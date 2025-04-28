Креативный дизайнер в «Якиторию», старший менеджер Adspector, менеджер по рекламе IVK и другие

В « Якитории» открыты вакансии креативного дизайнера и маркетинг-менеджера по работе с партнерами и спецпроектами. Adspector в поисках cтаршего менеджера направления программатик и младшего менеджера по работе с клиентами. В IVK требуются менеджер по таргетированной рекламе и руководитель группы по контекстной рекламе.
Креативный дизайнер
Якитория
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Работа с фирменным стилем бренда;
- Разработка креативных концепций, создание key-visual;
- Подготовка мудбордов, референсов и идей;
- Дизайн и верстка меню и других рекламных материалов (меню, буклеты, тейбл тенты, лайтиксы, плакаты, бирки, флаеры, фирменной сумки доставки и тд);
- Разработка/дизайн упаковки;
- Фирменный мерч;
- Дизайн лендинга;
- Создание небольших рекламных видеороликов (на экраны в ресторанах и соцсети);
- Дизайн и верстка презентаций;
- Дизайн диджитал макетов – постов, материалов для соцсетей и сайтов;
- Создание концепции для фото и видео съемки;
- Обработка фотографий (знание основ цветокоррекции, ретушь, фотомонтаж);
- Знание препресса, подготовка файлов в печать;
- Знание основ красивой правильной верстки;
- Внимательность к деталям, здоровый уровень перфекционизма.
Требования:
- Опыт работы в сфере графического дизайна от 5-и лет;
- Высшее профильное образование — будет преимуществом;
- Уверенное владение Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign;
- Знание Adobe After Effects, Adobe Premiere — будет большим преимуществом;
- Опыт работы в ресторанном бизнесе приветствуется;
- Наличие портфолио — обязательно (в котором должны быть и свежие работы за 2024 год);
- Понимание глобальных трендов в графическом дизайне, художественный вкус.
Условия:
- Работа в офисе с 10:00 до 18:00;
- График работы: 5/2;
- Офис в 5 минутах от станции метро «Белорусская» (кольцевая);
- Оформление согласно ТК РФ;
- Заработная плата по результатам собеседования;
- Готовность выполнить тестовое задание.
Резюме отправляйте Ирине Букреевой на почту: [email protected]
Маркетинг-менеджер по работе с партнерами и спецпроектами
Якитория
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Развитие партнерского маркетинга;
- Поиск и привлечение новых партнеров;
- Обсуждение и согласование условий партнерств;
- Мониторинг конкурентной среды в зоне ответственности;
- Управление пулом партнеров;
- Координация процессов подготовки и реализации проекта, взаимодействие с другими департаментами;
- Участие в разработке креативных материалов, постановка задач дизайнерам;
- Иные задачи и проекты, связанные с партнерами и спецпроектами.
Требования:
- Релевантный опыт работы с партнерами;
- Наработанная база контактов как преимущество;
- Опыт организации и проведения спецпроектов как преимущество;
- Понимание индустрии и опыт в сфере фудтех как преимущество;
- Сильные коммуникативные навыки;
- Наличие успешных кейсов;
- Обучаемость и самостоятельность;
- Навыки ведения переговоров, деловой переписки, стратегического планирования;
- Ведение проектного документооборота (договоры, соглашения, отчетность);
- Знание закона о рекламе и опыт маркировки рекламы.
Условия:
- Оформление в штат;
- Классический фул-тайм — примерно 40 часов в неделю;
- Отличная команда и прозрачные процессы без лишней бюрократии.
Резюме отправляйте Анастасии Бугрышеваой на почту: [email protected]
Старший менеджер направления программатик
Adspector
Задачи:
- Планировать, настраивать и вести рекламные кампании в Getintent, Soloway, Adfox. Будет преимуществом, если знаешь Sape, Hybrid, MTS;
- Анализировать и выявлять закономерности в рекламных размещениях для улучшения показателей;
- Оптимизировать размещения на основании этих данных;
- Готовить регулярные отчеты и рекомендации по рекламным кампаниям;
- Быть в курсе всех последних изменений на рынке Programmatic и Digital, и делиться своей экспертизой с клиентами;
- Коммуницировать с клиентом по техническим вопросам — отправка статистики, запрос данных, ответы на уточняющие вопросы;
- Владение системами аналитики и верификаторами.
Требования:
- Знание показателей эффективности рекламных кампаний и умение их оптимизировать;
- Уверенные знания в Excel (ВПР, сводные таблицы, формулы) и Power Point;
- Аналитический склад ума, внимание к деталям, умение работать на результат.
Условия:
- Работа в светлом и просторном офисе неподалеку от станции метро «Тургеневская»/«Чистые пруды»/«Сретенский бульвар»;
- Трудоустройство по ТК РФ с полностью белой зарплатой (размер зарплаты обсуждаем на собеседовании, мы открыты к общению);
- ДМС после 6 месяцев работы;
- Гибридный формат работы после прохождения ИС;
- Квартальные премии при успешном прохождении испытательного срока;
- Ежегодные индивидуальные планы развития;
- Теплые и по-семейному уютные корпоративные мероприятия.
Резюме отправляйте в Telegram: @p_sergeevnaa
Младший менеджер по работе с клиентами
Adspector
Задачи:
- Коммуникация с клиентами по текущим проектам, сбор необходимой информации для постановки задач специалистам смежных отделов;
- Мониторинг проектов, контроль достижения поставленных KPI и выполнения объемов;
- Подготовка медиапланов для клиентов (преимущественно OLV/Display);
- Подготовка аналитических отчетов-презентаций по итогам РК, проведение post-campaign встреч и формирование рекомендаций;
- Формирование сross-sale предложений, подготовка стратегий по брифу клиента;
- Быть в курсе всех последних изменений на рынке Programmatic и Digital, и делиться своей экспертизой с клиентами.
Требования:
- Опыт работы с медийной рекламой/контекстной рекламой/таргетированной рекламой/RTB;
- Знание рекламных форматов (Display, OLV) и особенностей размещения;
- Опыт работы с системами аналитики («Яндекс Метрика», Google Analytics);
- Уверенные знания в Excel (ВПР, сводные таблицы, формулы) и Power Point;
- Отличные коммуникативные навыки, нацеленность на результат, проактивность.
Условия:
- Работа в светлом и просторном офисе неподалеку от станции метро «Тургеневская»/«Чистые пруды»/«Сретенский бульвар»;
- Трудоустройство по ТК РФ с полностью белой зарплатой (размер зарплаты обсуждаем на собеседовании, мы открыты к общению);
- ДМС после 6 месяцев работы;
- Гибридный формат работы после прохождения ИС;
- Квартальные премии при успешном прохождении испытательного срока;
- Ежегодные индивидуальные планы развития;
- Теплые и по-семейному уютные корпоративные мероприятия.
Резюме отправляйте в Telegram: @p_sergeevnaa
Менеджер по таргетированной рекламе
IVK
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Планирование и ведение рекламных кампаний в специализированных кабинетах;
- Регулярная аналитика и оптимизация рекламных кампаний с учетом задач и показателей эффективности;
- Коммуникация с подрядчиками по возникающим вопросам;
- Подготовка отчетов;
- Участие в разработке тендерных предложений.
Требования:
- Релевантный опыт работы в рекламном агентстве с крупными брендами в кабинетах ВК, OZON, TG Ads, «Промостраницы» и др;
- Опыт работы с категорией e-com будет преимуществом;
- Желание расти и развиваться далее в данном направлении;
Условия:
- Конкурентный доход и возможность работать с интересными проектами;
- Удаленный формат работы с поддержкой опытных наставников;
- Официальное оформление и полностью «белая» заработная плата;
- После успешного прохождения испытательного срока предоставляется ДМС (для жителей Москвы и Московской области).
Резюме отправляйте Татьяне Пестовой на почту: [email protected]
Руководитель группы по контекстной рекламе
IVK
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Самостоятельное ведение проектов при необходимости («Яндекс.Директ», опционально в Google Ads), контроль запуска кампаний специалистами;
- Управление ежемесячными расчётами медиапланов в зависимости от KPI клиентов;
- Проведение аудитов (внутренних, внешних);
- Умение эффективно коммуницировать и отвечать на вопросы клиентов или аудитории, демонстрируя глубокое понимание проекта и его результатов;
- Генерация гипотез, идей, тестов по улучшению показателей;
- Глубокая аналитика рекламных кампаний, аудитории сайта и показателей.
Требования:
- Опыт уверенного самостоятельного ведения кампаний в «Яндекс.Директ», Google Ads;
- Опыт работы в связке с младшими специалистами, наставничество и контроль рабочих процессов;
- Умение оптимизировать кампании в зависимости от поставленных KPI;
- Опыт работы с Метрикой, GA, BI;
- Опыт работы с системами оптимизации и кол-трекинга;
- Значительный опыт в построении отчетов через сводные таблицы;
- Навыки подготовки презентаций в Power Point;
- Наличие успешных кейсов;
- Умение планировать задачи и нагрузку группы – вы знаете, что такое тайм-менеджмент;
- Желание обучать и растить команду, решать сложные задачи.
Условия:
- Удаленный формат работы;
- Оплата отпусков, больничных;
- Индивидуальный план развития с возможностью роста;
- ДМС после испытательного срока (для жителей Москвы и Подмосковья).
Резюме отправляйте Татьяне Пестовой на почту: [email protected]
Менеджер по маркетинговым коммуникациям
Weborama
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Вести коммуникацию со СМИ, подбирать площадки, готовить материалы для публикаций;
- Поддерживать активность в соцсетях и на сайте компании;
- Помогать экспертам компании оформлять мысли в тексты и презентации;
- Участвовать в инфопланировании и коммуникационной поддержке ивентов;
- Анализировать, что происходит в отрасли и как Weborama может быть в этом диалоге;
- Вести контентную часть мероприятий, докладов, дайджестов и других активностей;
- Писать тексты: посты, новости, статьи, комментарии, кейсы, e-mail рассылки.
Требования:
- Опыт работы с текстами и коммуникациями от двух лет;
- Интерес к digital-рынку, готовность в нем разбираться;
- Умение структурировать информацию и делать из нее понятные сообщения;
- Грамотный русский язык, английский — желательно на уровне Intermediate;
- Ответственность, самостоятельность, легкость в общении и желании предлагать идеи.
Условия:
- Работа в офисе (станция метро «Тульская»);
- Трудоустройство согласно ТК РФ с первого дня;
- ДМС (со стоматологией) и полис ВЗР (через 6 месяцев с момента приема на работу);
- Оплачиваемые ланчи (7 000 р./мес.);
- Компенсация проездного на общественный транспорт (2 000 р./мес.);
- Корпоративное обучение, конференции, корпоративные праздники и пр.
Ивент-продюсер
Мандариновая лиса
Задачи:
- Готовить коммерческие предложения совместно с креативной командой;
- Формировать проектную команду, распределять роли, координировать процесс на всех этапах;
- Собирать и считать сметы, находить подрядчиков, договариваться о сроках и условиях;
- Планировать путь гостя и заботиться о впечатлении от события;
- Предусматривать риски и управлять ими;
- Вести постоянную коммуникацию с клиентом, давать прозрачную информацию о ходе проекта, гибко реагировать на изменения;
- Соблюдать документацию и готовить отчетность по проекту.
Требования:
- Опыт полного управления проектами в ивенте, в том числе с бюджетом от 15 млн рублей;
- Умение собирать и управлять командой;
- Навыки создания и контроля смет, управление рентабельностью;
- Опыт реализации MICE и крупных офлайн-мероприятий;
- Английский язык — от уровня Intermediate;
- Ориентация на результат и ответственность;
- Умение принимать решения в условиях неопределённости;
- Структурность, честность, эмоциональный интеллект.
Условия:
- ЗП от 150 000 р. + квартальные премии;
- ДМС после испытательного срока;
- Гибридный график или удаленная работа;
- Удобный офис рядом со станцией метро «Павелецкая»;
- Корпоративное обучение и поддержка развития;
- Минимум бюрократии, максимум смысла;
- Возможность подключаться к внутренним проектам и влиять на развитие компании.
Резюме и сопроводительное письмо направляйте в Telegram-бот: @Mandarinfox_HRbot или на почту [email protected]
Ивент-менеджер
Мандариновая лиса
Задачи:
- Собирать и считать сметы, искать подрядчиков, договариваться о сроках и условиях;
- Координировать подрядчиков во время подготовки и реализации;
- Следить за сроками и качеством исполнения в своем блоке;
- Поддерживать рабочую документацию в порядке;
- Быть связующим звеном между подрядчиками, командой и продюсером.
Требования:
- Опыт работы с проектами от 5 млн рублей (целиком или отдельными блоками);
- Навык точной работы со сметами;
- Английский язык — от уровня Intermediate;
- Умение работать в команде и поддерживать коммуникацию;
- Структурность, честность, многозадачность;
- Внимание к деталям и готовность брать на себя ответственность.
Условия:
- ЗП от 80 000 р. + квартальные премии;
- ДМС после испытательного срока;
- Гибридный график или удаленка;
- Удобный офис рядом со станцией метро «Павелецкая»;
- Корпоративное обучение;
- Минимум бюрократии, максимум смысла;
- Возможность расти до продюсера и подключаться к внутренним проектам.
Резюме и сопроводительное письмо направляйте в Telegram-бот: @Mandarinfox_HRbot или на почту [email protected]
Креатор
Мандариновая лиса
Задачи:
- Придумывать продающие концепции событий на основе брифа от клиента;
- Продумывать наполнение события и визуальную логику;
- Работать с дизайнерами по оформлению презентаций;
- Презентовать концепции клиентам вместе с командой.
Требования:
- Опыт создания креативных концепций для крупных клиентов;
- Умение работать с брифом и находить нестандартные решения;
- Понимание специфики event-индустрии;
- Высокий уровень насмотренности, интерес к трендам;
- Грамотный копирайтинг и структурное изложение идей;
- Умение работать в сжатые сроки;
- Опыт создания презентаций (Canva, Keynote, Google Slides, PowerPoint);
- Аккуратность в оформлении документов;
- Пунктуальность.
Условия:
- ЗП от 120 000 р. и годовая премия;
- Гибридный график и возможность работать удаленно;
- ДМС после испытательного срока;
- Удобный офис в 5 минутах от станции метро «Павелецкая»;
- Корпоративное обучение;
- Минимум бюрократии, максимум смысла;
- Возможность экспериментировать и подключаться к внутренним проектам.
Резюме и сопроводительное письмо направляйте в Telegram-бот: @Mandarinfox_HRbot или на почту [email protected]
Старший менеджер по digital-проектам
COLIZEUM Agency
Задачи:
- Привлечение клиентов в рекламное агентство;
- Составление и защита маркетинговых стратегий для клиентов рекламного агентства;
- Формирование брифов и работа по ним;
- Участие в тендерах: подготовка, подача заявок, защита предложений;
- Маркетинговое продвижение рекламного агентства в профильных источниках;
- Участие в офлайн-мероприятиях: конференции, отраслевые события, презентации;
- PR-продвижение агентства;
- Проведение переговоров с клиентами и партнерами;
- Управление проектами: от разработки стратегии до реализации и оценки результатов;
- Коммуникация с клиентами, подрядчиками и внутренними подразделениями компании.
Требования:
- Опыт работы в рекламном агентстве или на стороне клиента: 3-4 года;
- Навыки разработки и защиты маркетинговых стратегий, участие в тендерах и подготовка коммерческих предложений;
- Умение работать с брифами, координировать команду и вести деловые переговоры;
- Знания рекламных инструментов, современных трендов рынка и участие в офлайн-мероприятиях;
- Организованность и умение управлять временем;
- Предпочтительно знание маркетинга в гейминге и киберспорте.
Условия:
- Официальное трудоустройство по ТК РФ;
- График работы 5/2 с 10:00 до 19:00 –гибрид;
- Заработная плата обсуждается с финальным кандидатом;
- Интересные и амбициозные задачи;
- Проекты, которые развивают: всегда есть возможность прокачать свои навыки в работе и профессионально расти;
- Возможность окунуться в мир киберспорта и поработать с известными брендами, инфлюенсерами, стримерами и блогерами;
- Идеальный офис для работы – Москва-Сити, БЦ «Башня Федерации»;
- Команда без дресс-кода, обращений на "Вы";
- Гибкий и современный рабочий процесс.
Резюме отправляйте Ангелине в Telegram: @angelina_olenskaya
Продуктовый маркетолог-аналитик
COLIZEUM Agency
Задачи:
- Разработка и систематизация эффективных промоакций;
- Анализ ROI и влияния акций на выручку;
- Создание единой стратегии промомеханик;
- Корректировка маркетинговых активностей на основе данных;
- Работа с подрядчиками и координация ивентов;
- Сбор, обработка и визуализация данных ключевых метрик — трафик, LTV, CAC, ARPPU и т.д.;
- Планирование бюджета и отчетность по промокампаниям;
- Подготовка презентаций и справочных материалов;
- Оптимизация бизнес-процессов и взаимодействия;
- Участие в разработке креативных концепций;
- Поиск и тестирование новых каналов привлечения;
- Создание технических заданий для рекламы;
- Реализация стратегии коммуникационного развития.
Требования:
- Навыки расчета маркетинговой эффективности, понимание unit-экономики;
- Продвинутые навыки Excel/Google Sheets, базовое понимание BI-инструментов;
- Системное мышление, умение структурировать процессы и задавать темп;
- Ответственность, проактивность, готовность брать задачи под ключ.
Условия:
- Официальное трудоустройство по ТК РФ;
- График работы 5/2 с 10:00 до 19:00 –гибрид;
- Заработная плата обсуждается с финальным кандидатом;
- Интересные и амбициозные задачи;
- Проекты, которые развивают: всегда есть возможность прокачать свои навыки в работе и профессионально расти;
- Возможность окунуться в мир киберспорта и поработать с известными брендами, инфлюенсерами, стримерами и блогерами;
- Идеальный офис для работы – Москва-Сити, БЦ «Башня Федерации»;
- Команда без дресс-кода, обращений на «Вы»;
- Гибкий и современный рабочий процесс.
Резюме отправляйте Ангелине в Telegram: @angelina_olenskaya
Аккаунт-менеджер
COLIZEUM Agency
Задачи:
- Коммуникация с действующими франчайзи;
- Подготовка и сопровождение клубов перед открытием;
- Консультация уже действующих и потенциальных клиентов по маркетинговым услугам компании;
- Постановка и контроль задач для команды в CRM системе;
- Постановка задач дизайнерам, таргетологам, специалистам по геосервисам и контроль их выполнения;
- Создание групп в ВК;
- Контроль и мониторинг проделанной работы.
Требования:
- Опыт работы на позициях аккаунт-менеджера или менеджера по работе с клиентами от 1 года;
- Высокий уровень коммуникабельности, умение устанавливать и поддерживать деловые контакты;
- Умение работать в режиме многозадачности и соблюдение дедлайнов;
- Опыт работы в направлении маркетинга будет большим преимуществом.
Условия:
- Официальное оформление по ТК РФ;
- График работы – понедельник-пятница, с 10:00 до 19:00;
- Гибридный формат работы после прохождения испытательного срока;
- Специально разработанная система адаптации и постоянный наставник;
- Заработная плата от 85 тыс рублей + индивидуальный KPI (с повышением после испытательного срока);
- Комфортный офис в Москва-Сити;
- Интересные задачи, постоянная динамика в профессиональном развитии;
- Полная поддержка и все условия для профессионального и личностного развития: корпоративная библиотека, коуч-сессии, тренинги, доступ к вебинарам и обучающим материалам;
- Открытая корпоративная культура, поддержка инициативности и возможность участия в создании востребованных проектов.
Резюме отправляйте Ксении в Telegram: @ksy_kolchina