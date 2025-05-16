Аккаунт-менеджер Realweb, медиабаер в Think Mobile, арт-директор в «Родную Речь» и другие

Открыты вакансии аккаунт-менеджера, креативного копирайтера и programmatic-менеджера в Realweb. Centra в поисках менеджера по продажам. Think Mobile ждет в свою команду медиабаера, а Digital Account Manager требуется в Adventum.
Аккаунт-менеджер
Realweb
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Самостоятельное ведение, сопровождение и развитие проектов клиента;
- Выполнение поставленных KPI (ключевых показателей эффективности) от клиента, погружение в бизнес-процессы, предоставление рекомендаций по улучшению и оптимизации кампаний клиентов;
- Работа с дебиторской задолженностью;
- Построение базовой аналитики на основе выгрузок из систем;
- Изучение новинок рынка, применение их на практике;
- Подготовка презентаций, проведение встреч с клиентом: презентации по ранее согласованной с руководителем структуре и визуальному шаблону;
- Взаимодействие и коммуникация с подразделениями компании;
- Регулярное подтверждение профессиональных компетенций (наличие сертификатов, прохождение внутреннего грейдирования);
- Адаптация начинающих специалистов и наставничество над ними.
Требования:
- Опыт ведения клиентов;
- Понимание принципов работы контекстной и таргетированной рекламы;
- Знание систем аналитики и опыт создания отчетов на их основе (Метрика + GA);
- Владение терминами и формулами: CPC, CPO, CPA, ROI, ДРР, Revenue, модели атрибуции, семплирование и пр.;
- Хорошее владение Excel и PPTХ;
- Умение работать с большими объемами данных;
- Развитое чувство ответственности и сильные коммуникативные навыки.
Условия:
- Официальное трудоустройство, стабильный и прозрачный доход, IT-аккредитация;
- Просторный офис в центре Москвы, гибридный формат с гибким началом рабочего дня – поддерживаем work-life blend сотрудников;
- Частичная компенсация ДМС с возможностью подключения родственников, а также сервиса “Ясно”, доступ к BestBenefits;
- Работа в команде профессионалов с возможностью вертикального и горизонтального карьерного роста, корпоративный коучинг, программы наставничества, лидерства и развития soft и hard skills;
- Корпоративная культура мечты и нетворкинг.
Креативный копирайтер
Realweb
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Придумывать концепции рекламных кампаний для брендов вместе с арт-директором;
- Создавать копирайты для широкого спектра диджитал-форматов (спецпроекты, интеграции, баннеры, ролики и др.);
- Самостоятельно защищать идеи перед командой и клиентом.
Требования:
- Опыт работы в рекламном агентстве от 1-го года в роли Креатора / Креативного копирайтера;
- Навык концептинга (придумывания идей) и копирайтинга (упаковка идей в слова: сценарий ролика, механика спецпроекта, нейминг, лайны и др.);
- Классные навыки коммуникации (донесение мыслей — наша работа) — умение работать с брифом (и понимать заказчика, даже если это сложно);
- Любовь к рекламе — без этого никуда.
Условия:
- Официальное трудоустройство, стабильный и прозрачный доход, IT-аккредитация;
- Просторный офис в центре Москвы, гибридный формат с гибким началом рабочего дня – поддерживаем work-life blend сотрудников;
- Частичная компенсация ДМС с возможностью подключения родственников, а также сервиса “Ясно”, доступ к BestBenefits;
- Работа в команде профессионалов с возможностью вертикального и горизонтального карьерного роста, корпоративный коучинг, программы наставничества, лидерства и развития soft и hard skills;
- Корпоративная культура мечты и нетворкинг.
Programmatic-менеджер
Realweb
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Планировать, размещать и оптимизировать рекламные кампании в платформах «Яндекс Директ», myTarget, Soloway, GetIntent;
- Формировать отчеты на основе статистики платформ, систем аналитики;
- Настраивать размещения в Adriver, Weborama, создавать post-view отчетность;
- Изучать и тестировать новые технологические решения.
Требования:
- Опыт работы в «Яндекс Директ», myTarget, Soloway, GetInten;
- Опыт работы с post-view: Adriver, Weborama;
- Знание «Яндекс Метрика» и Google Analytics;
- Опыт работы с Hybrid, OTM.
Условия:
- Официальное трудоустройство, стабильный и прозрачный доход, IT-аккредитация;
- Просторный офис в центре Москвы, гибридный формат с гибким началом рабочего дня – поддерживаем work-life blend сотрудников;
- Частичная компенсация ДМС с возможностью подключения родственников, а также сервиса «Ясно», доступ к BestBenefits;
- Работа в команде профессионалов с возможностью вертикального и горизонтального карьерного роста, корпоративный коучинг, программы наставничества, лидерства и развития soft и hard skills;
- Корпоративная культура мечты и нетворкинг.
Менеджер по продажам / Digital sales manager
Centra
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Поиск новых крупных клиентов с погружением в специфику их бизнес-задач;
- Проведение встреч на уровне первых лиц компаний;
- Выстраивание отношений с крупными инхаус-рекламодателями и рекламными агентствами;
- Посещение отраслевых конференций и знакомство с потенциальными клиентами;
- Управление процессом продаж: отвечать за развитие клиентской базы (выполнение планов, повышение качества продаж и пр.);
- Мониторинг рынка интернет-маркетинга, участие в развитии новых сегментов и инструментов.
Требования:
- Являешься успешным продажником в B2B сегменте, имеешь опыт продаж технологических решений или услуг;
- Разбираешься в диджитал и знаешь основные тематики клиентов диджитал-рынка и их KPI;
- Являешься сильным коммуникатором и умеешь договориться с кем угодно и о чем угодно;
- Имеешь проактивную жизненную позицию и не приемлешь плохих результатов.
Условия:
- Возможность экспериментировать и творить;
- Вдохновляющая атмосфера стартапа, где каждый голос важен и любые предложения находят отклик;
- Чёткие цели и задачи на испытательный срок, регулярные встречи, совместные обеды для обмена опытом и проведение оценки 360 и performance review каждые полгода, что даст тебе всестороннюю обратную связь и улучшит soft skills;
- «Яндекс.Практикум», «Синхронизация», Skillbox, Skyeng и т. д., организация тренингов от наших сотрудников;
- ДМС со стоматологией, компенсация сеансов с психологом на платформе «Ясно».
Резюме и сопроводительное письмо направляйте Ольге Алеевой в telegram: @Olivia_Aleeva
Media buyer/трафик-менеджер
Think Mobile
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Запускать, вести, оптимизировать рекламные кампании с перфоманс целями на площадках VK, Bigo, Mintegral, OEM (Appxent, Petal) и DSP каналах;
- Анализировать конкурентов;
- Собирать статистику, готовить обоснованные медиапланы, для рекламодателя;
- Тестировать гипотезы и определять наилучшие стратегии, обосновывать их перед аккаунтингом и клиентами;
- Готовить тексты и ТЗ для дизайнеров;
- Выполнять KPI по рекламным кампаниям;
- Участвовать во внутренних и клиентских встречах в роли эксперта своего канала.
Требования:
- Опыт продвижения мобильных приложений от 2 лет;
- Опыт работы с кабинетами FB, Bigo, Petal ads, Xiaomi и/или другими OEM и DSP каналами;
- Знание основных MMP (Appsflyer, Adjust, Appmetrica);
- Грамотная устная и письменная речь, навыки копирайтинга;
- Аналитический склад ума и умение работать с объемами данных;
- Умеешь считать медиапланы;
- Креативность и аналитический склад ума;
- Опыт работы с бюджетами от 500К рублей/мес.;
- Знание excel (ВПР, сводные таблицы);
- Умение работать с антидетект браузерами.
Условия:
- Честность и открытость, каждому из наших сотрудников предоставляется всесторонняя поддержка, возможность получения карьерных консультаций и индивидуальный план развития внутри компании;
- Посещение конференций, тренингов, обмен опытом внутри команды, возможность роста;
- Помогаем создавать контент и выступать от лица компании;
- ДМС, корпоративные ноутбуки, различные мероприятия для сотрудников.
Digital Account Manager
Adventum
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Разрабатывать стратегию развития клиента в интернете и оптимизировать ее по ходу воплощения в жизнь;
- Вести клиентские проекты: следить за качеством, укладываться в обещанные сроки и при этом оставаться в рамках бюджета;
- Развивать клиента, объяснять, как работает интернет-маркетинг, доносить своё мнение и настаивать на нем, когда это нужно;
- Вместе с клиентом каждый день работать над его маркетингом: исследовать рынки, следить за конкурентами, оптимизировать продукт, анализировать результаты;
- Формировать команду проекта, ставить задачи и контролировать их выполнение;
- Проводить презентации предложений по стратегии развития для клиентов и по результатам выполненных работ;
- Контролировать и отвечать за финансовые показатели по своему пулу клиентов.
Требования:
- Имеешь подтвержденный опыт с крупными клиентами (бюджет от 10 млн/мес) от двух лет;
- Хорошо разбираешься в том, как работают каналы performance-маркетинга и аналитические сервисы, можешь самостоятельно следить за результатами рекламных кампаний;
- Умеешь работать с возражениями, аргументировать позицию команды перед клиентом;
- Умеешь управлять как своим временем, так и временем команды;
- Знаешь, что такое ответственность и структурность;
- Умеешь слышать и понимать задачи клиента, являешься экспертом и делаешь все, чтобы клиент стал еще счастливее;
- Предлагаешь нетривиальные, но работающие решения;
- Получаешь удовольствие от решения задач клиента и радуешься его успехам.
Условия:
- Неограниченные возможности профессионального и карьерного роста, работа с крупными проектами;
- Команда профессионалов и просто хороших людей, которые всегда готовы помочь и поддержать;
- Удобный график с возможностью «плавающего утра»: можно начать свой рабочий день в любое комфортное время до 11:00;
- ДМС.
Арт-директор / Старший арт-директор
ГК «Родная Речь»
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Создание креативных концепций (TV/OLV/Digital/ KV/Активации/Спецпроекты);
- Разработка и проведение презентаций;
- Ведение и контроль проектов на этапах (пре/про/постпродакшен);
- Координация работы дизайнеров.
Требования:
- Мы в поисках сотрудника с опытом съемок рекламного видео-контента;
- Наличие нестандартных и ярких идей в портфолио (ATL, TTL, Digital);
- Обязательное знание Adobe Illustrator и Adobe Photoshop;
- Умение профессионально презентовать свои визуальные решения проектной команде и клиенту;
- Знание английского языка (Intermediate+).
Условия:
- Возможность расширенного пакета ДМС;
- Гибридный график работы;
- Экологичное общение, отсутствие дресс-кода и наставничество профессионалов;
- Рядом с офисом находятся lounge-зоны, летние веранды, кофейни CofePort и Fox, Green Vkus кафе, кондитерская «Большевик».
Старший менеджер по работе с клиентами
ГК «Родная Речь»
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Строить доверительные отношения с клиентами, поддерживать диалог и оказывать клиентский сервис, «продавать» креативные идеи и решения;
- Оставаться в контакте с сотрудниками смежных отделов и подрядчиками в рамках проекта;
- Общаться с изданиями и площадками по размещению проектов;
- Ведение проекта в документах;
- Согласовывать сметы, получение заказов, своевременное закрытие проектов;
- Составлять и корректировать сметы;
- Готовить и сдавать отчеты клиенту по предоставленным услугам;
- Проведение презентаций для защиты идеи или кампании;
- Управление работой младших сотрудников команды;
- Контролировать и координировать процесс разработки креативных кампаний от идеи до сдачи форматов в производство;
- Передавать проекты в размещение (сдача макетов в издания, баннеров на площадки и т.д.,);
- Курировать дополнительные проекты (макеты и т.д.).
Требования:
- Опыт ведения съемочных проектов и работы в агентстве;
- Коммуникабельность;
- Стремление к результату и умение работать в команде.
Условия:
- Возможность расширенного пакета ДМС;
- Гибридный график работы;
- Экологичное общение, отсутствие дресс-кода и наставничество профессионалов;
- Рядом с офисом находятся lounge-зоны, летние веранды, кофейни CofePort и Fox, Green Vkus кафе, кондитерская «Большевик».
Копирайтер
ГК «Родная Речь»
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Создание креативных концепций совместно в паре с арт-директором (TV/OLV/Digital/ KV/Активации/Спецпроекты);
- Разработка и проведение презентаций;
- Контроль проектов на этапе реализации;
- Координация работы дизайнеров.
Требования:
- Наличие нестандартных и ярких идей в портфолио (ATL, TTL, Digital);
- Умение профессионально презентовать свои визуальные решения проектной команде и клиенту;
- Съемочный опыт на крупных брендах;
- Высокий уровень собственного тайм-менеджмента;
- Знание английского языка (Intermediate+).
Условия:
- Возможность расширенного пакета ДМС;
- Гибридный график работы;
- Экологичное общение, отсутствие дресс-кода и наставничество профессионалов;
- Рядом с офисом находятся lounge-зоны, летние веранды, кофейни CofePort и Fox, Green Vkus кафе, кондитерская “Большевик”.
Senior strategic planner
Starlink
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Разработка медийных стратегий 360° для клиентов (годовые стратегии, тендеры);
- Ведение клиентов, помощь в аналитике по брендам;
- Анализ конкурентного окружения и формулирование рекомендаций для последующих стратегий;
- Определение целевых сегментов, потребностей в рамках изучаемой категории;
- Изучение медиапотребления и определение наиболее релевантных каналов коммуникации;
- Выявление дополнительных источников роста бренда;
- Подготовка презентаций и представление полученных результатов внутренним командам и перед клиентом.
Требования:
- Аналогичный опыт работы в рекламном агентстве от 3-х лет;
- Опыт работы с различными категориями клиентов;
- Знание инструментов Mediascope (Brand Pulse продвинутый уровень), владение Similar Web Pro, Медиалогия/Youscan, AlphaRM/DSM – приветствуется;
- Высокий уровень владения Excel и PowerPoint;
- Ответственность, инициативность, аналитическое мышление;
- Умение работать в команде и режиме многозадачности.
Условия:
- Регулярное обучение и развитие: семинары, бизнес-тренинги, круглые столы, онлайн университет с широким набором профессиональных курсов, индивидуальные планы развития, разговорный английский клуб со скидкой 50%;
- ДМС со стоматологией после ИС, 7 day offs в году при плохом самочувствии, Mental Health сессии, онлайн-йога;
- Теплая атмосфера и активная корпоративная жизнь: человекоцентричность, политика "открытых дверей" с акционерами и руководителями, праздники и вечеринки, клубы по интересам.
Media group head
Starlink
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Самостоятельное ведение текущего аккаунта в части отведенных брендов rлиента вместе со своей командой;
- Выстраивание коммуникации с клиентом;
- Стратегическое и тактическое планирование рекламных кампаний (ТВ и другие офлайн медиа);
- Контроль исполнения баинговых коммитментов;
- Работа с сотрудниками: обучение, развитие, постановка задач, контроль, мотивация.
Требования:
- Опыт работы в аналогичной позиции;
- Высокая экспертиза в ТВ планировании и других оффлайн медиа;
- Знание Palomars/Planeta/Sputnik, Video Info, 1C, Instar, I-creative, M-Index/Galileo, AdEX;
- Знание английского - Intermediate и выше.
Условия:
- Регулярное обучение и развитие: семинары, бизнес-тренинги, круглые столы, онлайн университет с широким набором профессиональных курсов, индивидуальные планы развития, разговорный английский клуб со скидкой 50%;
- ДМС со стоматологией после ИС, 7 day offs в году при плохом самочувствии, Mental Health сессии, онлайн-йога;
- Теплая атмосфера и активная корпоративная жизнь: человекоцентричность, политика «открытых дверей» с акционерами и руководителями, праздники и вечеринки, клубы по интересам.
TV Buyer/ТВ Байер
Starlink
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Осуществление размещения и сопровождения текущих телевизионных кампаний;
- Эффективная коммуникация со смежными отделами, с селлером;
- Обучение младших сотрудников;
- Ведение внутреннего документооборота;
- Подготовка ПБА, финального отчета в Power Point c анализом прошедшей кампании и рекомендациями.
Требования:
- Опыт работы на аналогичной позиции от года;
- Желание к обучению новым подходам, к профессиональному росту;
- Знание основных софтов для работы (VIMB, Palomars), MS Office.
Условия:
- Регулярное обучение и развитие: семинары, бизнес-тренинги, круглые столы, онлайн университет с широким набором профессиональных курсов, индивидуальные планы развития, разговорный английский клуб со скидкой 50%;
- ДМС со стоматологией после ИС, 7 day offs в году при плохом самочувствии, Mental Health сессии, онлайн-йога;
- Теплая атмосфера и активная корпоративная жизнь: человекоцентричность, политика «открытых дверей» с акционерами и руководителями, праздники и вечеринки, клубы по интересам.
Менеджер по внутрикорпоративным коммуникациям
Триколор
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Информирование сотрудников о новостях Компании (Портал, рассылки и т.д.), развитие внутренних каналов коммуникаций;
- Подготовка контента для размещения на корпоративных ресурсах, актуализация информации и материалов;
- Участие в разработке концепций, подготовка и реализация внутрикорпоративных активностей (от вечера настолок до празднования 20-летия компании);
- Участие во внутренних проектах подразделения.
Требования:
- Опыт работы на аналогичной позиции в направлениях «Внутрикорпоративные коммуникации» и «Корпоративная культура», а также смежных направлениях (копирайтинг, организация мероприятий, проекты нематериальной мотивации) будет преимуществом;
- Умение писать тексты для разных каналов с заботой и 100% пониманием «кому и зачем»;
- Понимание отличия в организации небольших активностей и масштабных мероприятий в офлайн и онлайн-форматах: развлекательных, вовлекательных, универсальных;
- Встроенную грамотность речи и письма;
- Будет классно, если ты обладаешь такими качествами как: самоорганизация, гибкость, партнерство, коммуникабельность, обучаемость, критическое мышление.