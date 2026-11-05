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18+
05.11.2026 в 07:30

Google предложила сотрудникам в пяти странах добровольно уволиться

Компания расширила программу компенсаций при уходе

Google расширила программу добровольного увольнения с выплатой компенсаций на сотрудников в Канаде, Франции, Германии, Японии и Швейцарии. Компания подтвердила, что запустила соответствующие предложения на фоне роста расходов и масштабных инвестиций в искусственный интеллект, сообщает Reuters.

В Швейцарии, где у Google около 5 тыс. сотрудников и крупный инженерный центр в Цюрихе, программа охватила несколько подразделений, но не затронула DeepMind. Участникам предложили выплату в размере месячной зарплаты за каждый год работы, но не более, чем за 12 месяцев. По словам одного из источников издания, предложение приняли как минимум четыре человека из команды численностью около 50 сотрудников.

В Google заявили, что программа впервые введена отдельными подразделениями в 2025 году. Она призвана поддержать дальнейшую работу компании. Ранее Google предлагала добровольные увольнения сотрудникам в США и Великобритании.

Microsoft на прошлой неделе также предложила добровольный уход примерно 60 тыс. сотрудникам.

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