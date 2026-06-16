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16.06.2026 в 11:30

Великобритания ввела санкции против «Яндекс Банка» и «WB Банка»

Всего санкционный список расширен на 43 позиции

Великобритания расширила санкционный список в отношении России, включив в него четыре кредитные организации: «Яндекс Банк», «WB Банк», «Еврофинанс Моснарбанк» и банк «Вятич». Соответствующее решение опубликовано Управлением по осуществлению финансовых санкций (OFSI) королевства.

Под британские ограничения также попали страховые компании «Росгосстрах» и «Баланс Страхование». Всего санкционный перечень был расширен на 43 позиции, а 27 из них связаны с Россией.

В пресс-службе «WB Банка» заявили, что кредитная организация продолжает работу в штатном режиме. В банке подчеркнули, что он ориентирован на работу внутри России, а для клиентов и партнеров не произойдет никаких изменений в обслуживании.

Клиенты банка, как физические, так и юридические лица, могут без ограничений осуществлять переводы, пользоваться банковскими картами, открывать вклады, оформлять кредиты и вести расчетные счета. В организации заявили, что все сервисы продолжают работать в обычном режиме.

Пресс-служба «Яндекс Банка»:

Введенные в отношении АО «Яндекс Банк» санкции Великобритании не влияют на операционную деятельность и стратегию финансовых сервисов «Яндекса». Все финансовые сервисы для пользователей и партнеров будут и дальше работать в прежнем режиме. Они не распространяются на головную компанию — МКПАО «Яндекс» и другие дочерние компании группы и никак не влияют на работу любых других сервисов «Яндекса».

Ранее Латвия ограничила доступ к Wildberries и еще семи российским сайтам.

Яндекс.Банк «WB банк»
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