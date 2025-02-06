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06.02.2025 в 07:20

Объем рынка пиратского видеоконтента сократился за год

При этом выросло число сайтов с пиратскими фильмами на русском языке

Объем рынка пиратского видеоконтента в России сократился по итогам прошлого года на 4% и составил $36,4 млн. Падает и трафик на такие ресурсы, но при этом число их доменов растет. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные F.A.С.С.T.

Доля пиратских сайтов в сегменте видеоконтента достигла 94%. Число пиратских доменов увеличилось на 37,5%, до 110 тыс. Число ссылок с контентом, которые российские правообладатели внесли в реестр в рамках антипиратского меморандума, в прошлом году достигло 180 млн. Средний показатель CPM составил $3,12, что соответствует уровню 2023 года.

Самым популярным фильмом на пиратских ресурсах в прошлом году остался боевик «Пчеловод». В топе по популярности также «Дом у дороги», «Планета обезьян: Новое царство» и «Дюна: Часть вторая».

Эксперты связывают падение динамики доходов онлайн-пиратства с ростом скорости и объемом удаления пиратских ссылок из поисковых систем, а стагнацию CPM с тем, что спрос со стороны рекламодателей и предложение не выросли. «Они не спешат идти на пиратские сервисы, поскольку дорожат репутацией бренда», — полагает директор департамента новых технологий J’son & Partners Consulting Дмитрий Колесов.

Ранее сообщалось, что число пиратских ресурсов с русскоязычным видеоконтентом растет опережающими темпами. За первое полугодие 2024 года было обнаружено более 60 тыс. новых доменов, тогда как за весь 2023 год — 80 тыс.

видеоконтент пиратские сайты
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