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21.03.2025

SMM-менеджер LURA, аккаунт-менеджер Deasign, менеджер проекта «АЛИДИ Продвижение» и другие

Если вы хотите опубликовать свое предложение по работе — пишите на [email protected]

В Starlink открыты вакансии Senior Media Planner, Senior Digital Planner и Senior Strategic Planner, Deasign Russia в поисках аккаунт-менеджера, а KINEMOTOR в поиске ассистента директора по развитию бизнеса.

Senior account

от 150 000
Deasign Russia

Задачи:

  • Вести проекты текущих клиентов агентства в сфере диджитал на всех этапах, начиная с тендера, разработки стратегии и креативной концепции вместе с командой, заканчивая реализацией, производством фото и видео контента как в рамках соцсетей, так и в рамках масштабных рекламных кампаний.
  • Запускать кампании с блогерами и селебрити с инфлюенс-менеджером и продюсером.
  • Запускать медийные кампании вместе с командой медиа директора и таргетологов.
  • Считать сметы, составлять тайм-планы, работать с документами, делать отчеты и создавать презентации.
  • Планировать загрузку команды и мотивировать ее.
  • Выстраивать отношения с клиентами, делать апсейлы текущим клиентам.
  • Участвовать в обработке входящих запросов вместе с нью-биз менеджером (подготовка коммерческих предложений, составление смет, тайминга реализации).
  • Формировать финансовую отчетность проектов, работа с Cash & Doc Flow, Sales plan.
  • Презентовать, обосновывать и убеждать.
  • Свободно говорить и писать по-английски.

Требования:

  • Требуемый опыт работы: 3–5 лет.
  • Обязательно иметь в портфолио реализованные проекты в сфере диджитал: интегрированные рекламные кампании, SMM, проекты с блогерами, спецпроекты, производство видео и фото контента.
  • Многозадачность, ответственность, внимательность, оперативность.
  • Комплексное понимание процессов реализации диджитал-проектов (от брифинга команды до подготовки отчетности клиенту со всеми KPI).
  • Высокие переговорные навыки.
  • Командный подход к работе.

Приветствуется:

  • Навыки работы в Keynote, облачных сервисах (Google, iCloud).
  • Реализация проектов в сфере FMCG.
  • Опыт работы в системах управления проектами.

Условия:

  • оклад от 150 тысяч рублей.
  • работа в штате агентства.
  • 40-часовая рабочая неделя.
  • работа в офисе в центре Санкт-Петербурга либо удаленно.
  • 5 недель отпуска в году.
  • белая з/п по результатам собеседования.
  • классная команда профессионалов.

Контакты:

СОО, Несин Кирилл [email protected]

Региональный менеджер проекта

по договоренности
АЛИДИ Продвижение

В связи со стартом нового проекта открыта вакансия. Города ответственности: Екатеринбург, Уфа, Челябинск, Оренбург. Место базирования -Екатеринбург.

Обязанности:

  • Контроль выполнения и улучшение показателей KPI.
  • Руководство командой территориальных менеджеров, постановка и контроль выполнения задач.
  • Обучение команды территориальных менеджеров.
  • Отслеживание результативности работы команд по текущим бизнес фокусам (анализ отчетов).
  • Проведение еженедельных собраний по текущим результатам с командой.
  • Проведение встреч по развитию проекта.
  • Полевые выезды, в том числе совместно с партнером.
  • Анализ результатов и оценка персонала, составление индивидуальных планов развития.
  • Обеспечение соблюдения регламентов и норм законодательства.
  • Учет и контроль движения ТМЦ.
  • Коммуникация с клиентом агентства на всех этапах проектной деятельности.
  • Управление бюджетом, контроль результатов.
  • Формирование и ведение отчетности.

Требования:

  • Опыт работы на проектах мерчандайзинга в качестве супервайзера, территориального/регионального менеджера. (работа с крупными Транс-национальными Заказчиками - будет преимуществом).
  • Знание всех механизмов и инструментов реализации проектов мерчандайзинга.
  • Развитые коммуникативные навыки: грамотная речь.
  • Умение выстраивать долгосрочные отношения с клиентами.
  • Активность, самодисциплина, умение грамотно выстраивать рабочий процесс, как свой, так и команды.
  • Опыт обучения и развития команды.
  • Многозадачность и умение работать с большим количеством задач, делегировать их, контролировать выполнение.

Условия:

  • Работу в крупной, стабильной, международной компании.
  • официальное трудоустройство согласно ТК РФ.
  • стабильные выплаты заработной платы.
  • работа в команде профессионалов в динамично развивающейся компании.
  • возможность профессионального и карьерного роста.
  • график работы 5/2 с 10:00 до 19:00 или 9:00 до 18.00, формат удаленный, предусмотрены короткие командировки.
  • корпоративная техника , корпоративная сотовая связь.
  • уровень желаемого дохода обсуждаем с финальным кандидатом и предлагаем по уровню компетенций.
  • позитивная атмосфера в коллективе, мы общаемся только на «ты», ценим и уважаем друг друга.

Контакт для соискателей
Светлана Васильченко
Руководитель группы по подбору персонала
+7-962-727-30-55
[email protected]

Ассистент директора по развитию бизнеса

по договоренности
KINEMOTOR

Чем предстоит заниматься? 

  • плотная работа с базой контактов и взаимодействие с клиентами — удержание теплых, привлечение новых;
  • изучение клиентов (анализ их кейсов и т.д.);
  • брифинг клиентов и помощь в подготовке КП;
  • помощь в работе с тендерами;
  • координация/организация ивентов;
  • работа с бизнес-сообществами и ассоциациями (индустриальные, маркетинговые);
  • входящие заявки (разбор и скоринг, передача в работу);
  • ведение календаря мероприятий;
  • организация инициатив (подарки, различные приколы для клиентов);
  • иногда работа со сметами и документами;
  • различные небольшие поручения руководителя отдела.

Требования к идеальному кандидату:

  • ответственный (способный на автономную работу);
  • инициативный (готовый предлагать идеи и решать задачи оперативно);
  • коммуникабельный (уверенная, грамотная речь и письмо, умение взаимодействовать с клиентами на разные темы);
  • организованность (планирование встреч, ведение записей, тайм-менеджмент);
  • аналитические способности (исследование рынка, конкурентов, потребностей клиентов);
  • знание основ бизнеса (понимание процессов продаж, маркетинга);
  • навыки работы с нейросетями (языковые модели, например, Сhat GPT) 
  • технические навыки (уверенное владение инструментами CRM, офисными приложениями).

Что мы предлагаем? 

  • ЗП - обсуждается с потенциальным кандидатом на собеседовании.
  • Гибридный график работы 5/2 (3 дня в офисе, 2 дня удаленно).
  • Подробный онбординг и обучение.
  • Испытательный срок до 3х месяцев.
  • Стильный и уютный офис в 10 минутах от метро Дмитровская.
  • Неформальный коллектив.

Контакты
Каролина Бронецка, HRD KINEMÓTOR
https://t.me/kaveylo 

Senior Media Planner (offline)

по договоренности
Starlink

Чем предстоит заниматься:

  • Работа с Клиентом, ежедневная коммуникация с клиентом, решение текущих вопросов.
  • Участие в создании и реализации стратегии размещения рекламы в СМИ.
  • Контроль исполнения утвержденной пленнинговой стратегии на тактическом уровне, самостоятельная разработка медиапланов (offline media).
  • Анализ эффективности проведения рекламной кампании и подготовка отчетов.
  • Анализ рекламной активности конкурентов и подготовка отчетов.
  • Формирование запросов для отдела баинга.
  • Формирование предложений для клиента.
  • Отработка нерегулярных запросов клиента.
  • Обучение и развитие младшего персонала.
  • Управление своей командой.

Мы ожидаем:

  • Высокую экспертизу в ТВ планировании и других офлайн-медиа.
  • Развитые коммуникативные навыки.
  • Высокая экспертиза в ведении проектов.
  • Отличное владение софтами Mediascope.

Быть частью команды Starlink:

  • Работа в ведущем независимом медиаагентстве: входим в топ-15 медиаагентств в России.
  • Гибридный формат работы: баланс офис-дом. Офис в 5 минутах от Тверской/Маяковской/Пушкинской.
  • Регулярное обучение и развитие: семинары, бизнес-тренинги, круглые столы, онлайн университет с широким набором профессиональных курсов, индивидуальные планы развития, разговорный английский клуб со скидкой 50%.
  • Забота о команде: ДМС со стоматологией после ИС, 7 day offs в году при плохом самочувствии.
  • Теплая атмосфера и активная корпоративная жизнь, человекоцентричность, политика «открытых дверей» с акционерами и руководителями, праздники и вечеринки, клубы по интересам.

Senior Digital Planner

по договоренности
Starlink

Чем предстоит заниматься:

  • Планирование рекламных кампаний, составление диджитал-медиаплана от брифа до старта кампании по направлениям OLV, Social, Display, защита разработанного подхода перед клиентом.
  • Day-by-day коммуникация c клиентом.
  • Защита post buy отчета на онлайн встречах с клиентом, подготовка рекомендаций и лернингов по прошедшей кампании.
  • Курирование sales lift, brand lift, подготовка гипотез, коммуникация с data поставщиками и подрядчиками.
  • Участие в data и media стратегии клиента.
  • Координация между отделами и постановка задач (buying, performance, researh).
  • Контроль и обучение младших сотрудников.

Мы ожидаем:

  • Опыт работы в аналогичной роли от 2-х лет.
  • Опыт в разработке стратегий и медиапланировании.
  • Глубокая экспертиза в digital, как по охватным медиа, так и по перформанс.

Быть частью команды Starlink:

  • Работа в ведущем независимом медиаагентстве: входим в ТОП 15 медиаагентств в России.
  • Гибридный формат работы: баланс офис-дом. Офис в 5 минутах от Тверской/Маяковской/Пушкинской.
  • Регулярное обучение и развитие: семинары, бизнес-тренинги, круглые столы, онлайн университет с широким набором профессиональных курсов, индивидуальные планы развития, разговорный английский клуб со скидкой 50%.
  • Забота о команде: ДМС со стоматологией после ИС, 7 day offs в году при плохом самочувствии.
  • Теплая атмосфера и активная корпоративная жизнь, человекоцентричность, политика «открытых дверей» с акционерами и руководителями, праздники и вечеринки, клубы по интересам.

Senior Strategic Planner

по договоренности
Starlink

Чем предстоит заниматься:

  • Разработка медийных стратегий 360 для клиентов (годовые стратегии, тендеры).
  • Ведение клиентов, помощь в аналитике по брендам.
  • Анализ конкурентного окружения и формулирование рекомендаций для последующих стратегий.
  • Определение целевых сегментов, потребностей в рамках изучаемой категории.
  • Изучение медиапотребления и определение наиболее релевантных каналов коммуникации.
  • Выявление дополнительных источников роста бренда.
  • Подготовка презентаций и представление полученных результатов внутренним командам и перед клиентом.

Мы ожидаем:

  • Аналогичный опыт работы в рекламном агентстве от 3 лет.
  • Опыт работы с различными категориями Клиентов.
  • Знание инструментов Mediascope (Brand Pulse продвинутый уровень), владение Similar Web Pro, Медиалогия/Youscan, AlphaRM/DSM – приветствуется.
  • Высокий уровень владения Excel и PowerPoint.
  • Ответственность, инициативность, аналитическое мышление.
  • Умение работать в команде и режиме многозадачности

Быть частью команды Starlink:

  • Работа в ведущем независимом медиаагентстве: входим в ТОП 15 медиаагентств в России.
  • Гибридный формат работы: баланс офис-дом. Офис в 5 минутах от Тверской/Маяковской/Пушкинской.
  • Регулярное обучение и развитие: семинары, бизнес-тренинги, круглые столы, онлайн университет с широким набором профессиональных курсов, индивидуальные планы развития, разговорный английский клуб со скидкой 50%.
  • Забота о команде: ДМС со стоматологией после ИС, 7 day offs в году при плохом самочувствии.
  • Теплая атмосфера и активная корпоративная жизнь, человекоцентричность, политика «открытых дверей» с акционерами и руководителями, праздники и вечеринки, клубы по интересам.

SMM-менеджер

по договоренности
Лира

Задачи:

  • Разрабатывать и реализовывать SMM-стратегию.
  • Вести социальные сети: Telegram, VK, иностранные соцсети.
  • Публиковать кейсы агентства в соцсетях для дизайнеров: Pinterest, Behance, Dprofile, Dribbble и др.
  • Составлять контент-планы по всем соцсетям на несколько недель вперед.
  • Растить охваты и вовлечённость: увеличивать число подписчиков, тестировать новые форматы, искать новые способы продвижения.
  • Работать с текстами: писать живые и цепляющие посты, освещать внутренние и внешние проекты агентства.
  • Придумывать идеи и сценарии reels, адаптировать тренды под агентство.
  • Самостоятельно заниматься съемкой на телефон или ставить ТЗ на фото, видео, монтаж.
  • Составлять и ставить ТЗ дизайнерам, креаторам, монтажерам и контролировать выполнение задач качественно и в срок.
  • Уметь договариваться о коллаборациях с другими телеграм-каналами (взаимный PR, совместные публикации и т.п.).
  • Работа в команде с PR-менеджером.

Каким мы видим идеального кандидата:

  • Ты инициативный, ответственный, креативный.
  • Легко и увлекательно пишешь, умеешь адаптировать тональность под аудиторию.
  • Обладаешь хорошей насмотренностью, визуальным вкусом, следишь за трендами.
  • Умеешь снимать стильный контент даже не в самых эстетичных локациях.
  • Интересуешься дизайном, креативом и хочешь погрузиться в мир ивентов.
  • Живешь в Москве и готов выезжать на клиентские и внутренние мероприятия.
  • У тебя уже есть опыт работы в SMM (не обязательно большой, главное — понимание, как строится работа).

Как мы будем оценивать твои результаты (KPI):

  • Рост подписчиков в соцсетях.
  • Уровень вовлеченности (охваты, репосты, сохранения).
  • Количество и качество созданного контента.
  • Реализация задуманного контент-плана и соблюдение сроков.

Условия:

  • Оплата обсуждается отдельно и зависит от уровня квалификации кандидата.
  • Гибридный формат работы (2-3 дня в офисе). Офис в шаговой доступности 15-20 минут от м. Киевская, Спортивная, Фрунзенская, есть шаттл от м. Парк Культуры.
  • Подчинение Креативному директору.
  • Оформление в штат после 2-3 месяцев совместного сотрудничества по ИП или самозанятости.

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