MAU) в России увеличилась на 9% до 89 млн пользователей.

В первом квартале средняя месячная аудитория «ВКонтакте» в России выросла на 3,9 млн или на 4% год к году и составила 92,9 млн пользователей. Средняя дневная аудитория в РФ увеличилась на 3,8 млн или на 7% год к году до 61,1 млн пользователей. Среднемесячный охват «ВКонтакте» составил 89% российской интернет-аудитории, при этом ежедневный охват платформы составил 57% дневной российской интернет-аудитории.

Общая выручка холдинга VK за первый квартал 2025 года увеличилась на 16% год к году, достигнув 35,5 млрд руб. Скорректированная EBITDA компании в отчетном периоде составила 5 млрд руб., что в 4,7 раза больше по сравнению с первым кварталом 2024 года. Рентабельность скорректированной EBITDA повысилась на 11 процентных пунктов — до 14%.

Напомним, в 2024 году VK увеличила выручку на 23%, до 147,6 млрд руб., но убытки холдинга утроились.