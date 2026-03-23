Вас накрутили: как сегодня устроен рынок ботов и аномальных CTR в Telegram

Несмотря на текущую нестабильность Telegram и общий уровень неопределенности вокруг платформы, сам опыт работы с ней выходит за рамки одной системы. Практики, которые сформировались здесь — от оценки качества трафика до выявления аномалий в метриках и понимания поведения аудитории, — во многом универсальны и применимы к новым мессенджерам, в частности, из-за схожести ленты к MAX, когда появятся сервисы аналитики к нему. Поэтому разговор о накрутках, фантомных показах и красивой статистике — это не только про Telegram как канал, но и про более широкий сдвиг в подходе к оценке эффективности цифровой рекламы. Telegram-реклама может выглядеть идеально в отчетах, но не всегда приводит к реальному результату для бизнеса. Почему рынок накруток вырос, как эволюционировали схемы фрода и как проверять метрики, Sostav рассказал Денис Аленин, CEO агентства ASAP Digital.

Telegram за последние годы стал полноценной рекламной площадкой с крупными бюджетами и высокими ожиданиями. В начале 2026 года мессенджер стал самым популярным среди пользователей в России, однако весной ожидается спад аудитории. Бренды и агентства приходят сюда за охватом, вниманием аудитории и конверсиями. Но чем больше денег появляется в системе, тем чаще возникает ощущение, что цифры в отчетах и эффективность живут в разных плоскостях.

Важно отметить, что в первом квартале 2026 года размещение рекламы в каналах в Telegram только увеличивается: после заявлений об ограничениях со стороны Роскомнадзора в феврале количество коммерческих размещений выросло на 15−20%. Это создает дополнительное поле для фрода, и сейчас нужно быть особенно внимательными.

Канал может выглядеть сильным: подписчики растут, просмотры набираются аккуратной лесенкой, размещается красивый контент. При этом цена предлагается немного ниже рынка, так еще и админ чуть позднее предлагает отличную скидку, так как «горящее место, слетел клиент». Все это выглядит, как отличная сделка. Размещение происходит, цифры просмотров выглядят хорошо. Но за этим часто следует вопрос, на который не всегда просто ответить: а что именно дало это размещение бизнесу и дало ли вообще?

Почему накрутка в Telegram — это не сбой системы, а ее побочный эффект

Накрутки не появились из ниоткуда, они стали логичным ответом на запрос рынка. Пока эффективность рекламы оценивается по просмотрам, VR (просмотрам по отношению к подписчикам) и красивым графикам, а не по качеству аудитории и постаналитике, возникает пространство для обмана. Telegram при этом остается средой с ограниченной прозрачностью, так как не дает рекламодателю собственных инструментов оценки качества показов, поэтому приходится пользоваться внешними ресурсами.

Как эволюционировали схемы накрутки

Если несколько лет назад накрутки легко читались по тому, что каждый час стабильно набиралось примерно одинаковое количество просмотров (так называемый «забор»), то с тех пор технологии ушли вперед. Современные схемы уже умеют крутить «лесенкой» — то есть с равномерным приростом показателей, снижающихся со времени.

Для накруток используются ботнеты, автоматизированные реакции и комментарии, в редких случаях — биржи заданий с живыми аккаунтами, которые стоят гораздо дороже. Последняя нужна для создания комментариев в Telegram-канале, когда накрутчики берут «продвигать канал под ключ» и симулируют там осмысленную активность. Накрученные просмотры распределяются во времени так, чтобы графики выглядели максимально естественно. Визуально такая статистика практически не отличается от органической, и поверхностная проверка ее не выявляет.

Типовой сценарий фрода, с которым сталкиваются бренды и агентства

Ситуация обычно развивается одинаково — канал проходит первичную проверку: стабильный рост, адекватная динамика просмотров, приятный CPM чуть ниже рынка. Размещение запускается без опасений.

А дальше события могут развиваться по нескольким сценариям.

Первый — когда реклама покупается с целью набора подписчиков в целевой канал. Админы-накрутчики могут нагнать в канал рекламодателя ботов, чтобы показать, что результат отличный и стоит купить рекламу у них снова. Иногда, чтобы понять, что эти подписчики ненастоящие, достаточно просто посмотреть на их профили, иногда система сложнее и нужно смотреть детальнее через TGStat или другие системы аналитики.

Идентифицировать ботов можно по таким критериям:

подписались за несколько часов, отписок 1−2%, поток резко встал в момент окончания накрутки;

при аналитике подписчиков у всех один год регистрации, все подписаны на 100+ сообществ или наоборот до пяти сообществ. Чтобы эти данные позже отследить в аналитике TGStat, следует анонсы сразу ставить с пригласительными ссылками;

у всех подписчиков строго одна фотография;

у всех непонятные ники из набора символов или однотипные читаемые (Ivan_Sergeev, Nina_Ivanova и т. п. );

); среди подписавшихся 100% закрытых профилей или 100% открытых (смотрится также в TGstat: закрытые серые, открытые кликабельные).

Второй сценарий — когда реклама должна вести на сайт, в этом случае накрутчики крутят большое количество переходов по ссылке, то есть обеспечивают высокий CTR, но реальная конверсия на сайте будет равна нулю. Формально обязательства выполнены, но никакого эффекта размещение не принесло.

Глубокая постаналитика в таких случаях показывает, что вся активность была симулирована. Проблема в том, что понять это можно либо только после завершения кампании, когда бюджет уже потрачен, либо проводить более глубокий анализ перед публикацией. Ниже будет наш подход.

Где статистика начинает ломаться

О накрутке чаще говорят не сами цифры, а их несоответствия. Например, настораживают резкие всплески подписчиков или рост просмотров на фоне резкого оттока подписчиков. Вызывают вопросы массовые ночные отписки или подписки, заметные различия в просмотрах соседних публикаций.

Дополнительные сигналы на постаналитике — крайне высокий CTR в сравнении с другими размещениями (обычно в 1,5−3 раза выше, чем у нормальных каналов). По отдельности эти признаки не являются доказательством фрода, но в совокупности почти всегда указывают на искусственную активность.

Как проверять Telegram-каналы, чтобы снизить вероятность накрутки

Проверка каналов перед закупкой до сих пор во многом строится вокруг базовых метрик: динамики подписчиков, соотношения просмотров и базы, стоимости CPM. Эти показатели по-прежнему важны, но сами по себе они не отвечают на главный вопрос: а есть ли за цифрами живые люди?

Поэтому проверять стоит не отдельные показатели, а их согласованность. Насколько логично соотносятся рост подписчиков и просмотров? Есть ли в динамике прироста подписчиков понятная логика или они выглядят как разрозненные всплески?

Исключения из правил: когда аномальные метрики не означают накрутку

И все-таки необычные показатели в Telegram не всегда говорят о манипуляциях. В ряде случаев отклонения объясняются естественными причинами, которые важно учитывать при оценке каналов. Например, у небольших каналов статистика по определению нестабильна: малая база усиливает любые колебания охватов и вовлеченности. В таких случаях накрутка часто экономически нецелесообразна, а аномалии возникают естественным образом.

Иногда искажения связаны с техническими сбоями аналитических сервисов. Временные ошибки, задержки обновления данных или перерасчеты задним числом могут создавать видимость резких скачков. Поэтому подозрительные показатели стоит проверять в динамике, а не по одному срезу.

Еще один сценарий — внешний трафик. Каналы могут расти за счет других соцсетей, переходов с сайтов или платной рекламы вне Telegram. Отсутствие закупок в других каналах не означает накрутку: для ряда ниш это нормальная и рабочая модель роста.

Резкий прирост аудитории возможен и при единовременном добавлении подписчиков в закрытый канал. Канал продвигают, скорее всего, белыми методами, однако заявки не принимают, и подписчики остаются висеть в ожидании — иногда несколько недель или месяцев. За это время люди успевают забыть, на что и зачем они подписывались, и резко отписываются в моменте приема. В статистике это выглядит неестественно, но является нормальным процессом.

Наконец, вовлеченность ниже 1% не всегда говорит о наплыве ботов. Такое характерно для каналов, выросших за счет мотивированного трафика — розыгрышей, подарков или механик через Telegram Mini Apps, где человек подписывается на канал ради бонусов в приложении. В этих случаях активной остается лишь небольшая, но реальная часть аудитории, которую канал может заинтересовать.

Что меняется со стороны платформы

Важно отметить, что Telegram усиливает противодействие накруткам: операции блокируются, сервисы периодически ломаются, часть аккаунтов уходит в бан. Однако скорость эволюции схем накрутки по-прежнему опережает скорость саморегуляции рынка, в результате основная ответственность за проверку качества размещений по-прежнему лежит на рекламодателях и агентствах.

Главный вывод: проблема не в Telegram, а в подходе к оценке

При этом Telegram как рекламный канал сейчас не перестал работать, проблема именно в слабой преданалитике. Пока рынок продолжает ориентироваться на красивые цифры в отчетах, а не на результат для бизнеса, он сам финансирует индустрию симуляции.

Переход от охватов к пониманию поведения аудитории уже не технический, а культурный сдвиг. И чем раньше рынок его совершит, тем меньше бюджетов будет теряться в идеально выглядящей статистике, которая не совпадает с реальностью.