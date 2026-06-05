Франция оштрафовала Shein на €22 млн

Франция оштрафовала платформу онлайн-торговли Shein на €22 млн за проблемы с возвратом товаров, информацией о продукции и подтверждением заказов. Компания назвала этот штраф несоразмерным и пообещала оспорить его, пишет Reuters.

Генеральное управление по вопросам конкуренции, защиты прав потребителей и борьбы с мошенничеством сообщило, что оштрафовало компанию на €16,7 млн ​​за проблемы с подтверждением заказов и на €5,8 млн за проблемы с возвратом товаров и информацией о качестве окружающей среды.

В прошлом году Франция оштрафовала Shein на €40 млн за вводящие в заблуждение скидки. Власти также пытались приостановить работу торговой площадки, но Апелляционный суд Парижа отклонил эту попытку в марте.

Сеть магазинов Shein, завоевавшая сердца миллионов покупателей по всему миру благодаря невероятно низким ценам на одежду, гаджеты и аксессуары, с ноября прошлого года подвергается усиленному контролю во Франции. Тогда на сайте были обнаружены секс-куклы, похожие на детей, и запрещенное оружие.

Кроме того, общественные организации регулярно критикуют Shein за производство дешевой одежды и высокий экологический ущерб. Такие бренды, по мнению некоторых экспертов, меняют рынок розничной торговли благодаря агрессивной ценовой политике, стратегическому маркетингу и использованию налоговых лазеек.

Ранее сообщалось, что Shein покупает американский бренд Everlane примерно за $100 млн.