ВГТРК откроет подразделения в новых регионах России

ВГТРК открывает отделения в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«ВГТРК открывает там [в новых регионах России — прим. Sostav] свои отделения», — отметил Чернышенко, уточнив, что это даст новым субъектам РФ дополнительные возможности в области коммуникаций.

Вице-премьер подчеркнул, что на новые территории передаются готовые IT-решения и IT-технологии для их подключения к госинформсистемам и порталу госуслуг.

В аппарате вице-премьера РФ подчеркнули «РИА Новости», что новые регионы России получат доступ к вещанию российских телеканалов, а также льготный доступ к российским видеосервисам.

«ВГТРК уже прорабатывает создание региональных подразделений и выделение для этих целей необходимого кадрового и технологического ресурса. Жителям воссоединенных территорий будут доступны отечественные видеосервисы по льготной стоимости», — сообщили в аппарате вице-премьера РФ.

Ранее Чернышенко указывал, что в новых российских регионах восстанавливаются сети связи. Новые субъекты РФ получат телефонный код +7.

«Мы ставим практически такой же норматив, как для всей страны, по доступности мультиплексов и радиоканалов», — заявил вице-премьер. По словам Чернышенко, ёмкости под новые номера уже выделены.