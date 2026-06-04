В Госдуме предложили штрафовать работодателей за завышенные зарплаты в вакансиях

Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш предложил ввести административную ответственность для работодателей, которые указывают в вакансиях недостоверные сведения о размере заработной платы. По его словам, многие компании завышают уровень дохода, чтобы привлечь соискателей, а на этапе собеседования предлагают существенно менее выгодные условия.

Как сообщил депутат ТАСС, более 60% соискателей сталкивались с расхождением между заявленной и фактической зарплатой. В результате кандидаты тратят время на поиск работы, посещение интервью и оформление отгулов, но нередко вынуждены либо соглашаться на менее привлекательные условия, либо отказываться от вакансии.

Особенно страдает молодежь без опыта работы, пенсионеры, мигранты и многодетные родители, считает Панеш. По его мнению, такие категории граждан наиболее уязвимы перед недобросовестными практиками работодателей.

Депутат предлагает установить размер штрафов в зависимости от степени расхождения между указанной и реальной зарплатой. При разнице до 20% санкции могут составить от 50 тыс. до 100 тыс. руб., при отклонении от 20% до 50% — от 100 тыс. до 200 тыс. руб., а при превышении 50% — от 200 тыс. до 500 тыс. руб. В качестве дополнительной меры предлагается предусмотреть приостановление деятельности компании на срок до 90 суток.

Кроме того, инициатива предусматривает обязанность работодателей раскрывать в вакансиях структуру оплаты труда, включая оклад, премии и надбавки. Также предлагается создать на базе Роструда открытый реестр недобросовестных работодателей, а механизм подачи жалоб реализовать через портал «Госуслуги».