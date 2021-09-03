Viasat купил сериалы у «Яндекса»

Холдинг платного ТВ Viasat (принадлежит НМГ и Baring Vostok) купил у «Яндекса» оригинальные проекты видеосервиса «Кинопоиск», в частности, сериалы «Проект «Анна Николаевна», «Настя, соберись!», «Беспринципные», а также полнометражный фильм «Мажор». Об этом сообщают «Ведомости».

Все эти проекты выйдут на принадлежащем Viasat киноканале «TV1000 Русское кино». Контракт подразумевает в том числе возможность их повторных показов. Ранее некоторые сериалы уже выходили на ТНТ и пользовались огромным успехом у зрителей. Так, средняя доля восьми эпизодов «Беспринципных», по данным Mediascope, составила 11,8%, превзойдя среднюю долю канала.

Фильм «Мажор» будет показан по ТВ впервые и у группы на него будет эксклюзив среди платных каналов, рассказал гендиректор Viasat Алексей Кроль. Фильм «Мажор» также снимала «Среда», «Яндекс» стал сопродюсером проекта, подключившись на поздней стадии, в результате он вышел без кинопроката и сразу в подписной модели. Представитель «Кинопоиска» уточнил, что на «Мажора» у Viasat эксклюзив будет действовать в течение года.

Сумму сделки стороны не раскрыли. Однако эксперты оценивают пакет оригинальных проектов «Яндекса» в 20−30 млн руб. Эта сумма сопоставима со стоимостью производства одного эпизода сериала для «Яндекса».

Алексей Кроль отметил, что оригинальные проекты «Яндекса» полностью соответствуют стратегическим целям Viasat по привлечению более молодой аудитории с уклоном на женщин в возрасте 25−34 лет.

Ранее Viasat и Premier заключили соглашение о сотрудничестве: подписчики Premier получат доступ к онлайн-кинотеатру ViP Play и контенту 11 телеканалов Viasat, среди них TV1000, TV1000 Русское Кино, Viasat Sport HD и другие.