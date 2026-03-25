25.03.2026 в 11:00

«Сбер» начал сотрудничество с певцом и актером Ваней Дмитриенко

Артист будет знакомить аудиторию с технологиями и решениями компании

«Сбер» начал сотрудничество с певцом и актером Ваней Дмитриенко. В рамках коллаборации артист будет знакомить аудиторию с новыми технологиями и продуктами компании.

В компании рассказали Sostav, что одним из ключевых проектов 2026 года станет лимитированная серия «СберКарт». Ваня примет участие в создании дизайна карт и подготовит вдохновляющие строки, которые будут размещены на них.

Сотрудничество с исполнителем продолжает серию коллабораций «Сбера» с лидерами мнений, артистами и авторами цифрового контента. Ранее были запущены проекты с рэпером Toxi$, стримером Сашей Парадеевичем, бьюти-блогерами Лизой Барашек и актрисой Полиной Денисовой.

Влад Крейнин, старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка:

Ваня Дмитриенко — талантливый и целеустремленный артист. Своим примером он показывает, как можно расти, развиваться и стать № 1 в очень молодом возрасте. И этим он вдохновляет нас и миллионы своих поклонников. Нам близко его настроение и отношение к жизни, а ему — наши ценности. Так что впереди будет очень интересная коллаборация.

Ваня Дмитриенко, музыкант, актер:

Для меня коллаборация со «Сбером» — это про доверие и общие ценности. Мне всегда было важно, чтобы то, что я делаю, работало на одну идею: помощь, поддержку, развитие. Со «Сбером» мы сошлись на том, что технологии и творчество могут решать реальные проблемы людей. Карты с цитатами — первый шаг, маленькие напоминания о важном, которые всегда будут под рукой. Но дальше будет интереснее. Я надеюсь, что вместе мы сможем показать, как современные сервисы могут быть человечными и искренними, как хорошая песня.

