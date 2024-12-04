VK обновила маркетинговую платформу VK CXhub

VK представила обновлённую версию маркетинговой платформы VK CXhub. Бизнесу будет проще анализировать результаты рекламных кампаний. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе VK.

Обновлённый модуль CDP (Customer Data Platform) поможет оценивать охват рекламы, анализировать, сколько людей её увидели и как часто они с ней взаимодействовали. Также можно будет сопоставлять конверсии, чтобы понимать, какие маркетинговые действия приводят к нужным результатам во всех каналах. Вся информация визуализируется в дашбордах.

Благодаря объединению информации о кликах, показах и просмотрах в рекламных системах VK с внешними данными, компании получают представление о том, как пользователи взаимодействуют с брендом. Это поможет анализировать пересечения между рекламными каналами, видеть, где аудитория пересекается, а где уникальна, настраивать частоту контактов и расширять охват, привлекая дополнительную целевую аудиторию в рекламной системе VK.



В обновлённом CDP-модуле все данные приводятся к единому стабильному идентификатору (Stable ID). Это позволяет оценивать охват рекламы и эффективную частоту не в разрозненных рекламных идентификаторах, а также связывать онлайн- и офлайн-касания с рекламой.

В личном кабинете CDP можно подключать данные о конверсиях и маркетинговых касаниях из CRM-систем, колл-центров, рассылок, программ лояльности, веб и in-app аналитики. Можно анализировать post-view и post-click показатели, строить многоканальные цепочки маркетинговых касаний и оценивать их с точки зрения затрат, конверсий и продаж. С помощью создания портретов клиентов можно находить тех, кто может принести больше продаж, анализировать отличия тех, кто совершил конверсии, и тех, кто ушёл с сайта, не совершив целевого действия.



Достаточно один раз настроить необходимые интеграции, и все данные, в том числе дашборды, будут обновляться автоматически раз в сутки.