Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Кадровый центр PRESIDENT
Виктор Донюков

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
08.06.2026 в 17:00

Латвия ограничила доступ к Wildberries и еще семи российским сайтам

Регулятор объяснил решение вопросами национальной безопасности и содержанием размещенных материалов

Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение ограничить доступ к восьми российским интернет-ресурсам, включая сайт маркетплейса Wildberries. Об этом со ссылкой на портал Delfi пишет ТАСС.

Помимо Wildberries, под ограничения попали сайты книжного магазина «Лабиринт», издательства «АСТ», сервиса LiveLib, волгоградского портала V1, ресурса «РБК Компании» и двух спортивных сайтов.

В латвийском регуляторе заявили, что на платформе Wildberries, в частности, представлены товары с символикой, связанной с Россией и СССР, а контент ряда ресурсов «формирует позитивное отношение к России».

По оценке ведомства, размещенные на этих сайтах материалы могут оказывать влияние на информационное пространство страны и представлять угрозу национальной безопасности. Кроме того, в регуляторе утверждают, что на ресурсах публикуется информация, связанная с ходом специальной военной операции России на Украине.

В марте власти Латвии ограничили доступ к сайту маркетплейса Ozon.

Латвия Wildberries
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.