Кейс Vertical и Hybrid: как увеличить общее число конверсий более чем вдвое

Рынок недвижимости становится все более конкурентным, а цена привлеченного клиента — все выше. В такой среде без умной оптимизации и работы с данными рекламные бюджеты быстро сгорают, не давая нужного результата. Команда AdTech-экосистемы Hybrid рассказала Sostav, как точечный подбор аудиторных сегментов и алгоритмы SmartBid оптимизации помогли сети апарт-отелей Vertical увеличить число заявок без роста затрат.

Задача и исходные условия

Кампания была направлена на продвижение B2B-услуг в сегменте коммерческой недвижимости — привлечение инвесторов для объектов премиум-класса. Главный KPI — рост числа заявок на сайте без увеличения бюджета, за счет оптимизации креативов и таргетинга.

Клиент: Vertical — сеть апарт-отелей, владеющая пятью проектами в Санкт-Петербурге, Москве и Дубае. Их целевая аудитория — частные и корпоративные инвесторы, заинтересованные в стабильных активах.

Сложность кампании заключалась в том, что сфера специфическая, а аудитория довольно узкая. Необходимо было не просто генерировать трафик, а привлекать именно тех, кто готов к инвестициям, используя данные о поведенческих паттернах.

Работа с аудиторией и роль SmartBid оптимизации

В течение трех месяцев команда Hybrid тестировала различные сегменты аудитории, анализируя их эффективность и выявляя наилучшие комбинации для показа рекламы.

Была использована SmartBid оптимизация для ретаргетинга и поиска наиболее релевантных пользователей. Анализируя данные о поведении пользователей, ML-модели помогали предсказать, какие аудитории с большей вероятностью совершат целевое действие.

После этапа тестирования и первых результатов было сделано следующее:

Использованы аудиторные и кастомные сегменты, контекстуальный таргетинг и Look-alike (LAL) модели на основе репрезентативного среза целевых данных. Детально проработаны профитные связки, выявленные в ходе тестирования, с помощью узкоцелевых ML-моделей. Увеличено количество post-view конверсий за счет вовлечения пользователей в продукт на всех этапах воронки продаж. Сначала подбирались сегменты аудитории, которые изначально проявляли больший интерес к продукту (оценивались постклик показатели и количество второстепенных конверсий на сайте). Затем таргетировались на людей, которые проявили интерес к продукту, взаимодействовали с сайтом, но не совершили целевого действия. После этого была обучена ML-модель на конверсионных действиях. Это позволило уже на первых этапах воронки находить более заинтересованных пользователей, что также увеличило количество post-view конверсий.

Например, для этого креатива неэффективными сегментами оказались и были отключены: «Экономика и бизнес», «Финансы». Лучшие сегменты, показавшие наибольшую эффективность: «Биржи и фонды», «Долгосрочные инвестиции», «Премиальные и элитные услуги», «Инвесторские услуги», «Пассивный доход».

А для этого креатива неэффективными сегментами оказались и были отключены: «Заинтересованные в экономике и бизнесе», «Банки и банковские услуги», «Агентства недвижимости», «Жилые комплексы», «Ипотечные программы». Эффективные сегменты: «Покупка жилья для аренды», «Инвестиционные компании/услуги», «Ипотека для молодых», «Жилье в новостройках».

Эффективные сегменты имели пересечения с «Высоким уровнем дохода», что позволило точнее таргетировать платежеспособную аудиторию.

Результаты по количеству post-view конверсий:

сентябрь — 42,

октябрь — 74,

ноябрь — 137.

Таким образом, общее число конверсий увеличилось более чем вдвое при тех же охватах.

Для оценки результативности была подключена платформа Smartis

Это платформа аналитических решений для маркетинга застройщиков. Она позволяла отследить взаимодействие пользователей с рекламными материалами и долю их влияния на конверсии.

Система анализировала, сколько раз пользователь контактировал с рекламой перед совершением целевого действия.

Определялась роль каждого канала в финальном принятии решения клиентом.

Отдельное внимание уделялось пост-кликовым метрикам: сколько времени пользователь провел на сайте, какие действия совершил, процент отказов и другие показатели.

Кроме того, использовались дополнительные инструменты аналитики, такие как «Яндекс.Метрика» и медиаметрика, что позволило собирать данные о поведении пользователей и корректировать стратегию на основе фактических результатов.

Результаты

Команде удалось добиться всех поставленных целей благодаря тщательному анализу аудитории и использованию SmartBid оптимизации.

Количество целевых лидов, отслеживаемых Smartis, увеличилось с 0,81 в сентябре до 2,53 в ноябре. Возросло и общее количество лидов, фиксируемых платформой Smartis, с 6,04 в сентябре до 19,92 в ноябре. Показатели отказов по сайту оставались стабильными и в среднем составляли 31%, что свидетельствует о релевантности привлекаемой аудитории. Бюджет кампании и количество показов оставались примерно на одном уровне, а значит, цель была достигнута.

Александр Пестряков, директор по маркетингу апарт-отелей Vertical: Результаты действительно впечатляют! Мы не просто увеличили количество заявок, но и смогли привлечь действительно заинтересованную аудиторию, что напрямую влияет на успешность продаж инвестиционных объектов. В нашей сфере важно не просто собрать лиды, а найти тех, кто действительно готов к инвестициям. Именно поэтому подход, основанный на глубоком анализе сегментов и ML-моделях, оказался таким эффективным. SmartBid оптимизация и тщательная работа с аудиториями позволили нам исключить нерелевантные сегменты и сфокусироваться на тех, кто демонстрирует наибольшую заинтересованность. Это значит, что каждый вложенный рубль работал на реальную конверсию, а не просто увеличивал охваты. Особенно ценным оказался процесс поэтапного вовлечения пользователей: мы смогли не только привлекать новых клиентов, но и возвращать тех, кто уже взаимодействовал с сайтом, но не совершил целевого действия. Smartis дал нам возможность детально анализировать весь путь пользователя — от первого контакта с рекламой до финального решения, что помогло нам лучше понять поведение аудитории и оперативно вносить коррективы. Подход с детальным анализом сегментов, автоматизацией ретаргетинга и постоянным тестированием креативов показал свою эффективность. Мы убедились, что глубокая аналитика и постоянная оптимизация дают куда более устойчивый и прогнозируемый рост конверсий, чем разовые рекламные кампании. Если ваш бизнес также сталкивается с задачей привлечения платежеспособной аудитории в сложных нишах, такой подход — это действительно то, что помогает добиваться реальных результатов.

Елена Вольщак, директор по медиабаингу Hybrid: Кейс с Vertical — отличный пример того, как SmartBid-оптимизация помогает бизнесу расти без увеличения рекламного бюджета. Вместе с командой клиента мы сосредоточились на точной настройке сегментов и постоянному обучению ML-моделей, чтобы показывать рекламу именно той аудитории, которая действительно готова к инвестициям. SmartBid позволил не просто увеличить количество заявок, но и улучшить их качество за счет автоматической корректировки ставок на основе поведения пользователей.



А интеграция платформы Smartis позволила нам объективно оценивать вклад каждого канала. В такой связке мы смогли быстро отключать нерелевантные сегменты и усиливать те, что приносили реальные конверсии. Это дало стабильный рост показателей — без скачков по охвату и затратам.