Валентина Матвиенко предлагает уходить от рекламы нездоровых продуктов

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что стоит уйти от рекламы вредных продуктов, таких как газированные напитки и чипсы, на телевидении и в интернете. В прайм-тайм следует транслировать социальную рекламу, сообщает РИА «Новости».

По словам Матвиенко, в сфере общественного здоровья огромную роль играет информация, а 60% продуктов питания, которые рекламировались на детских каналах, не отвечают критериям качества Всемирной организации здравоохранения. В числе «рекламных лидеров» — чипсы и сладкая газировка. Такую ситуацию на телевидении и интернет-пространстве необходимо переломить.

Валентина Матвиенко: В зале есть представители СМИ. Коллеги, это наша общая задача: создание здорового контент.

Матвиенко также назвала распространение среди несовершеннолетних токсичной некурительной никотинсодержащей продукции новым вызовом. В Совфеде есть телеканал «Вместе-РФ», его планируется развивать в направлении здорового контента.

Ранее диетологи высказывались за то, чтобы ограничить рекламу сладкого. По их словам, излишнее потребление сахара приводит к проблемам со здоровьем и ожирению. Но производители и импортеры безалкогольных напитков добровольно взяли на себя обязательства по производству и продвижению продукции, включая запрет на размещение рекламы на телевидении, радио и в печатных изданиях, основная аудитория которых — дети до 12 лет.