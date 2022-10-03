Ярослав Шуваев: как применяли искусственный интеллект в разработке стриминга viju

Viju — стриминг кино от группы компаний Viasat, созданный на основе искусственного интеллекта. Бета-версия сервиса стала доступна пользователям в декабре 2021 года, а в марте 2022 года компания провела ребрендинг. В новом позиционировании viju делает упор на современные технические решения, которые облегчают работу сайта в условиях высокой нагрузки, позволяют анализировать предпочтения пользователей, находить фильмы по описанию и многое другое. О ключевых фичах стримингового сервиса Sostav рассказал директор по цифровым проектам Viasat Ярослав Шуваев.

Разработка сайта

Изначально перед командой viju стояло несколько задач:

сделать понятный интерфейс и админку для редакторов сайта;

выстроить работу сервиса таким образом, чтобы он был готов к большим нагрузкам;

разработать уникальные индустриальные продукты на основе искусственного интеллекта;

наладить стабильную работу со стримингами-партнёрами.

Разработкой сайта занимались внутри компании. В создании интерфейса опирались на брендинг, придуманный агентством ONY. Он включал логотип, цветовое кодирование и логику развития визуальной коммуникации. Команде стриминга было важно, чтобы результат не только хорошо выглядел, но и масштабировался на всех платформах. В итоге пользовательский интерфейс viju получился понятным с точки зрения usability в фирменном бирюзовом цвете.

«Мой канал»

Одна из ключевых стратегий сервиса — минимизировать время на поиск контента. Решением стал искусственный интеллект. Опираясь на опыт проверенных систем управления видеоконтентом и облачные решения для видеосервисов, проанализировав все плюсы и минусы работы современных стриминговых платформ, команда viju первая в России разработала уникальную рекомендательную систему «Мой канал» на основе искусственного интеллекта.

«Мой канал» — это новый инструмент сервиса для быстрого и лёгкого выбора фильмов и сериалов. Он представляет собой набор коротких фрагментов из кино («киномы»), которые можно листать, чтобы найти то, что больше нравится. Важно, что эти отрывки — не трейлеры, а специально подобранные искусственным интеллектом зрелищные и показательные сцены из фильмов.

Нейросеть анализирует, что пользователь смотрит, когда ставит на паузу, где перематывает. Все это вносится в базу данных. Достаточно несколько секунд знакомства со зрителем, после чего лента рекомендаций будет предлагать ему контент. Наша задача — сократить до минимума процесс выбора фильма или сериала, создать персональное цифровое пространство вроде личного ассистента, который даёт рекомендации пользователю.

«Мой канал» индивидуально настраивается под каждого пользователя. Листая «Мой канал», можно создавать плейлист, добавлять фильмы в закладки, ставить лайки и дизлайки. На основании этих действий нейросеть переобучается и улучшает качество рекомендаций. Чем больше пользователь взаимодействует с «Моим каналом» и кликает «киномы», тем лучше определяются его предпочтения. «Киномы» нарезаются автоматически через CDN API.

Семантический поиск

Успех в работе стриминга зависит, в том числе от того, насколько грамотно технологии интегрированы в поддержку сервиса, насколько легко платформа взаимодействует с подписчиками. Для зрителей важно быстро находить фильм или сериал для просмотра. Семантический поиск — это ещё одна опция viju, которая облегчает эту задачу. Поисковая система сервиса позволяет не только искать фильмы по названию, но и по жанрам, актёрам и смысловому описанию. Например, пользователь хочет посмотреть «Человека-Паука», но забыл название фильма, тогда он впечатывает в запрос «человек в красно-синем костюме» и приступает к просмотру.

Персональные хайлайты

Для удобства пользователей командой разработки была придумана ещё одна уникальная фича на основе искусственного интеллекта — «персональные хайлайты». Как это работает? При листании «киномов», просмотре фильмов, лайкании их или пропуске, нейросеть понимает, какой актёр зрителю больше нравится, поэтому предлагает сцену из фильма или постер с его участием. Например, если пользователь пересмотрел все фильмы с Джимом Керри, то стриминг соберёт персональный трейлер с его гримасами.

Чтобы повысить безопасность и увеличить контроль доступа к контенту, было реализовано отдельное API. Теперь партнёры могут не только получать контент, но и создавать с доступом к viju через свои платформы. Через API есть возможность получать зашифрованные данные о пользователях сервисов-партнёров, так viju узнаёт подписчика, который смотрел контент на партнёрском сервисе, и может предлагать фильмы или сериалы более таргетированно. Самому генерить контент можно на Smart TV и iOS.

Продвижение

Чтобы привлечь внимание к сервису, была разработана комплексная программа, которая включает в себя:

диджитал-маркетинг;

кросс-промо проекты;

целевые фестивали;

конференции;

выставки;

работу с инфлюэнсерами и другое.

Одним из недавних примеров продвижения стала презентация сервиса на кинофестивале «Новый сезон» в Сочи, при участии писателя и сценариста Александра Цыпкина. Во время выступления он отметил, что viju — бомба для маркетологов, кладезь фичей и технологий.

Александр Цыпкин, писатель и сценарист: Ключевая фишка этой платформы в том, что нейросеть подбирает под вас не только фильмы, которые вы хотите посмотреть, а подбирает именно контент. Это отличная идея, когда фильм рекламируется не афишей, а сразу отрывком, который, по мнению нейросети, вам может понравиться, и, посмотрев этот отрывок, вы дальше кликаете на понравившийся фильм. viju — это идеальная стриминговая платформа, которая всё о вас знает.

Он также показал, как создать плейлист на сервисе. Для этого необходимо зайти на сайт или в приложение viju и составить подборку из понравившихся фильмов. Смотреть их можно в любое удобное время. У Александра Цыпкина получился «Беспринцыпный плейлист».

Выводы

Искусственный интеллект открыл сервису новые возможности. Пользователи приходят сюда ради развлечения, поиска нужного контента, просмотра кино, и в целом довольны. Интеграция искусственного интеллекта в поддержку сервиса, автоматизация большинства процессов помогла компании завоевать доверие подписчиков, рассказать о себе как об интеллектуальном, свежем и современном стриминге кино, сформировать положительные впечатления у пользователей и продвинуть свой бренд.