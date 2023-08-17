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18+
17.08.2023 в 10:40

Василий Погонин назначен директором по развитию бизнеса «Мегамаркета»

Он усилит работу в направлении расширения ассортимента, привлечения к площадке новых продавцов и развития текущих

Василий Погонин

Директором по развитию бизнеса маркетплейса «Мегамаркет» назначен Василий Погонин. В его задачи войдёт расширение представленного на площадке ассортимента, формирование и управление воронкой привлечения продавцов, а также поиск новых точек взаимодействия с текущими селлерами. Об этом Sostav сообщили в компании.

Ранее Погонин занимал должность руководителя департамента федерального привлечения продавцов в Ozon, где выстроил систему взаимодействия с действующими продавцами различных сегментов — от триггерной коммуникации до персонального сопровождения. Также он участвовал в запуске сети региональных офисов.

До этого Погонин отвечал за построение взаимоотношений с водителями и партнёрами-таксопарками в Gett.

В начале августа «СберМегаМаркет» сменил айдентику. Маркетплейс стал называться «Мегамаркет», а в оформлении сайта использовать новые цвета.

Сбер мегамаркет Василий Погонин
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