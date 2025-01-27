Виктор Югай занял пост директора московского отделения «МегаФона»

Виктор Югай назначен на должность директора московского отделения «МегаФона». В начале года оператор ввел эту позицию в макрорегионе «Столица», сообщили Sostav в пресс-службе компании.

В задачи нового топ-менеджера входят реализация телеком-стратегии компании на розничном и корпоративном рынке, усиление операционной эффективности и усовершенствование бизнес-процессов во внутреннем контуре компании в Москве и области. Виктор Югай будет подчиняться директору по региональному развитию макрорегиона «Столица» Михаилу Прахову.

Приоритетными направлениями работы эксперта станут увеличение доли и финансовых показателей компании на высококонкурентном столичном рынке, а также реализация ряда цифровых проектов для корпоративных клиентов. Кроме того, в фокусе внимания Виктора будет развитие и улучшение качества связи в Москве и области и повышение лояльности клиентов.

Виктор Югай работает в сфере телекома 14 лет. Он возглавлял направление развития корпоративных клиентов на территории Уральского, а после и Северо-Западного макрорегионов «МегаФона». Позже Виктор руководил бизнесом оператора в Ульяновской области и работал на должности директора в Самарской области.