«ВКонтакте»: 46% микропредпринимателей соцсети довольны 2021 годом

Соцсеть «ВКонтакте» провела опрос среди руководителей 500 магазинов на площадке и выяснила, что большинство микропредпринимателей (46%) считают прошедший 2021 год «удовлетворительным» для своего бизнеса. Около трети респондентов назвали его «хорошим», а 7% — «отличным». Неудачным год стал только для 14%, сообщили Sostav в компании.

Почти у половина опрошенных сообщила, что заметно или немного нарастила выручку. Около 14% остались на прежнем уровне дохода, а ещё 14% заявили о падении выручки.

44% микропредпринимателей развивают свой сайт, через сервисы объявлений торгуют 23%, а на маркетплейсах — 18%. Почти все опрошенные продают товары через соцсети — 95%.

Самым эффективным инструментом респонденты считают таргетированную рекламу (63% выбрали этот вариант), на втором месте оказались инструменты лояльности: скидки, акции и кэшбек — их важность отметили 36% опрошенных. Тройку замыкает контекстная реклама с 27% респондентов. Затем по популярности идут SEO-продвижение (13%), реклама у блогеров (11%) и email-маркетинг (5%).

Большинство микропредприятий во «ВКонтакте» (47%) занимаются производством товаров, каждый второй также имеет в ассортименте позиции от других брендов. Онлайн-магазин в соцсети сочетают с офлайн-точкой продаж 57%, а 35% ведут продажи только в интернете. 4% закрыли офлайн-направление из-за пандемии коронавируса.

Согласно данным компании «Контур», число организаций в реестре малых и средних предприятий в прошлом году выросло на 11%. В 2021 году бизнес открыли 7% респондентов, а большая часть предпринимателей развивают его более трёх лет. Около четверти опрошенных имеют несколько магазинов в портфеле.

Треть респондентов называет магазин «ВКонтакте» в качестве своего основного источника дохода, а для 45% это скорее дополнительный доход.

У 42% на микропредприятии работают менее 5 человек. В одиночку бизнесом занимаются 26%, однако более крупные команды также присутствуют на площадке: у 14% в компании работает от 6 до 10 человек, у 18% — свыше 11 сотрудников.

В ходе опроса предприниматели также поделились своими ожиданиями на 2022 год. Так, 69% заявили, что рассчитывают на рост бизнеса в этом году. 15% заявили, что ситуация не изменится а 7% респондентов настроены пессимистично.

60% опрошенных ценят возможность заниматься любимым делом и работать на себя. 40% мотивируют благодарные клиенты и позитивные отзывы. Кроме того, 43% респондентов отметили огромный рынок и широкую аудиторию.