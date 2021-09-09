Visa с 2022 года поднимет межбанковскую комиссию

Visa с февраля 2022 года поднимет межбанковскую комиссию за оплату картами в магазинах. Так, для супермаркетов она вырастет с 1 до 1,3%, а крупные магазины мебели, бытовой техники и курьерские службы лишатся льготного тарифа, пишет РБК со ссылкой на сообщение компании.

С 1 февраля 2022 года ряд премиальных карт будет исключен из льготных программ по начислению интерчейнджа для крупных ресторанов быстрого питания, крупных магазинов мебели, детских товаров и игрушек, бытовой техники и других. Льготные программы для магазинов с большими объемами продаж будут отменены в три этапа: с 8 июля 2022 года для магазинов мебели, которые продают в том числе товары для дома, строительные материалы, товары для садоводства и т. д. , с 5 августа — для магазинов бытовой техники, с 30 сентября — для курьерских служб.

Также ряд премиальных карт будет исключен из обычных программ начисления интерчейнджа для ресторанов быстрого питания, транспорта, турагентов, авиакомпаний. В этих случаях размер межбанковской комиссии вырастет с 0,5−1,65% до 2−2,3%. Также с 1 февраля к картам Visa Electron начнут применяться тарифы карты Visa Classic.

В компании повышение комиссии объяснили тем, что Visa периодически пересматривает ставки межбанковских комиссий с целью обеспечения необходимых условий на рынке для развития электронных платежей и сети их приема. «Изменение существующих программ нацелено на то, чтобы привести тарифную политику в соответствие с текущими рыночными реалиями», — сообщил представитель Visa изданию.

Эксперты отмечают, что такое изменение приведет к целому ряду последствий на рынке, в том числе в условиях банковского обслуживания для продавцов. За этим может последовать подорожание эквайринга, что в свою очередь приведет к увеличению издержек у ритейлера. Кто-то решит компенсировать их за счет повышения цен.

Кроме того, в компании рассказали, что в прошлом году объем бесконтактных платежей увеличился почти в два раза — до 88,5%. Уже 73% россиян оплачивают покупки бесконтактно. По итогам 2021 года интернет-магазины заплатят банкам за прием безналичных платежей более 80 млрд руб., с изменением интерчейнджа в следующем году эта сумма еще вырастет. Ранее система заявляла, что не видит перспектив развития в России платежей по QR-кодам,