ЛДПР регистрирует бренд «Жириновский»

Партия ЛДПР подала заявку на регистрацию бренда и логотипа «Жириновский» в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент). На эмблеме бренда написано «Жириновский навсегда» белым шрифтом на синем круге, сообщает ТАСС.

Товарный знак регистрируется по всем 45 классам международной классификации товаров и услуг. Под брендом можно будет продавать ткани, канцтовары, косметические средства, парфюмерию, одежду для людей и животных, продукты питания и алкогольные напитки.

Помимо этого, можно будет реализовывать электронные сигареты и нюхательный табак. Кроме того, товарный знак можно использовать в сфере телекоммуникаций, предоставления интернет-доступа, арбитража, подписных и других сервисных услуг.

В прошлом году ЛДПР выпустила мерч со своей символикой и цитатами Жириновского. Позднее депутат Госдумы от фракции ЛДПР Ярослав Нилов выступил с инициативой создания криптовалюты «Жириновский» к 80-летию со дня рождения основателя партии.