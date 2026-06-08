Латвия ограничила доступ к Wildberries и еще семи российским сайтам

Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение ограничить доступ к восьми российским интернет-ресурсам, включая сайт маркетплейса Wildberries. Об этом со ссылкой на портал Delfi пишет ТАСС.

Помимо Wildberries, под ограничения попали сайты книжного магазина «Лабиринт», издательства «АСТ», сервиса LiveLib, волгоградского портала V1, ресурса «РБК Компании» и двух спортивных сайтов.

В латвийском регуляторе заявили, что на платформе Wildberries, в частности, представлены товары с символикой, связанной с Россией и СССР, а контент ряда ресурсов «формирует позитивное отношение к России».

По оценке ведомства, размещенные на этих сайтах материалы могут оказывать влияние на информационное пространство страны и представлять угрозу национальной безопасности. Кроме того, в регуляторе утверждают, что на ресурсах публикуется информация, связанная с ходом специальной военной операции России на Украине.

В марте власти Латвии ограничили доступ к сайту маркетплейса Ozon.