Варвара Пархоменко возглавила диджитал-агентство Realweb

Варвара Пархоменко заняла пост руководителя агентского бизнеса в Realweb . Эксперт будет отвечать за дальнейшую цифровизацию процессов агентства, запуск новых направлений, развитие клиентских отношений и рост бизнеса. Об этом Sostav сообщили в компании.

Варвара работает в рекламной индустрии с 2007 года. Большую часть своего карьерного пути она развивалась в сетевых рекламных агентствах. Эксперт много лет отвечала за развитие и клиентский сервис ключевых клиентов в агентствах группы dentsu (сейчас Okkam ).

С 2022 по 2024 год Варвара жила в Лондоне, где возглавляла направление развития бизнеса и маркетинга медийной вертикали группы dentsu. В 2023 году она вошла в список ТОП-100 Future media leaders UK. В июле этого года Варвара вернулась в Москву и решила присоединиться к команде Realweb.

Варвара Пархоменко, руководитель агентского бизнеса Realweb: За последние несколько лет команда задала уверенный темп роста, и моя задача — закрепить этот успех. Я намерена сосредоточиться на улучшении операционных показателей, создании инновационных продуктов для рынка, выстраивании новых вертикалей бизнеса, а также на вдохновении и мотивации команды. Мы будем сохранять безупречный сервис для клиентов, чтобы вместе с ними успешно преодолевать любые вызовы.

Олеса Ромодина, гендиректор ГК Realweb: Желание, способность и возможность меняться — едва ли не самый важный сетап для успеха сегодня. Агентский бизнес в рамках группы планирует серьезную трансформацию, и Варвара с её экспертизой и опытом в крупнейшей коммуникационной группе сможет дать нужный импульс этим изменениям.

Ранее Наталия Соседкина заняла пост финансового директора группы компаний Realweb (включает диджитал-агентство Realweb, рекрутинговое агентство RealHR, разработчика ПО Realweb Tech, маркетплейс Centra, а также DataGo и Epic Growth). Отмечалось, что эксперт будет отвечать за финансовую стратегию группы компаний и повышение эффективности финансовой функции.