«Сбер» начал сотрудничество с певцом и актером Ваней Дмитриенко. В рамках коллаборации артист будет знакомить аудиторию с новыми технологиями и продуктами компании.

В компании рассказали Sostav, что одним из ключевых проектов 2026 года станет лимитированная серия «СберКарт». Ваня примет участие в создании дизайна карт и подготовит вдохновляющие строки, которые будут размещены на них.

Сотрудничество с исполнителем продолжает серию коллабораций «Сбера» с лидерами мнений, артистами и авторами цифрового контента. Ранее были запущены проекты с рэпером Toxi$, стримером Сашей Парадеевичем, бьюти-блогерами Лизой Барашек и актрисой Полиной Денисовой.

Влад Крейнин, старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка: Ваня Дмитриенко — талантливый и целеустремленный артист. Своим примером он показывает, как можно расти, развиваться и стать № 1 в очень молодом возрасте. И этим он вдохновляет нас и миллионы своих поклонников. Нам близко его настроение и отношение к жизни, а ему — наши ценности. Так что впереди будет очень интересная коллаборация.