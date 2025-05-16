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16.05.2025

Аккаунт-менеджер Realweb, медиабаер в Think Mobile, арт-директор в «Родную Речь» и другие

Если вы хотите опубликовать свое предложение по работе — пишите на [email protected]

Открыты вакансии аккаунт-менеджера, креативного копирайтера и programmatic-менеджера в Realweb. Centra в поисках менеджера по продажам. Think Mobile ждет в свою команду медиабаера, а Digital Account Manager требуется в Adventum.

Аккаунт-менеджер

по договоренности
Realweb

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Самостоятельное ведение, сопровождение и развитие проектов клиента;
  • Выполнение поставленных KPI (ключевых показателей эффективности) от клиента, погружение в бизнес-процессы, предоставление рекомендаций по улучшению и оптимизации кампаний клиентов;
  • Работа с дебиторской задолженностью;
  • Построение базовой аналитики на основе выгрузок из систем;
  • Изучение новинок рынка, применение их на практике;
  • Подготовка презентаций, проведение встреч с клиентом: презентации по ранее согласованной с руководителем структуре и визуальному шаблону;
  • Взаимодействие и коммуникация с подразделениями компании;
  • Регулярное подтверждение профессиональных компетенций (наличие сертификатов, прохождение внутреннего грейдирования);
  • Адаптация начинающих специалистов и наставничество над ними.

Требования:

  • Опыт ведения клиентов;
  • Понимание принципов работы контекстной и таргетированной рекламы;
  • Знание систем аналитики и опыт создания отчетов на их основе (Метрика + GA);
  • Владение терминами и формулами: CPC, CPO, CPA, ROI, ДРР, Revenue, модели атрибуции, семплирование и пр.;
  • Хорошее владение Excel и PPTХ;
  • Умение работать с большими объемами данных;
  • Развитое чувство ответственности и сильные коммуникативные навыки.

Условия:

  • Официальное трудоустройство, стабильный и прозрачный доход, IT-аккредитация;
  • Просторный офис в центре Москвы, гибридный формат с гибким началом рабочего дня – поддерживаем work-life blend сотрудников;
  • Частичная компенсация ДМС с возможностью подключения родственников, а также сервиса “Ясно”, доступ к BestBenefits;
  • Работа в команде профессионалов с возможностью вертикального и горизонтального карьерного роста, корпоративный коучинг, программы наставничества, лидерства и развития soft и hard skills;
  • Корпоративная культура мечты и нетворкинг.

Ссылка на вакансию. 

Креативный копирайтер

по договоренности
Realweb

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Придумывать концепции рекламных кампаний для брендов вместе с арт-директором;
  • Создавать копирайты для широкого спектра диджитал-форматов (спецпроекты, интеграции, баннеры, ролики и др.);
  • Самостоятельно защищать идеи перед командой и клиентом.

Требования:

  • Опыт работы в рекламном агентстве от 1-го года в роли Креатора / Креативного копирайтера;
  • Навык концептинга (придумывания идей) и копирайтинга (упаковка идей в слова: сценарий ролика, механика спецпроекта, нейминг, лайны и др.);
  • Классные навыки коммуникации (донесение мыслей — наша работа) — умение работать с брифом (и понимать заказчика, даже если это сложно);
  • Любовь к рекламе — без этого никуда.

Условия:

  • Официальное трудоустройство, стабильный и прозрачный доход, IT-аккредитация;
  • Просторный офис в центре Москвы, гибридный формат с гибким началом рабочего дня – поддерживаем work-life blend сотрудников;
  • Частичная компенсация ДМС с возможностью подключения родственников, а также сервиса “Ясно”, доступ к BestBenefits;
  • Работа в команде профессионалов с возможностью вертикального и горизонтального карьерного роста, корпоративный коучинг, программы наставничества, лидерства и развития soft и hard skills;
  • Корпоративная культура мечты и нетворкинг.

Ссылка на вакансию. 

Programmatic-менеджер

по договоренности
Realweb

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Планировать, размещать и оптимизировать рекламные кампании в платформах «Яндекс Директ», myTarget, Soloway, GetIntent;
  • Формировать отчеты на основе статистики платформ, систем аналитики;
  • Настраивать размещения в Adriver, Weborama, создавать post-view отчетность;
  • Изучать и тестировать новые технологические решения.

Требования:

  • Опыт работы в «Яндекс Директ», myTarget, Soloway, GetInten;
  • Опыт работы с post-view: Adriver, Weborama;
  • Знание «Яндекс Метрика» и Google Analytics;
  • Опыт работы с Hybrid, OTM.

Условия:

  • Официальное трудоустройство, стабильный и прозрачный доход, IT-аккредитация;
  • Просторный офис в центре Москвы, гибридный формат с гибким началом рабочего дня – поддерживаем work-life blend сотрудников;
  • Частичная компенсация ДМС с возможностью подключения родственников, а также сервиса «Ясно», доступ к BestBenefits;
  • Работа в команде профессионалов с возможностью вертикального и горизонтального карьерного роста, корпоративный коучинг, программы наставничества, лидерства и развития soft и hard skills;
  • Корпоративная культура мечты и нетворкинг.

Ссылка на вакансию. 

Менеджер по продажам / Digital sales manager

по договоренности
Centra

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Поиск новых крупных клиентов с погружением в специфику их бизнес-задач;
  • Проведение встреч на уровне первых лиц компаний;
  • Выстраивание отношений с крупными инхаус-рекламодателями и рекламными агентствами;
  • Посещение отраслевых конференций и знакомство с потенциальными клиентами;
  • Управление процессом продаж: отвечать за развитие клиентской базы (выполнение планов, повышение качества продаж и пр.);
  • Мониторинг рынка интернет-маркетинга, участие в развитии новых сегментов и инструментов.

Требования:

  • Являешься успешным продажником в B2B сегменте, имеешь опыт продаж технологических решений или услуг;
  • Разбираешься в диджитал и знаешь основные тематики клиентов диджитал-рынка и их KPI;
  • Являешься сильным коммуникатором и умеешь договориться с кем угодно и о чем угодно;
  • Имеешь проактивную жизненную позицию и не приемлешь плохих результатов.

Условия:

  • Возможность экспериментировать и творить;
  • Вдохновляющая атмосфера стартапа, где каждый голос важен и любые предложения находят отклик;
  • Чёткие цели и задачи на испытательный срок, регулярные встречи, совместные обеды для обмена опытом и проведение оценки 360 и performance review каждые полгода, что даст тебе всестороннюю обратную связь и улучшит soft skills;
  • «Яндекс.Практикум», «Синхронизация», Skillbox, Skyeng и т. д., организация тренингов от наших сотрудников;
  • ДМС со стоматологией, компенсация сеансов с психологом на платформе «Ясно».

Резюме и сопроводительное письмо направляйте Ольге Алеевой в telegram: @Olivia_Aleeva

Media buyer/трафик-менеджер

по договоренности
Think Mobile

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Запускать, вести, оптимизировать рекламные кампании с перфоманс целями на площадках VK, Bigo, Mintegral, OEM (Appxent, Petal) и DSP каналах;
  • Анализировать конкурентов;
  • Собирать статистику, готовить обоснованные медиапланы, для рекламодателя;
  • Тестировать гипотезы и определять наилучшие стратегии, обосновывать их перед аккаунтингом и клиентами;
  • Готовить тексты и ТЗ для дизайнеров;
  • Выполнять KPI по рекламным кампаниям;
  • Участвовать во внутренних и клиентских встречах в роли эксперта своего канала.

Требования: 

  • Опыт продвижения мобильных приложений от 2 лет;
  • Опыт работы с кабинетами FB, Bigo, Petal ads, Xiaomi и/или другими OEM и DSP каналами;
  • Знание основных MMP (Appsflyer, Adjust, Appmetrica);
  • Грамотная устная и письменная речь, навыки копирайтинга;
  • Аналитический склад ума и умение работать с объемами данных;
  • Умеешь считать медиапланы;
  • Креативность и аналитический склад ума;
  • Опыт работы с бюджетами от 500К рублей/мес.;
  • Знание excel (ВПР, сводные таблицы);
  • Умение работать с антидетект браузерами.

Условия:

  • Честность и открытость, каждому из наших сотрудников предоставляется всесторонняя поддержка, возможность получения карьерных консультаций и индивидуальный план развития внутри компании;
  • Посещение конференций, тренингов, обмен опытом внутри команды, возможность роста;
  • Помогаем создавать контент и выступать от лица компании; 
  • ДМС, корпоративные ноутбуки, различные мероприятия для сотрудников.

Ссылка на вакансию. 

Digital Account Manager

по договоренности
Adventum

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Разрабатывать стратегию развития клиента в интернете и оптимизировать ее по ходу воплощения в жизнь;
  • Вести клиентские проекты: следить за качеством, укладываться в обещанные сроки и при этом оставаться в рамках бюджета;
  • Развивать клиента, объяснять, как работает интернет-маркетинг, доносить своё мнение и настаивать на нем, когда это нужно;
  • Вместе с клиентом каждый день работать над его маркетингом: исследовать рынки, следить за конкурентами, оптимизировать продукт, анализировать результаты;
  • Формировать команду проекта, ставить задачи и контролировать их выполнение;
  • Проводить презентации предложений по стратегии развития для клиентов и по результатам выполненных работ;
  • Контролировать и отвечать за финансовые показатели по своему пулу клиентов.

Требования:

  • Имеешь подтвержденный опыт с крупными клиентами (бюджет от 10 млн/мес) от двух лет;
  • Хорошо разбираешься в том, как работают каналы performance-маркетинга и аналитические сервисы, можешь самостоятельно следить за результатами рекламных кампаний;
  • Умеешь работать с возражениями, аргументировать позицию команды перед клиентом;
  • Умеешь управлять как своим временем, так и временем команды;
  • Знаешь, что такое ответственность и структурность;
  • Умеешь слышать и понимать задачи клиента, являешься экспертом и делаешь все, чтобы клиент стал еще счастливее;
  • Предлагаешь нетривиальные, но работающие решения;
  • Получаешь удовольствие от решения задач клиента и радуешься его успехам.

Условия:

  • Неограниченные возможности профессионального и карьерного роста, работа с крупными проектами;
  • Команда профессионалов и просто хороших людей, которые всегда готовы помочь и поддержать;
  • Удобный график с возможностью «плавающего утра»: можно начать свой рабочий день в любое комфортное время до 11:00;
  • ДМС.

Ссылка на вакансию. 

Арт-директор / Старший арт-директор

по договоренности
ГК «Родная Речь»

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Создание креативных концепций (TV/OLV/Digital/ KV/Активации/Спецпроекты);
  • Разработка и проведение презентаций;
  • Ведение и контроль проектов на этапах (пре/про/постпродакшен);
  • Координация работы дизайнеров.

Требования:

  • Мы в поисках сотрудника с опытом съемок рекламного видео-контента;
  • Наличие нестандартных и ярких идей в портфолио (ATL, TTL, Digital);
  • Обязательное знание Adobe Illustrator и Adobe Photoshop;
  • Умение профессионально презентовать свои визуальные решения проектной команде и клиенту;
  • Знание английского языка (Intermediate+).

Условия:

  • Возможность расширенного пакета ДМС;
  • Гибридный график работы;
  • Экологичное общение, отсутствие дресс-кода и наставничество профессионалов;
  • Рядом с офисом находятся lounge-зоны, летние веранды, кофейни CofePort и Fox, Green Vkus кафе, кондитерская «Большевик».

Ссылка на вакансию. 

Старший менеджер по работе с клиентами

по договоренности
ГК «Родная Речь»

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Строить доверительные отношения с клиентами, поддерживать диалог и оказывать клиентский сервис, «продавать» креативные идеи и решения;
  • Оставаться в контакте с сотрудниками смежных отделов и подрядчиками в рамках проекта;
  • Общаться с изданиями и площадками по размещению проектов;
  • Ведение проекта в документах;
  • Согласовывать сметы, получение заказов, своевременное закрытие проектов;
  • Составлять и корректировать сметы;
  • Готовить и сдавать отчеты клиенту по предоставленным услугам;
  • Проведение презентаций для защиты идеи или кампании;
  • Управление работой младших сотрудников команды;
  • Контролировать и координировать процесс разработки креативных кампаний от идеи до сдачи форматов в производство;
  • Передавать проекты в размещение (сдача макетов в издания, баннеров на площадки и т.д.,);
  • Курировать дополнительные проекты (макеты и т.д.).

Требования:

  • Опыт ведения съемочных проектов и работы в агентстве;
  • Коммуникабельность;
  • Стремление к результату и умение работать в команде.

Условия:

  • Возможность расширенного пакета ДМС;
  • Гибридный график работы;
  • Экологичное общение, отсутствие дресс-кода и наставничество профессионалов;
  • Рядом с офисом находятся lounge-зоны, летние веранды, кофейни CofePort и Fox, Green Vkus кафе, кондитерская «Большевик».

Ссылка на вакансию. 

Копирайтер

по договоренности
ГК «Родная Речь»

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Создание креативных концепций совместно в паре с арт-директором (TV/OLV/Digital/ KV/Активации/Спецпроекты);
  • Разработка и проведение презентаций;
  • Контроль проектов на этапе реализации;
  • Координация работы дизайнеров.

Требования:

  • Наличие нестандартных и ярких идей в портфолио (ATL, TTL, Digital);
  • Умение профессионально презентовать свои визуальные решения проектной команде и клиенту;
  • Съемочный опыт на крупных брендах;
  • Высокий уровень собственного тайм-менеджмента;
  • Знание английского языка (Intermediate+).

Условия:

  • Возможность расширенного пакета ДМС;
  • Гибридный график работы;
  • Экологичное общение, отсутствие дресс-кода и наставничество профессионалов;
  • Рядом с офисом находятся lounge-зоны, летние веранды, кофейни CofePort и Fox, Green Vkus кафе, кондитерская “Большевик”.

Ссылка на вакансию. 

Senior strategic planner

по договоренности
Starlink

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Разработка медийных стратегий 360° для клиентов (годовые стратегии, тендеры);
  • Ведение клиентов, помощь в аналитике по брендам;
  • Анализ конкурентного окружения и формулирование рекомендаций для последующих стратегий;
  • Определение целевых сегментов, потребностей в рамках изучаемой категории;
  • Изучение медиапотребления и определение наиболее релевантных каналов коммуникации;
  • Выявление дополнительных источников роста бренда;
  • Подготовка презентаций и представление полученных результатов внутренним командам и перед клиентом.

Требования:

  • Аналогичный опыт работы в рекламном агентстве от 3-х лет;
  • Опыт работы с различными категориями клиентов;
  • Знание инструментов Mediascope (Brand Pulse продвинутый уровень), владение Similar Web Pro, Медиалогия/Youscan, AlphaRM/DSM – приветствуется;
  • Высокий уровень владения Excel и PowerPoint;
  • Ответственность, инициативность, аналитическое мышление;
  • Умение работать в команде и режиме многозадачности.

Условия:

  • Регулярное обучение и развитие: семинары, бизнес-тренинги, круглые столы, онлайн университет с широким набором профессиональных курсов, индивидуальные планы развития, разговорный английский клуб со скидкой 50%;
  • ДМС со стоматологией после ИС, 7 day offs в году при плохом самочувствии, Mental Health сессии, онлайн-йога;
  • Теплая атмосфера и активная корпоративная жизнь: человекоцентричность, политика "открытых дверей" с акционерами и руководителями, праздники и вечеринки, клубы по интересам.

Ссылка на вакансию. 

Media group head

по договоренности
Starlink

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Самостоятельное ведение текущего аккаунта в части отведенных брендов rлиента вместе со своей командой;
  • Выстраивание коммуникации с клиентом;
  • Стратегическое и тактическое планирование рекламных кампаний (ТВ и другие офлайн медиа);
  • Контроль исполнения баинговых коммитментов;
  • Работа с сотрудниками: обучение, развитие, постановка задач, контроль, мотивация.

Требования:

  • Опыт работы в аналогичной позиции;
  • Высокая экспертиза в ТВ планировании и других оффлайн медиа;
  • Знание Palomars/Planeta/Sputnik, Video Info, 1C, Instar, I-creative, M-Index/Galileo, AdEX;
  • Знание английского - Intermediate и выше.

Условия:

  • Регулярное обучение и развитие: семинары, бизнес-тренинги, круглые столы, онлайн университет с широким набором профессиональных курсов, индивидуальные планы развития, разговорный английский клуб со скидкой 50%;
  • ДМС со стоматологией после ИС, 7 day offs в году при плохом самочувствии, Mental Health сессии, онлайн-йога;
  • Теплая атмосфера и активная корпоративная жизнь: человекоцентричность, политика «открытых дверей» с акционерами и руководителями, праздники и вечеринки, клубы по интересам.

Ссылка на вакансию. 

TV Buyer/ТВ Байер

по договоренности
Starlink

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Осуществление размещения и сопровождения текущих телевизионных кампаний;
  • Эффективная коммуникация со смежными отделами, с селлером;
  • Обучение младших сотрудников;
  • Ведение внутреннего документооборота;
  • Подготовка ПБА, финального отчета в Power Point c анализом прошедшей кампании и рекомендациями.

Требования:

  • Опыт работы на аналогичной позиции от года;
  • Желание к обучению новым подходам, к профессиональному росту;
  • Знание основных софтов для работы (VIMB, Palomars), MS Office.

Условия:

  • Регулярное обучение и развитие: семинары, бизнес-тренинги, круглые столы, онлайн университет с широким набором профессиональных курсов, индивидуальные планы развития, разговорный английский клуб со скидкой 50%;
  • ДМС со стоматологией после ИС, 7 day offs в году при плохом самочувствии, Mental Health сессии, онлайн-йога;
  • Теплая атмосфера и активная корпоративная жизнь: человекоцентричность, политика «открытых дверей» с акционерами и руководителями, праздники и вечеринки, клубы по интересам.

Ссылка на вакансию. 

Менеджер по внутрикорпоративным коммуникациям

по договоренности
Триколор

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Информирование сотрудников о новостях Компании (Портал, рассылки и т.д.), развитие внутренних каналов коммуникаций;
  • Подготовка контента для размещения на корпоративных ресурсах, актуализация информации и материалов;
  • Участие в разработке концепций, подготовка и реализация внутрикорпоративных активностей (от вечера настолок до празднования 20-летия компании);
  • Участие во внутренних проектах подразделения.

Требования:

  • Опыт работы на аналогичной позиции в направлениях «Внутрикорпоративные коммуникации» и «Корпоративная культура», а также смежных направлениях (копирайтинг, организация мероприятий, проекты нематериальной мотивации) будет преимуществом;
  • Умение писать тексты для разных каналов с заботой и 100% пониманием «кому и зачем»;
  • Понимание отличия в организации небольших активностей и масштабных мероприятий в офлайн и онлайн-форматах: развлекательных, вовлекательных, универсальных;
  • Встроенную грамотность речи и письма;
  • Будет классно, если ты обладаешь такими качествами как: самоорганизация, гибкость, партнерство, коммуникабельность, обучаемость, критическое мышление.

Ссылка на вакансию. 

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