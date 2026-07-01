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01.07.2026 в 15:15

Верховный суд США рассмотрит спор Apple и Epic Games

Дело о комиссиях и сторонних платежах может определить будущие правила работы цифровых магазинов приложений

Верховный суд США согласился рассмотреть апелляцию Apple в рамках многолетнего спора с Epic Games вокруг правил работы App Store и ограничений на использование сторонних платежных систем. Конфликт, начавшийся в 2020 году, касается комиссий с внутриигровых покупок и контроля Apple над распространением приложений в экосистеме iOS.

Ранее суды нижестоящих инстанций пришли к выводу, что Apple не в полной мере выполнила предписание об изменении правил магазина приложений, и допустили возможность квалификации действий компании как неуважения к суду. Apple, в свою очередь, утверждает, что соблюдала конкретные формулировки судебного запрета и не может нести ответственность за более широкую трактовку.

Epic Games настаивает, что Apple фактически сохраняет ограничения, которые позволяют удерживать высокие комиссии и препятствуют развитию альтернативных платежных решений. Apple отвергает эти обвинения, подчеркивая, что действующая модель App Store необходима для безопасности пользователей и стабильности платформы.

Решение Верховного суда может стать ключевым этапом в регулировании цифровых магазинов приложений в США и повлиять на практики монетизации мобильных экосистем на глобальном уровне, пишет Reuters.

Юлия Топольская
Apple Epic Games
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