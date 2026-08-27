Visible вложил 200 млн рублей в развитие платформы аналитики CTV-рекламы

Разработчик рекламных технологий Visible инвестировал 200 млн рублей в развитие платформы post-view-аналитики для Connected TV (CTV). Решение позволяет сопоставлять рекламные показы с последующими визитами пользователей на сайты, установками приложений, регистрациями и покупками. Об этом Sostav сообщили в компании.

В первом полугодии 2026 года CTV-бюджеты клиентов Visible выросли на 15−30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В компании ожидают, что российский рынок CTV-рекламы в 2026 году удвоится в денежном выражении.

Рост сегмента повышает спрос на инструменты, которые позволяют оценивать не только показы и охват, но и влияние рекламы на целевые действия. В частности, рекламодателям нужны возможности для отделения органических конверсий от рекламного эффекта и оценки инкрементального результата.

Аналитический контур Visible охватывает около 7 млн домохозяйств и более 40 источников трафика. Ежемесячно платформа обрабатывает свыше 100 млн рекламных показов и объединяет данные о показах на телевизорах с событиями в мобильных приложениях и действиями пользователей на сайтах.

Для post-view-атрибуции рекламодатель может выбрать одно из семи окон: один час, три часа, 12 часов, один день, семь, 14 или 30 дней. Данные сопоставляются по IP-адресу и времени события на основе логов показов и целевых действий, а IP-адреса, связанные более чем с шестью устройствами, исключаются из массива «чистых IP».