Выручка VK от онлайн-рекламы выросла на 47% за три квартала

VK представила финансовую отчётность за третий квартал и девять месяцев 2023 года. Выручка компании за третий квартал выросла на 37% год к году, до 33 млрд руб., за девять месяцев — на 37%, до 90,3 млрд руб.

Основным источником роста доходов за три квартала стала выручка от онлайн-рекламы, которая возросла на 47% в годовом выражении, до 55,4 млрд руб. Доходы от интернет-рекламы среднего и малого бизнеса выросли на 46%. Также восстанавливается сегмент крупных рекламодателей.

По данным на конец сентября, пользователи сервисов VK составили более 95% месячной аудитории рунета. Средняя дневная аудитория за три квартала выросла на 16% год к году, до 76 млн пользователей. Они провели на 8% больше времени в сервисах VK по сравнению с тем же периодом 2022 года.

За девять месяцев выручка сегмента «Социальные сети и контентные сервисы» увеличилась на 39% в годовом выражении, до 71,3 млрд руб. Произошло это благодаря росту «ВКонтакте» (средняя дневная аудитория соцсети возросла на 10%, до 53,5 млн пользователей год к году, средняя месячная аудитория в России выросла на 11%, до 83,7 млн человек, а выручка — на 22%). Также влияние на увеличение доходов сегмента оказала покупка платформы «Дзен» в сентябре 2022 года.

За три квартала выручка сегмента «Образовательные технологии» возросла на 38%, до 11,1 млрд руб. благодаря росту спроса на курсы образовательных платформ и консолидации сервиса для школьников «Учи.ру».

Выручка сегмента «Технологии для бизнеса» за девять месяцев увеличилась на 63%, до 4,8 млрд руб. Способствовали росту доходов коммуникационные решения VK WorkSpace и облачные сервисы платформы VK Cloud.

Сегмент «Новые бизнес-направления» находится в активной инвестиционной фазе, сообщили в компании. В него входят в том числе игровая платформа VK Play, магазин приложений RuStore, голосовые технологии.

Также в VK перечислили корпоративные события третьего квартала 2023 года. В августе акционеры и совет директоров приняли решение о перерегистрации компании с Британских Виргинских островов в Россию. В том же месяце VK увеличила долю в онлайн-школе «Тетрика» до 90% и объединила её с сервисом «Учи.Дома».

В сентябре компания сообщила о прекращении листинга и торгов глобальных депозитарных расписок и еврооблигаций на Лондонской фондовой бирже, а также о завершении процедуры смены банка-депозитария программы ГДР. В том же месяце VK завершила регистрацию в России, начала осуществлять автоматическую конвертацию и расторжение депозитарных договоров. Кроме того, дочка VK — ООО «Мэйл.Ру Финанс» — объявила о начале размещения замещающих облигаций серии ЗО25 со 2 октября 2023 года.