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25.03.2025 в 06:10

Видеосервисы заработали на рекламе 43,9 млрд рублей

Это почти на четверть больше, чем в прошлом году

Выручка видеосервисов от рекламы (AVOD) в 2024 году достигла 43,9 млрд руб. Показатель вырос на 22,4% год к году. Продажи лицензионного контента другим площадкам принесла 15,8 млрд руб. против 13,7 млрд руб. годом ранее. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на отчет J’son & Partners Consulting «Атлас рынка легальных видеосервисов России, итоги 2024 года».

Выручка видеосервисов от предоставления b2c-услуг по моделям монетизации за год достигла почти 150 млрд руб. Рост год к году составил 34,4%. Доходы участников рынка от подписной модели (SVOD) составили 104,87 млрд руб., увеличившись на 40,8% за счет роста подписчиков и стоимости подписки.

Эксперты отмечают, что сервисы стали чаще приобретать друг у друга права не только на показ отдельных проектов, но и на целые библиотеки. Параллельно растет стоимость проектов.

Интерес пользователей к пиратским ресурсам снижается: на тройку лидеров нелегального рынка пришлось лишь 50,8% рынка. Лидером среди пиратских видеосервисов остается Lostfilm, на втором месте — LordFilm, на третьем — Zona. Их доли значительно сократились. Большинство трафика перетянули на себя социальные сети и легальные видеохостинги.

Ранее сообщалось, что объем рынка пиратского видеоконтента в России сократился по итогам прошлого года на 4% и составил $36,4 млн. Трафик на такие ресурсы падает, но при этом число их доменов растет.

Видеосервисы
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