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18+
27.01.2025 в 12:10

Виктор Югай занял пост директора московского отделения «МегаФона»

Оператор усилил операционный блок в столице новым назначением

Виктор Югай

Виктор Югай назначен на должность директора московского отделения «МегаФона». В начале года оператор ввел эту позицию в макрорегионе «Столица», сообщили Sostav в пресс-службе компании.

В задачи нового топ-менеджера входят реализация телеком-стратегии компании на розничном и корпоративном рынке, усиление операционной эффективности и усовершенствование бизнес-процессов во внутреннем контуре компании в Москве и области. Виктор Югай будет подчиняться директору по региональному развитию макрорегиона «Столица» Михаилу Прахову.

Приоритетными направлениями работы эксперта станут увеличение доли и финансовых показателей компании на высококонкурентном столичном рынке, а также реализация ряда цифровых проектов для корпоративных клиентов. Кроме того, в фокусе внимания Виктора будет развитие и улучшение качества связи в Москве и области и повышение лояльности клиентов.

Виктор Югай работает в сфере телекома 14 лет. Он возглавлял направление развития корпоративных клиентов на территории Уральского, а после и Северо-Западного макрорегионов «МегаФона». Позже Виктор руководил бизнесом оператора в Ульяновской области и работал на должности директора в Самарской области.

Михаил Прахов, директор по региональному развитию макрорегиона «Столица»:

Москва и Московская область — стратегически важная территория для «МегаФона», полная возможностей и бизнес-потенциала. Для концентрации на росте динамики показателей в столице и было принято решение усилить структуру. Виктор давно знаком с «МегаФоном», несколько лет он возглавлял разные регионы в Поволжье, хорошо знает нюансы рынка и имеет большой опыт в решении ключевых задач компании.

Мегафон Москва
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