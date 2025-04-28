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28.04.2025

Креативный дизайнер в «Якиторию», старший менеджер Adspector, менеджер по рекламе IVK и другие

Если вы хотите опубликовать свое предложение по работе — пишите на [email protected]

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В « Якитории» открыты вакансии креативного дизайнера и маркетинг-менеджера по работе с партнерами и спецпроектами. Adspector в поисках cтаршего менеджера направления программатик и младшего менеджера по работе с клиентами. В IVK требуются менеджер по таргетированной рекламе и руководитель группы по контекстной рекламе.

Креативный дизайнер

по договоренности
Якитория

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Работа с фирменным стилем бренда;
  • Разработка креативных концепций, создание key-visual;
  • Подготовка мудбордов, референсов и идей;
  • Дизайн и верстка меню и других рекламных материалов (меню, буклеты, тейбл тенты, лайтиксы, плакаты, бирки, флаеры, фирменной сумки доставки и тд);
  • Разработка/дизайн упаковки;
  • Фирменный мерч;
  • Дизайн лендинга;
  • Создание небольших рекламных видеороликов (на экраны в ресторанах и соцсети);
  • Дизайн и верстка презентаций;
  • Дизайн диджитал макетов – постов, материалов для соцсетей и сайтов;
  • Создание концепции для фото и видео съемки;
  • Обработка фотографий (знание основ цветокоррекции, ретушь, фотомонтаж);
  • Знание препресса, подготовка файлов в печать;
  • Знание основ красивой правильной верстки;
  • Внимательность к деталям, здоровый уровень перфекционизма.

Требования:

  • Опыт работы в сфере графического дизайна от 5-и лет;
  • Высшее профильное образование — будет преимуществом;
  • Уверенное владение Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign;
  • Знание Adobe After Effects, Adobe Premiere — будет большим преимуществом;
  • Опыт работы в ресторанном бизнесе приветствуется;
  • Наличие портфолио — обязательно (в котором должны быть и свежие работы за 2024 год);
  • Понимание глобальных трендов в графическом дизайне, художественный вкус.

Условия:

  • Работа в офисе с 10:00 до 18:00;
  • График работы: 5/2;
  • Офис в 5 минутах от станции метро «Белорусская» (кольцевая);
  • Оформление согласно ТК РФ;
  • Заработная плата по результатам собеседования;
  • Готовность выполнить тестовое задание.

Резюме отправляйте Ирине Букреевой на почту: [email protected]

Маркетинг-менеджер по работе с партнерами и спецпроектами

по договоренности
Якитория

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Развитие партнерского маркетинга;
  • Поиск и привлечение новых партнеров;
  • Обсуждение и согласование условий партнерств;
  • Мониторинг конкурентной среды в зоне ответственности;
  • Управление пулом партнеров;
  • Координация процессов подготовки и реализации проекта, взаимодействие с другими департаментами;
  • Участие в разработке креативных материалов, постановка задач дизайнерам;
  • Иные задачи и проекты, связанные с партнерами и спецпроектами.

Требования:

  • Релевантный опыт работы с партнерами;
  • Наработанная база контактов как преимущество;
  • Опыт организации и проведения спецпроектов как преимущество;
  • Понимание индустрии и опыт в сфере фудтех как преимущество;
  • Сильные коммуникативные навыки;
  • Наличие успешных кейсов;
  • Обучаемость и самостоятельность;
  • Навыки ведения переговоров, деловой переписки, стратегического планирования;
  • Ведение проектного документооборота (договоры, соглашения, отчетность);
  • Знание закона о рекламе и опыт маркировки рекламы.

Условия:

  • Оформление в штат;
  • Классический фул-тайм — примерно 40 часов в неделю;
  • Отличная команда и прозрачные процессы без лишней бюрократии.

Резюме отправляйте Анастасии Бугрышеваой на почту: [email protected]

Старший менеджер направления программатик

по договоренности
Adspector

Задачи:

  • Планировать, настраивать и вести рекламные кампании в Getintent, Soloway, Adfox. Будет преимуществом, если знаешь Sape, Hybrid, MTS;
  • Анализировать и выявлять закономерности в рекламных размещениях для улучшения показателей;
  • Оптимизировать размещения на основании этих данных;
  • Готовить регулярные отчеты и рекомендации по рекламным кампаниям;
  • Быть в курсе всех последних изменений на рынке Programmatic и Digital, и делиться своей экспертизой с клиентами;
  • Коммуницировать с клиентом по техническим вопросам — отправка статистики, запрос данных, ответы на уточняющие вопросы;
  • Владение системами аналитики и верификаторами.

Требования:

  • Знание показателей эффективности рекламных кампаний и умение их оптимизировать;
  • Уверенные знания в Excel (ВПР, сводные таблицы, формулы) и Power Point;
  • Аналитический склад ума, внимание к деталям, умение работать на результат.

Условия:

  • Работа в светлом и просторном офисе неподалеку от станции метро «Тургеневская»/«Чистые пруды»/«Сретенский бульвар»;
  • Трудоустройство по ТК РФ с полностью белой зарплатой (размер зарплаты обсуждаем на собеседовании, мы открыты к общению);
  • ДМС после 6 месяцев работы;
  • Гибридный формат работы после прохождения ИС;
  • Квартальные премии при успешном прохождении испытательного срока;
  • Ежегодные индивидуальные планы развития;
  • Теплые и по-семейному уютные корпоративные мероприятия.

Резюме отправляйте в Telegram: @p_sergeevnaa

Младший менеджер по работе с клиентами

по договоренности
Adspector

Задачи:

  • Коммуникация с клиентами по текущим проектам, сбор необходимой информации для постановки задач специалистам смежных отделов;
  • Мониторинг проектов, контроль достижения поставленных KPI и выполнения объемов;
  • Подготовка медиапланов для клиентов (преимущественно OLV/Display);
  • Подготовка аналитических отчетов-презентаций по итогам РК, проведение post-campaign встреч и формирование рекомендаций;
  • Формирование сross-sale предложений, подготовка стратегий по брифу клиента;
  • Быть в курсе всех последних изменений на рынке Programmatic и Digital, и делиться своей экспертизой с клиентами.

Требования:

  • Опыт работы с медийной рекламой/контекстной рекламой/таргетированной рекламой/RTB;
  • Знание рекламных форматов (Display, OLV) и особенностей размещения;
  • Опыт работы с системами аналитики («Яндекс Метрика», Google Analytics);
  • Уверенные знания в Excel (ВПР, сводные таблицы, формулы) и Power Point;
  • Отличные коммуникативные навыки, нацеленность на результат, проактивность.

Условия:

  • Работа в светлом и просторном офисе неподалеку от станции метро «Тургеневская»/«Чистые пруды»/«Сретенский бульвар»;
  • Трудоустройство по ТК РФ с полностью белой зарплатой (размер зарплаты обсуждаем на собеседовании, мы открыты к общению);
  • ДМС после 6 месяцев работы;
  • Гибридный формат работы после прохождения ИС;
  • Квартальные премии при успешном прохождении испытательного срока;
  • Ежегодные индивидуальные планы развития;
  • Теплые и по-семейному уютные корпоративные мероприятия.

Резюме отправляйте в Telegram: @p_sergeevnaa

Менеджер по таргетированной рекламе

по договоренности
IVK

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Планирование и ведение рекламных кампаний в специализированных кабинетах;
  • Регулярная аналитика и оптимизация рекламных кампаний с учетом задач и показателей эффективности;
  • Коммуникация с подрядчиками по возникающим вопросам;
  • Подготовка отчетов;
  • Участие в разработке тендерных предложений.

Требования:

  • Релевантный опыт работы в рекламном агентстве с крупными брендами в кабинетах ВК, OZON, TG Ads, «Промостраницы» и др;
  • Опыт работы с категорией e-com будет преимуществом;
  • Желание расти и развиваться далее в данном направлении;

Условия:

  • Конкурентный доход и возможность работать с интересными проектами;
  • Удаленный формат работы с поддержкой опытных наставников;
  • Официальное оформление и полностью «белая» заработная плата;
  • После успешного прохождения испытательного срока предоставляется ДМС (для жителей Москвы и Московской области).

Резюме отправляйте Татьяне Пестовой на почту: [email protected]

Руководитель группы по контекстной рекламе

по договоренности
IVK

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Самостоятельное ведение проектов при необходимости («Яндекс.Директ», опционально в Google Ads), контроль запуска кампаний специалистами;
  • Управление ежемесячными расчётами медиапланов в зависимости от KPI клиентов;
  • Проведение аудитов (внутренних, внешних);
  • Умение эффективно коммуницировать и отвечать на вопросы клиентов или аудитории, демонстрируя глубокое понимание проекта и его результатов;
  • Генерация гипотез, идей, тестов по улучшению показателей;
  • Глубокая аналитика рекламных кампаний, аудитории сайта и показателей.

Требования:

  • Опыт уверенного самостоятельного ведения кампаний в «Яндекс.Директ», Google Ads;
  • Опыт работы в связке с младшими специалистами, наставничество и контроль рабочих процессов;
  • Умение оптимизировать кампании в зависимости от поставленных KPI;
  • Опыт работы с Метрикой, GA, BI;
  • Опыт работы с системами оптимизации и кол-трекинга;
  • Значительный опыт в построении отчетов через сводные таблицы;
  • Навыки подготовки презентаций в Power Point;
  • Наличие успешных кейсов;
  • Умение планировать задачи и нагрузку группы – вы знаете, что такое тайм-менеджмент;
  • Желание обучать и растить команду, решать сложные задачи.

Условия:

  • Удаленный формат работы;
  • Оплата отпусков, больничных;
  • Индивидуальный план развития с возможностью роста;
  • ДМС после испытательного срока (для жителей Москвы и Подмосковья).

Резюме отправляйте Татьяне Пестовой на почту: [email protected]

Менеджер по маркетинговым коммуникациям

по договоренности
Weborama

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Вести коммуникацию со СМИ, подбирать площадки, готовить материалы для публикаций;
  • Поддерживать активность в соцсетях и на сайте компании;
  • Помогать экспертам компании оформлять мысли в тексты и презентации;
  • Участвовать в инфопланировании и коммуникационной поддержке ивентов;
  • Анализировать, что происходит в отрасли и как Weborama может быть в этом диалоге;
  • Вести контентную часть мероприятий, докладов, дайджестов и других активностей;
  • Писать тексты: посты, новости, статьи, комментарии, кейсы, e-mail рассылки.

Требования:

  • Опыт работы с текстами и коммуникациями от двух лет;
  • Интерес к digital-рынку, готовность в нем разбираться;
  • Умение структурировать информацию и делать из нее понятные сообщения;
  • Грамотный русский язык, английский — желательно на уровне Intermediate;
  • Ответственность, самостоятельность, легкость в общении и желании предлагать идеи.

Условия:

  • Работа в офисе (станция метро «Тульская»);
  • Трудоустройство согласно ТК РФ с первого дня;
  • ДМС (со стоматологией) и полис ВЗР (через 6 месяцев с момента приема на работу);
  • Оплачиваемые ланчи (7 000 р./мес.);
  • Компенсация проездного на общественный транспорт (2 000 р./мес.);
  • Корпоративное обучение, конференции, корпоративные праздники и пр.

Ссылка на вакансию.

Ивент-продюсер

по договоренности
Мандариновая лиса

Задачи:

  • Готовить коммерческие предложения совместно с креативной командой;
  • Формировать проектную команду, распределять роли, координировать процесс на всех этапах;
  • Собирать и считать сметы, находить подрядчиков, договариваться о сроках и условиях;
  • Планировать путь гостя и заботиться о впечатлении от события;
  • Предусматривать риски и управлять ими;
  • Вести постоянную коммуникацию с клиентом, давать прозрачную информацию о ходе проекта, гибко реагировать на изменения;
  • Соблюдать документацию и готовить отчетность по проекту.

Требования:

  • Опыт полного управления проектами в ивенте, в том числе с бюджетом от 15 млн рублей;
  • Умение собирать и управлять командой;
  • Навыки создания и контроля смет, управление рентабельностью;
  • Опыт реализации MICE и крупных офлайн-мероприятий;
  • Английский язык — от уровня Intermediate;
  • Ориентация на результат и ответственность;
  • Умение принимать решения в условиях неопределённости;
  • Структурность, честность, эмоциональный интеллект.

Условия:

  • ЗП от 150 000 р. + квартальные премии;
  • ДМС после испытательного срока;
  • Гибридный график или удаленная работа;
  • Удобный офис рядом со станцией метро «Павелецкая»;
  • Корпоративное обучение и поддержка развития;
  • Минимум бюрократии, максимум смысла;
  • Возможность подключаться к внутренним проектам и влиять на развитие компании.

Резюме и сопроводительное письмо направляйте в Telegram-бот: @Mandarinfox_HRbot или на почту [email protected]

Ивент-менеджер

по договоренности
Мандариновая лиса

Задачи:

  • Собирать и считать сметы, искать подрядчиков, договариваться о сроках и условиях;
  • Координировать подрядчиков во время подготовки и реализации;
  • Следить за сроками и качеством исполнения в своем блоке;
  • Поддерживать рабочую документацию в порядке;
  • Быть связующим звеном между подрядчиками, командой и продюсером.

Требования:

  • Опыт работы с проектами от 5 млн рублей (целиком или отдельными блоками);
  • Навык точной работы со сметами;
  • Английский язык — от уровня Intermediate;
  • Умение работать в команде и поддерживать коммуникацию;
  • Структурность, честность, многозадачность;
  • Внимание к деталям и готовность брать на себя ответственность.

Условия:

  • ЗП от 80 000 р. + квартальные премии;
  • ДМС после испытательного срока;
  • Гибридный график или удаленка;
  • Удобный офис рядом со станцией метро «Павелецкая»;
  • Корпоративное обучение;
  • Минимум бюрократии, максимум смысла;
  • Возможность расти до продюсера и подключаться к внутренним проектам.

Резюме и сопроводительное письмо направляйте в Telegram-бот: @Mandarinfox_HRbot или на почту [email protected]

Креатор

по договоренности
Мандариновая лиса

Задачи:

  • Придумывать продающие концепции событий на основе брифа от клиента;
  • Продумывать наполнение события и визуальную логику;
  • Работать с дизайнерами по оформлению презентаций;
  • Презентовать концепции клиентам вместе с командой.

Требования:

  • Опыт создания креативных концепций для крупных клиентов;
  • Умение работать с брифом и находить нестандартные решения;
  • Понимание специфики event-индустрии;
  • Высокий уровень насмотренности, интерес к трендам;
  • Грамотный копирайтинг и структурное изложение идей;
  • Умение работать в сжатые сроки;
  • Опыт создания презентаций (Canva, Keynote, Google Slides, PowerPoint);
  • Аккуратность в оформлении документов;
  • Пунктуальность.

Условия:

  • ЗП от 120 000 р. и годовая премия;
  • Гибридный график и возможность работать удаленно;
  • ДМС после испытательного срока;
  • Удобный офис в 5 минутах от станции метро «Павелецкая»;
  • Корпоративное обучение;
  • Минимум бюрократии, максимум смысла;
  • Возможность экспериментировать и подключаться к внутренним проектам.

Резюме и сопроводительное письмо направляйте в Telegram-бот: @Mandarinfox_HRbot или на почту [email protected]

Старший менеджер по digital-проектам

по договоренности
COLIZEUM Agency

Задачи:

  • Привлечение клиентов в рекламное агентство;
  • Составление и защита маркетинговых стратегий для клиентов рекламного агентства;
  • Формирование брифов и работа по ним;
  • Участие в тендерах: подготовка, подача заявок, защита предложений;
  • Маркетинговое продвижение рекламного агентства в профильных источниках;
  • Участие в офлайн-мероприятиях: конференции, отраслевые события, презентации;
  • PR-продвижение агентства;
  • Проведение переговоров с клиентами и партнерами;
  • Управление проектами: от разработки стратегии до реализации и оценки результатов;
  • Коммуникация с клиентами, подрядчиками и внутренними подразделениями компании.

Требования:

  • Опыт работы в рекламном агентстве или на стороне клиента: 3-4 года;
  • Навыки разработки и защиты маркетинговых стратегий, участие в тендерах и подготовка коммерческих предложений;
  • Умение работать с брифами, координировать команду и вести деловые переговоры;
  • Знания рекламных инструментов, современных трендов рынка и участие в офлайн-мероприятиях;
  • Организованность и умение управлять временем;
  • Предпочтительно знание маркетинга в гейминге и киберспорте.

Условия:

  • Официальное трудоустройство по ТК РФ;
  • График работы 5/2 с 10:00 до 19:00 –гибрид;
  • Заработная плата обсуждается с финальным кандидатом;
  • Интересные и амбициозные задачи;
  • Проекты, которые развивают: всегда есть возможность прокачать свои навыки в работе и профессионально расти;
  • Возможность окунуться в мир киберспорта и поработать с известными брендами, инфлюенсерами, стримерами и блогерами;
  • Идеальный офис для работы – Москва-Сити, БЦ «Башня Федерации»;
  • Команда без дресс-кода, обращений на "Вы";
  • Гибкий и современный рабочий процесс.

Резюме отправляйте Ангелине в Telegram: @angelina_olenskaya

Продуктовый маркетолог-аналитик

по договоренности
COLIZEUM Agency

Задачи:

  • Разработка и систематизация эффективных промоакций;
  • Анализ ROI и влияния акций на выручку;
  • Создание единой стратегии промомеханик;
  • Корректировка маркетинговых активностей на основе данных;
  • Работа с подрядчиками и координация ивентов;
  • Сбор, обработка и визуализация данных ключевых метрик — трафик, LTV, CAC, ARPPU и т.д.;
  • Планирование бюджета и отчетность по промокампаниям;
  • Подготовка презентаций и справочных материалов;
  • Оптимизация бизнес-процессов и взаимодействия;
  • Участие в разработке креативных концепций;
  • Поиск и тестирование новых каналов привлечения;
  • Создание технических заданий для рекламы;
  • Реализация стратегии коммуникационного развития.

Требования:

  • Навыки расчета маркетинговой эффективности, понимание unit-экономики;
  • Продвинутые навыки Excel/Google Sheets, базовое понимание BI-инструментов;
  • Системное мышление, умение структурировать процессы и задавать темп;
  • Ответственность, проактивность, готовность брать задачи под ключ.

 Условия:

  • Официальное трудоустройство по ТК РФ;
  • График работы 5/2 с 10:00 до 19:00 –гибрид;
  • Заработная плата обсуждается с финальным кандидатом;
  • Интересные и амбициозные задачи;
  • Проекты, которые развивают: всегда есть возможность прокачать свои навыки в работе и профессионально расти;
  • Возможность окунуться в мир киберспорта и поработать с известными брендами, инфлюенсерами, стримерами и блогерами;
  • Идеальный офис для работы – Москва-Сити, БЦ «Башня Федерации»;
  • Команда без дресс-кода, обращений на «Вы»;
  • Гибкий и современный рабочий процесс.

Резюме отправляйте Ангелине в Telegram: @angelina_olenskaya

Аккаунт-менеджер

по договоренности
COLIZEUM Agency

Задачи:

  • Коммуникация с действующими франчайзи;
  • Подготовка и сопровождение клубов перед открытием;
  • Консультация уже действующих и потенциальных клиентов по маркетинговым услугам компании;
  • Постановка и контроль задач для команды в CRM системе;
  • Постановка задач дизайнерам, таргетологам, специалистам по геосервисам и контроль их выполнения;
  • Создание групп в ВК;
  • Контроль и мониторинг проделанной работы.

Требования:

  • Опыт работы на позициях аккаунт-менеджера или менеджера по работе с клиентами от 1 года;
  • Высокий уровень коммуникабельности, умение устанавливать и поддерживать деловые контакты;
  • Умение работать в режиме многозадачности и соблюдение дедлайнов;
  • Опыт работы в направлении маркетинга будет большим преимуществом.

Условия:

  • Официальное оформление по ТК РФ;
  • График работы – понедельник-пятница, с 10:00 до 19:00;
  • Гибридный формат работы после прохождения испытательного срока;
  • Специально разработанная система адаптации и постоянный наставник;
  • Заработная плата от 85 тыс рублей + индивидуальный KPI (с повышением после испытательного срока);
  • Комфортный офис в Москва-Сити;
  • Интересные задачи, постоянная динамика в профессиональном развитии;
  • Полная поддержка и все условия для профессионального и личностного развития: корпоративная библиотека, коуч-сессии, тренинги, доступ к вебинарам и обучающим материалам;
  • Открытая корпоративная культура, поддержка инициативности и возможность участия в создании востребованных проектов.

Резюме отправляйте Ксении в Telegram: @ksy_kolchina

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