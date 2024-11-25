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25.11.2024 в 11:42

Наталия Соседкина назначена финансовым директором ГК Realweb

Топ-менеджер займется внедрением культуры финансового бизнес-партнерства с бизнес-юнитами и функциональными дивизионами

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Наталия Соседкина

Наталия Соседкина заняла пост финансового директора группы компаний Realweb (включает диджитал-агентство Realweb, рекрутинговое агентство RealHR, разработчика ПО Realweb Tech, маркетплейс Centra, а также DataGo и Epic Growth). Эксперт будет отвечать за финансовую стратегию группы компаний и повышение эффективности финансовой функции. Об этом Sostav сообщили в группе.

Также Наталия займется развитием автоматизации финансовых процессов и внедрением культуры финансового бизнес-партнерства с бизнес-юнитами и функциональными дивизионами группы компаний.

До перехода в Realweb Наталия 3,5 года работала финансовым директором в СДЭК, где помимо руководства текущими процессами управляла проектом подготовки компании к продаже, завершив сделку в июле 2024-го.

В разные годы эксперт также занимала позицию CFO в производственных компаниях «Быстров», Heineken, ГК БТК, операторе «Т2» и холдинге «Телекоминвест».

Наталия Соседкина, финансовый директор ГК Realweb:

Для меня как для финансиста очень важен продукт, который стоит за цифрами — правильнее даже сказать, за каким продуктом стоят цифры. Я верю в компанию, в ее амбиции, в ценность, которую она создает на рынке. Финансовые результаты должны и будут отражать этот успех.

Олеся Ромодина, гендиректор ГК Realweb:

Трансформация бизнеса, которую мы задумали, требует смены парадигмы финансового планирования и контроля. И многолетний разнообразный опыт Наталии будет для нас очень ценным.

ГК Realweb Кадры 2024 Наталия Соседкина
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