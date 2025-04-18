ВГТРК судится за бренд «Синяя птица»

Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) подала иск в Суд по интеллектуальным правам против петербуржца Максима Рыбникова, владельца товарного знака «Синяя птица» и главного редактора одноименного журнала, сообщают «Ведомости».

В апреле 2024 года Роспатент начал рассматривать заявку ВГТРК на регистрацию товарного знака «Синяя птица» для развлекательных передач, однако решение пока не принято. В сентябре 2024 года Роспатент уведомил ВГТРК о схожести заявленного знака с правами Рыбникова. В марте 2025 года суд запретил Роспатенту принимать решение о регистрации до завершения судебного разбирательства о правовой охране знака.

Товарный знак «Синяя птица» интересен ВГТРК, так как с 2015 года на телеканале «Россия 1» идет одноименный детский конкурс талантов. Максим Рыбников владеет правами на этот знак в нескольких классах, включая развлекательные телепередачи. Исключительные права действуют до сентября 2026 года.

Рыбников не знал о поданном иске и отметил, что ВГТРК ранее отказалась от новой лицензии на прежних условиях. ВГТРК стремится прекратить права Рыбникова на знак, чтобы избежать лицензионных выплат и самостоятельно распоряжаться им для своих телешоу. Судебное разбирательство должно установить, использовал ли Рыбников знак в последние три года.

Ранее ЛДПР подала заявку на регистрацию бренда и логотипа «Жириновский» в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент). На эмблеме бренда написано «Жириновский навсегда».