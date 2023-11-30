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30.11.2023 в 17:52

VK объявила о назначении директоров по продукту «ВКонтакте» и «Одноклассников»

Директором по продукту «ВКонтакте» стал Евгений Васильев, директором по продукту «Одноклассников» — Александр Москвичев

На должность директора по продукту «ВКонтакте» назначен Евгений Васильев, занимавший аналогичный пост в «Одноклассниках» (ОК). Новым директором по продукту «Одноклассников» стал Александр Москвичев. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе VK.

Евгений Васильев Александр Москвичев

Васильев войдёт в состав управляющей команды «ВКонтакте» и займётся разработкой и реализацией продуктовой стратегии соцсети. В «Одноклассниках» эксперт возглавлял продукт и отвечал за развитие сервисов соцсети. Под его руководством команда провела масштабное обновление ленты новостей. До работы в VK топ-менеджер руководил сервисом «Зарплата.ру», ранее запускал сервисы «Яндекса», включая отзывы для карт и перезапуск сервиса по поиску работы.

Москвичев ранее отвечал за развитие сервисов для общения и социального взаимодействия в «Одноклассниках». До прихода в ОК он возглавлял бизнес-юниты и руководил продуктами в «Яндексе»: в частности, был главой сервиса «Яндекс.Взгляд». Москвичев продолжит развивать продукт «Одноклассников» в соответствии с долгосрочной стратегией и целями соцсети.

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