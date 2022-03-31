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31.03.2022 в 05:40

VK может продать своё игровое подразделение MY.Games

Формальным владельцем может стать китайская Tencent

Холдинг VK задумался о продаже своего игрового подразделения MY.Games. Сделка может носить формальный характер: VK передаст партнеру лицензии на продажи своих игр, а саму разработку оставит в России, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Как отмечает собеседник, проблема в том, что MY.Games — основной источник валютной выручки, а санкции, наложенные на гендиректора компании Владимира Кириенко, грозят вопросами со стороны зарубежных партнеров. По его словам, холдинг ищет покупателей в азиатском и ближневосточном регионах.

Другой источник, близкий к правительству, рассказал, что руководство холдинга встречалось с представителями китайской Tencent Games. Там мог подниматься и вопрос продажи. Он считает, что сделка может носить формальный характер, например, холдинг передаст лицензии на продажу своих игр, а сама разработка будет идти в России. Это позволит VK сохранить валютную выручку.

В MY.Games уверяют, что продолжат вести свою деятельность по всему миру и будут развиваться и дальше как часть VK. Игровое подразделение приносит VK треть всей выручки, при этом по итогам третьего квартала прошлого года 77% выручки MY.Games получила за пределами России и СНГ — ключевыми рынками стали США, Германия и Франция. Объём игрового рынка в России увеличился на 9% год к году, достигнув 177,4 млрд руб.

VK MY.GAMES
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