Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

ТВ-спонсорство: о рекламе, которую смотрят
Okkam

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
04.12.2024 в 13:10

VK обновила маркетинговую платформу VK CXhub

Информация о кликах, показах и просмотрах в рекламных системах VK объединена с внешними данными

VK представила обновлённую версию маркетинговой платформы VK CXhub. Бизнесу будет проще анализировать результаты рекламных кампаний. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе VK.

Обновлённый модуль CDP (Customer Data Platform) поможет оценивать охват рекламы, анализировать, сколько людей её увидели и как часто они с ней взаимодействовали. Также можно будет сопоставлять конверсии, чтобы понимать, какие маркетинговые действия приводят к нужным результатам во всех каналах. Вся информация визуализируется в дашбордах.

Благодаря объединению информации о кликах, показах и просмотрах в рекламных системах VK с внешними данными, компании получают представление о том, как пользователи взаимодействуют с брендом. Это поможет анализировать пересечения между рекламными каналами, видеть, где аудитория пересекается, а где уникальна, настраивать частоту контактов и расширять охват, привлекая дополнительную целевую аудиторию в рекламной системе VK.

В обновлённом CDP-модуле все данные приводятся к единому стабильному идентификатору (Stable ID). Это позволяет оценивать охват рекламы и эффективную частоту не в разрозненных рекламных идентификаторах, а также связывать онлайн- и офлайн-касания с рекламой.

В личном кабинете CDP можно подключать данные о конверсиях и маркетинговых касаниях из CRM-систем, колл-центров, рассылок, программ лояльности, веб и in-app аналитики. Можно анализировать post-view и post-click показатели, строить многоканальные цепочки маркетинговых касаний и оценивать их с точки зрения затрат, конверсий и продаж. С помощью создания портретов клиентов можно находить тех, кто может принести больше продаж, анализировать отличия тех, кто совершил конверсии, и тех, кто ушёл с сайта, не совершив целевого действия.

Достаточно один раз настроить необходимые интеграции, и все данные, в том числе дашборды, будут обновляться автоматически раз в сутки.

Максим Зенин, заместитель коммерческого директора по рекламным продуктам и инновациям VK:

Работая над обновлением кабинета CDP-платформы VK CXhub, мы ориентировались на запросы рынка и наших клиентов. Наша цель — помогать бизнесу решать конкретные задачи, такие как повышение эффективности рекламных кампаний и увеличение продаж. Обновлённый кабинет позволяет рекламодателям собирать любые доступные данные о клиентах в едином интерфейсе и получать сквозную аналитику, помогающую принимать обоснованные решения на каждом этапе рекламной кампании. Эксперты в области маркетинга могут получить максимум от вложений в рекламу благодаря продвинутым аналитическим инструментам, которые помогут находить новые инсайты.

VK VK CXhub
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.