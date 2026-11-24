BBDO Group открыла креативное агентство коммерческой рекламы КОНИ. В отличие от BBDO и Contrapunto, которые сосредоточены преимущественно на коммуникационных задачах и развитии брендов, новая команда будет работать над достижением конкретных бизнес-показателей клиентов — ростом продаж, среднего чека и привлечением новых покупателей.

Агентство планирует использовать разные инструменты: от разработки уникальных торговых предложений и маркетинговых механик до производства рекламных роликов с применением искусственного интеллекта и 3D. В структуре КОНИ также будет работать собственная AI- и 3D-студия.

По словам управляющего директора BBDO Group Эллы Стюарт, запуск нового агентства связан с необходимостью адаптировать бизнес к изменениям рынка и расширить направления деятельности группы.

Управляющий директор BBDO Group Владлена Гриненко отметила, что для КОНИ разработали отдельный набор решений, ориентированных на коммерческие задачи. В работе агентства планируется объединить маркетинговый консалтинг, креатив и современные технологии производства рекламы.