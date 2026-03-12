Верховный суд России встал на сторону американской Pfizer

Верховный суд России поддержал американскую фармкомпанию Pfizer в патентном споре с российским производителем «Аксельфарм». Экономическая коллегия суда отменила решения трех предыдущих инстанций и Суда по интеллектуальным правам, которые ранее вставали на сторону отечественной компании. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на материалы суда.

Спор касался противоопухолевого препарата «Инлита» (акситиниб), патент на который действовал до лета 2025 года. В 2023 году «Аксельфарм» вывела на рынок дженерик — аналог оригинального лекарства, что и стало поводом для разбирательства.

Ранее Федеральная антимонопольная служба признала действия компании актом недобросовестной конкуренции и обязала ее перечислить в бюджет 513,7 млн руб. дохода, полученного от поставок препарата на государственных торгах. Однако «Аксельфарм» удалось оспорить это решение в нескольких судах.

Верховный суд, рассмотрев дело, в итоге встал на сторону правообладателя патента — компании из группы Pfizer.

Юристы отмечают, что это решение может стать важным прецедентом для будущих патентных споров в российской фармацевтической отрасли.

