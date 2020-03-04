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04.03.2020 в 14:35

Валентина Матвиенко предлагает уходить от рекламы нездоровых продуктов

Журналистам необходимо производить только «здоровый контент»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что стоит уйти от рекламы вредных продуктов, таких как газированные напитки и чипсы, на телевидении и в интернете. В прайм-тайм следует транслировать социальную рекламу, сообщает РИА «Новости».

По словам Матвиенко, в сфере общественного здоровья огромную роль играет информация, а 60% продуктов питания, которые рекламировались на детских каналах, не отвечают критериям качества Всемирной организации здравоохранения. В числе «рекламных лидеров» — чипсы и сладкая газировка. Такую ситуацию на телевидении и интернет-пространстве необходимо переломить.

Валентина Матвиенко:

В зале есть представители СМИ. Коллеги, это наша общая задача: создание здорового контент.

Матвиенко также назвала распространение среди несовершеннолетних токсичной некурительной никотинсодержащей продукции новым вызовом. В Совфеде есть телеканал «Вместе-РФ», его планируется развивать в направлении здорового контента.

Ранее диетологи высказывались за то, чтобы ограничить рекламу сладкого. По их словам, излишнее потребление сахара приводит к проблемам со здоровьем и ожирению. Но производители и импортеры безалкогольных напитков добровольно взяли на себя обязательства по производству и продвижению продукции, включая запрет на размещение рекламы на телевидении, радио и в печатных изданиях, основная аудитория которых — дети до 12 лет.

Валентина Матвиенко реклама сладкого
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