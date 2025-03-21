SMM-менеджер LURA, аккаунт-менеджер Deasign, менеджер проекта «АЛИДИ Продвижение» и другие

В Starlink открыты вакансии Senior Media Planner, Senior Digital Planner и Senior Strategic Planner, Deasign Russia в поисках аккаунт-менеджера, а KINEMOTOR в поиске ассистента директора по развитию бизнеса.
Senior account
Deasign Russia
Задачи:
- Вести проекты текущих клиентов агентства в сфере диджитал на всех этапах, начиная с тендера, разработки стратегии и креативной концепции вместе с командой, заканчивая реализацией, производством фото и видео контента как в рамках соцсетей, так и в рамках масштабных рекламных кампаний.
- Запускать кампании с блогерами и селебрити с инфлюенс-менеджером и продюсером.
- Запускать медийные кампании вместе с командой медиа директора и таргетологов.
- Считать сметы, составлять тайм-планы, работать с документами, делать отчеты и создавать презентации.
- Планировать загрузку команды и мотивировать ее.
- Выстраивать отношения с клиентами, делать апсейлы текущим клиентам.
- Участвовать в обработке входящих запросов вместе с нью-биз менеджером (подготовка коммерческих предложений, составление смет, тайминга реализации).
- Формировать финансовую отчетность проектов, работа с Cash & Doc Flow, Sales plan.
- Презентовать, обосновывать и убеждать.
- Свободно говорить и писать по-английски.
Требования:
- Требуемый опыт работы: 3–5 лет.
- Обязательно иметь в портфолио реализованные проекты в сфере диджитал: интегрированные рекламные кампании, SMM, проекты с блогерами, спецпроекты, производство видео и фото контента.
- Многозадачность, ответственность, внимательность, оперативность.
- Комплексное понимание процессов реализации диджитал-проектов (от брифинга команды до подготовки отчетности клиенту со всеми KPI).
- Высокие переговорные навыки.
- Командный подход к работе.
Приветствуется:
- Навыки работы в Keynote, облачных сервисах (Google, iCloud).
- Реализация проектов в сфере FMCG.
- Опыт работы в системах управления проектами.
Условия:
- оклад от 150 тысяч рублей.
- работа в штате агентства.
- 40-часовая рабочая неделя.
- работа в офисе в центре Санкт-Петербурга либо удаленно.
- 5 недель отпуска в году.
- белая з/п по результатам собеседования.
- классная команда профессионалов.
Контакты:
СОО, Несин Кирилл [email protected]
Региональный менеджер проекта
АЛИДИ Продвижение
В связи со стартом нового проекта открыта вакансия. Города ответственности: Екатеринбург, Уфа, Челябинск, Оренбург. Место базирования -Екатеринбург.
Обязанности:
- Контроль выполнения и улучшение показателей KPI.
- Руководство командой территориальных менеджеров, постановка и контроль выполнения задач.
- Обучение команды территориальных менеджеров.
- Отслеживание результативности работы команд по текущим бизнес фокусам (анализ отчетов).
- Проведение еженедельных собраний по текущим результатам с командой.
- Проведение встреч по развитию проекта.
- Полевые выезды, в том числе совместно с партнером.
- Анализ результатов и оценка персонала, составление индивидуальных планов развития.
- Обеспечение соблюдения регламентов и норм законодательства.
- Учет и контроль движения ТМЦ.
- Коммуникация с клиентом агентства на всех этапах проектной деятельности.
- Управление бюджетом, контроль результатов.
- Формирование и ведение отчетности.
Требования:
- Опыт работы на проектах мерчандайзинга в качестве супервайзера, территориального/регионального менеджера. (работа с крупными Транс-национальными Заказчиками - будет преимуществом).
- Знание всех механизмов и инструментов реализации проектов мерчандайзинга.
- Развитые коммуникативные навыки: грамотная речь.
- Умение выстраивать долгосрочные отношения с клиентами.
- Активность, самодисциплина, умение грамотно выстраивать рабочий процесс, как свой, так и команды.
- Опыт обучения и развития команды.
- Многозадачность и умение работать с большим количеством задач, делегировать их, контролировать выполнение.
Условия:
- Работу в крупной, стабильной, международной компании.
- официальное трудоустройство согласно ТК РФ.
- стабильные выплаты заработной платы.
- работа в команде профессионалов в динамично развивающейся компании.
- возможность профессионального и карьерного роста.
- график работы 5/2 с 10:00 до 19:00 или 9:00 до 18.00, формат удаленный, предусмотрены короткие командировки.
- корпоративная техника , корпоративная сотовая связь.
- уровень желаемого дохода обсуждаем с финальным кандидатом и предлагаем по уровню компетенций.
- позитивная атмосфера в коллективе, мы общаемся только на «ты», ценим и уважаем друг друга.
Контакт для соискателей
Светлана Васильченко
Руководитель группы по подбору персонала
+7-962-727-30-55
[email protected]
Ассистент директора по развитию бизнеса
KINEMOTOR
Чем предстоит заниматься?
- плотная работа с базой контактов и взаимодействие с клиентами — удержание теплых, привлечение новых;
- изучение клиентов (анализ их кейсов и т.д.);
- брифинг клиентов и помощь в подготовке КП;
- помощь в работе с тендерами;
- координация/организация ивентов;
- работа с бизнес-сообществами и ассоциациями (индустриальные, маркетинговые);
- входящие заявки (разбор и скоринг, передача в работу);
- ведение календаря мероприятий;
- организация инициатив (подарки, различные приколы для клиентов);
- иногда работа со сметами и документами;
- различные небольшие поручения руководителя отдела.
Требования к идеальному кандидату:
- ответственный (способный на автономную работу);
- инициативный (готовый предлагать идеи и решать задачи оперативно);
- коммуникабельный (уверенная, грамотная речь и письмо, умение взаимодействовать с клиентами на разные темы);
- организованность (планирование встреч, ведение записей, тайм-менеджмент);
- аналитические способности (исследование рынка, конкурентов, потребностей клиентов);
- знание основ бизнеса (понимание процессов продаж, маркетинга);
- навыки работы с нейросетями (языковые модели, например, Сhat GPT)
- технические навыки (уверенное владение инструментами CRM, офисными приложениями).
Что мы предлагаем?
- ЗП - обсуждается с потенциальным кандидатом на собеседовании.
- Гибридный график работы 5/2 (3 дня в офисе, 2 дня удаленно).
- Подробный онбординг и обучение.
- Испытательный срок до 3х месяцев.
- Стильный и уютный офис в 10 минутах от метро Дмитровская.
- Неформальный коллектив.
Контакты
Каролина Бронецка, HRD KINEMÓTOR
https://t.me/kaveylo
Senior Media Planner (offline)
Starlink
Чем предстоит заниматься:
- Работа с Клиентом, ежедневная коммуникация с клиентом, решение текущих вопросов.
- Участие в создании и реализации стратегии размещения рекламы в СМИ.
- Контроль исполнения утвержденной пленнинговой стратегии на тактическом уровне, самостоятельная разработка медиапланов (offline media).
- Анализ эффективности проведения рекламной кампании и подготовка отчетов.
- Анализ рекламной активности конкурентов и подготовка отчетов.
- Формирование запросов для отдела баинга.
- Формирование предложений для клиента.
- Отработка нерегулярных запросов клиента.
- Обучение и развитие младшего персонала.
- Управление своей командой.
Мы ожидаем:
- Высокую экспертизу в ТВ планировании и других офлайн-медиа.
- Развитые коммуникативные навыки.
- Высокая экспертиза в ведении проектов.
- Отличное владение софтами Mediascope.
Быть частью команды Starlink:
- Работа в ведущем независимом медиаагентстве: входим в топ-15 медиаагентств в России.
- Гибридный формат работы: баланс офис-дом. Офис в 5 минутах от Тверской/Маяковской/Пушкинской.
- Регулярное обучение и развитие: семинары, бизнес-тренинги, круглые столы, онлайн университет с широким набором профессиональных курсов, индивидуальные планы развития, разговорный английский клуб со скидкой 50%.
- Забота о команде: ДМС со стоматологией после ИС, 7 day offs в году при плохом самочувствии.
- Теплая атмосфера и активная корпоративная жизнь, человекоцентричность, политика «открытых дверей» с акционерами и руководителями, праздники и вечеринки, клубы по интересам.
Senior Digital Planner
Starlink
Чем предстоит заниматься:
- Планирование рекламных кампаний, составление диджитал-медиаплана от брифа до старта кампании по направлениям OLV, Social, Display, защита разработанного подхода перед клиентом.
- Day-by-day коммуникация c клиентом.
- Защита post buy отчета на онлайн встречах с клиентом, подготовка рекомендаций и лернингов по прошедшей кампании.
- Курирование sales lift, brand lift, подготовка гипотез, коммуникация с data поставщиками и подрядчиками.
- Участие в data и media стратегии клиента.
- Координация между отделами и постановка задач (buying, performance, researh).
- Контроль и обучение младших сотрудников.
Мы ожидаем:
- Опыт работы в аналогичной роли от 2-х лет.
- Опыт в разработке стратегий и медиапланировании.
- Глубокая экспертиза в digital, как по охватным медиа, так и по перформанс.
Быть частью команды Starlink:
- Работа в ведущем независимом медиаагентстве: входим в ТОП 15 медиаагентств в России.
- Гибридный формат работы: баланс офис-дом. Офис в 5 минутах от Тверской/Маяковской/Пушкинской.
- Регулярное обучение и развитие: семинары, бизнес-тренинги, круглые столы, онлайн университет с широким набором профессиональных курсов, индивидуальные планы развития, разговорный английский клуб со скидкой 50%.
- Забота о команде: ДМС со стоматологией после ИС, 7 day offs в году при плохом самочувствии.
- Теплая атмосфера и активная корпоративная жизнь, человекоцентричность, политика «открытых дверей» с акционерами и руководителями, праздники и вечеринки, клубы по интересам.
Senior Strategic Planner
Starlink
Чем предстоит заниматься:
- Разработка медийных стратегий 360 для клиентов (годовые стратегии, тендеры).
- Ведение клиентов, помощь в аналитике по брендам.
- Анализ конкурентного окружения и формулирование рекомендаций для последующих стратегий.
- Определение целевых сегментов, потребностей в рамках изучаемой категории.
- Изучение медиапотребления и определение наиболее релевантных каналов коммуникации.
- Выявление дополнительных источников роста бренда.
- Подготовка презентаций и представление полученных результатов внутренним командам и перед клиентом.
Мы ожидаем:
- Аналогичный опыт работы в рекламном агентстве от 3 лет.
- Опыт работы с различными категориями Клиентов.
- Знание инструментов Mediascope (Brand Pulse продвинутый уровень), владение Similar Web Pro, Медиалогия/Youscan, AlphaRM/DSM – приветствуется.
- Высокий уровень владения Excel и PowerPoint.
- Ответственность, инициативность, аналитическое мышление.
- Умение работать в команде и режиме многозадачности
Быть частью команды Starlink:
- Работа в ведущем независимом медиаагентстве: входим в ТОП 15 медиаагентств в России.
- Гибридный формат работы: баланс офис-дом. Офис в 5 минутах от Тверской/Маяковской/Пушкинской.
- Регулярное обучение и развитие: семинары, бизнес-тренинги, круглые столы, онлайн университет с широким набором профессиональных курсов, индивидуальные планы развития, разговорный английский клуб со скидкой 50%.
- Забота о команде: ДМС со стоматологией после ИС, 7 day offs в году при плохом самочувствии.
- Теплая атмосфера и активная корпоративная жизнь, человекоцентричность, политика «открытых дверей» с акционерами и руководителями, праздники и вечеринки, клубы по интересам.
SMM-менеджер
Лира
Задачи:
- Разрабатывать и реализовывать SMM-стратегию.
- Вести социальные сети: Telegram, VK, иностранные соцсети.
- Публиковать кейсы агентства в соцсетях для дизайнеров: Pinterest, Behance, Dprofile, Dribbble и др.
- Составлять контент-планы по всем соцсетям на несколько недель вперед.
- Растить охваты и вовлечённость: увеличивать число подписчиков, тестировать новые форматы, искать новые способы продвижения.
- Работать с текстами: писать живые и цепляющие посты, освещать внутренние и внешние проекты агентства.
- Придумывать идеи и сценарии reels, адаптировать тренды под агентство.
- Самостоятельно заниматься съемкой на телефон или ставить ТЗ на фото, видео, монтаж.
- Составлять и ставить ТЗ дизайнерам, креаторам, монтажерам и контролировать выполнение задач качественно и в срок.
- Уметь договариваться о коллаборациях с другими телеграм-каналами (взаимный PR, совместные публикации и т.п.).
- Работа в команде с PR-менеджером.
Каким мы видим идеального кандидата:
- Ты инициативный, ответственный, креативный.
- Легко и увлекательно пишешь, умеешь адаптировать тональность под аудиторию.
- Обладаешь хорошей насмотренностью, визуальным вкусом, следишь за трендами.
- Умеешь снимать стильный контент даже не в самых эстетичных локациях.
- Интересуешься дизайном, креативом и хочешь погрузиться в мир ивентов.
- Живешь в Москве и готов выезжать на клиентские и внутренние мероприятия.
- У тебя уже есть опыт работы в SMM (не обязательно большой, главное — понимание, как строится работа).
Как мы будем оценивать твои результаты (KPI):
- Рост подписчиков в соцсетях.
- Уровень вовлеченности (охваты, репосты, сохранения).
- Количество и качество созданного контента.
- Реализация задуманного контент-плана и соблюдение сроков.
Условия:
- Оплата обсуждается отдельно и зависит от уровня квалификации кандидата.
- Гибридный формат работы (2-3 дня в офисе). Офис в шаговой доступности 15-20 минут от м. Киевская, Спортивная, Фрунзенская, есть шаттл от м. Парк Культуры.
- Подчинение Креативному директору.
- Оформление в штат после 2-3 месяцев совместного сотрудничества по ИП или самозанятости.