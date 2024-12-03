Креатор JAMI LUP, коммуникационный стратег Ailove, арт-директор ГК «Родная Речь» и другие

JAMI LUP приглашает в свою команду арт-директора, BeeTL ищет менеджера по работе с клиентами, getads ждёт соискателей на должность менеджера по привлечению партнёров, а ГК «Родная Речь» ждёт в свою команду старшего PR-менеджера.
Менеджера по работе с ключевыми партнерами (ИТ)
getads
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Внедрять наши продукты в партнеров;
- Проводить презентации новых продуктов и обучать их сейлзов;
- Внимательно следить за ходом интеграции и своевременно подгонять нашу техническую команду, где-то через проджекта, а где-то и самому;
- Поддерживать доброжелательные отношения с партнерами, выявлять новые потребности, которые могут превратиться в новые фичи наших продуктов или даже новые продукты;
- Создавать материалы для партнеров;
- Создавать и обновлять презентации с возможностями компании;
- Создавать обучающие материалы по работе с системами компании и проводить обучение партнеров.
Требования:
- Опыт управления ИТ-проектами;
- Коммуникабельность;
- Умение выстраивать долгосрочные отношения с людьми;
- Нацеленность на результат;
- Системность;
- Навык грамотно выражать мысли (устно и письменно).
Условия:
- Прямое общение с технической командой и руководством компании;
- Возможность реализовывать инициативы и непосредственно влиять на развитие компании;
- Работа в офисе в Москве с комфортным графиком или гибридный режим с возможностью часть времени работать удаленно.
Менеджер по привлечению партнёров
getads
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, удаленная работа.
Задачи:
- Полная поддержка как новых, так и старых партнёров, включая поддержание и развитие отношений с ними, выстраивание долгосрочных партнёрств, повышение лояльности и обеспечение качественного, оперативного обслуживания;
- Проведение переговоров с новыми партнёрами с целью установления выгодных для компании условий приобретения трафика, используя различные каналы коммуникации;
- Обеспечение технической поддержки партнёров с момента подключения и на всём протяжении взаимодействия с ними;
- Поиск и привлечение новых паблишеров для расширения SSP сети;
- Разработка стратегий для увеличения объёмов продаж и эффективной монетизации трафика;
- Проведение холодных продаж и переговоров с потенциальными партнёрами;
- Анализ и оптимизация источников трафика и инвентаря;
- Сверка данных с внешними аудиторами и ведение отчётности;
- Взаимодействие с партнёрами для повышения удовлетворённости и понимания их потребностей;
- Координация взаимодействия с аккаунт-менеджерами и трафик-менеджерами;
- Поддержка выполнения задач и контроль сроков по проекту;
- Постоянное обучение и внедрение новых технологий для улучшения бизнес-процессов.
Требования:
- Опыт работы с платформами:«Яндекс Метрика», Google Analytics, AdFox;
- Знание и понимание терминов: CPC, CPM, CPV, OpenRTB и других;
- Умение работать с верификаторами (Sizmek, Weborama, Adriver);
- Внимательность и системный подход к работе с данными и аналитикой;
- Сильные аналитические навыки: способность анализировать большие объёмы данных для оптимизации производительности и принятия обоснованных решений;
- Способность организованно работать и управлять процессами;
- Опыт работы с видеоплатформами;
- Готовность к детальной и кропотливой работе;
- Коммуникабельность и способность эффективно взаимодействовать с партнёрами и коллегами;
- Инициативность и стремление к профессиональному развитию;
- Готовность задавать вопросы для достижения лучших результатов.
Условия:
- Полностью удалённая работа;
- Испытательный срок 3 месяца.
Менеджер по работе с клиентами
getads
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, удаленная работа.
Задачи:
- Day-to-day поддерживать коммуникацию и развивать партнерские отношения с клиентами;
- Готовить коммерческие предложения для клиентов, формировать медиапланы: где-то запросить данные у коллег, а где-то самому посчитать и аккуратно добавить в расчеты;
- Внимательно отслеживать результативность рекламных кампаний и своевременно реагировать на отклонения;
- Вести документооборот текущих и новых клиентов: контроль подписания договоров, документальное закрытие кампаний;
- Регулярное взаимодействие с другими отделами компании с целью решения задач клиентского сервиса;
- Up-sale текущих клиентов;
- Формировать медиаплан: где-то запросить данные у коллег, а где-то самому посчитать и аккуратно добавить в расчеты;
- Внимательно вводить все данные в CRM и анализировать свою работу.
Требования:
- Коммуникабельность;
- Навык управления ожиданиями клиента;
- Опыт работы account-менеджером в сфере медийной рекламы или digital-агентстве от года;
- Умение найти подход к любому человеку;
- Понимание ключевых метрик медийной рекламы;
- Наличие широкого кругозора в digital-маркетинге;
- Навык работы с таблицами, цифрами, презентациями и, если понадобится, Битрикс24;
- Внимательность и системность;
- Пунктуальность;
- Навык грамотно выражать мысли (устно и письменно).
Условия:
- Полностью удаленная работа;
- Испытательный срок 3 месяца.
Арт-директор
JAMI LUP
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Выстраивать приоритеты на проектах для команды (постановка не только коротко срочных, но и долгосрочных задач);
- Контроль выполнения работы дизайнеров;
- Выстраивание быстрых, здоровых процессов взаимодействия внутри команды;
- Создание и достраивание визуальной коммуникации в процессе ведения клиента;
- Воплощение концепта в реальность;
- Презентация, обоснование идей и решений клиенту;
- Участие в съемочных, производственных, креативных и других интересных процессах.
Требования:
- Желателен опыт работы с премиальными гаджетами и крупными информационными сервисами;
- Понимание современных трендов в дизайне и в SMM;
- Обязательно хорошее знание motion-дизайна и брендинга.
- Опыт от 3-х лет в лидирующих digital или сетевых агентствах;
- Опыт работы в крупных брендах на позиции арт-директора;
- Опыт проведения видео и фото съемок будет преимуществом;
- Креативный подход к задачам, коммуникабельность, ответственность за результат;
- Наличие портфолио.
Условия:
- Дог-френдли офис в центре Москвы;
- Формат работы: гибридный, график 5/2 10-19;
- Коммуникация без барьеров;
- Драйвовая и молодая команда;
- Корпоративная система скидок;
- ДМС после прохождения ИС;
- Digital agency work/life balance.
Креатор
JAMI LUP
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Разрабатывать большие идеи для digital-кампаний 360 и IMC;
- Придумывать креативные стратегии и концепции для social media, активаций, спецпроектов, интеграций с инфлюенсерами и писать сценарии для OLV;
- Адаптировать контент под разные целевые аудитории;
- Креативно мыслить, знать методики создания идей, как вариант, ты выпускник Wordshop, ИКРЫ или Mads;
- Обладать опытом работы от 4 лет в лидирующих digital или сетевых агентствах с FMCG, АВТО, беттинг-клиентами или онлайн платформами (это для нас актуально);
- Разбираться в современной digital-среде: медиа, горячих инструментах и трендах, механиках и актуальных форматах контента в соцсетях;
- Грамотно говорить, писать и метафорично доносить идею в нескольких фразах;
- Оформлять идеи в презентации, выстраивая вовлекающий storytelling;
- Защищать свои идеи на русском и на английском (не ниже Upper-Intermediate), аргументированно отстаивая свою позицию перед клиентом.
Требования:
- Релевантный опыт работы, желательно наличие агентского;
- Крутое портфолио;
- Много идей и желания их воплотить;
- Навыки планирования, координации и контроля выполнения задач;
- Высокий уровень ответственности и навыки тайм-менеджмента.
Условия:
- Дог-френдли офис в центре Москвы;
- Формат работы: гибридный, график 5/2 10-19;
- Коммуникация без барьеров;
- Драйвовая и молодая команда;
- Корпоративная система скидок;
- ДМС после прохождения ИС;
- Digital agency work/life balance.
New Business Manager
JAMI LUP
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Поиск и развитие новых каналов продаж;
- Постоянное изучение рынка Influencer Marketing в России и за рубежом: его объем, игроки, тренды;
- Изучить текущие продукты LabelUp (Агентство, Платформа, Community);
- Работа с тендерами: поиск релевантных тендеров, попадание в список участников, ведение тендерных проектов;
- Участие в стратегических сессиях с командой и подготовке предложений для новых клиентов;
- Полная подготовка проектов с новыми клиентами для передачи в отдел клиентского сервиса и креативный отдел, контроль качества реализации;
- Участие в профильных мероприятиях и конференциях и привлечение новых клиентов через них. Выстраивание долгосрочных деловых отношений.
- Выполнение плана продаж.
Требования:
- Релевантный опыт продаж агентских услуг от 2-х лет;
- Экспертность в рынке influencer-marketing и digital;
- Наработанная база ЛПР крупных игроков-как преимущество;
- Умение находить новые необходимые контакты;
- Самостоятельность и структурность в работе;
- Умение проводить встречи, высокие навыки презентации;
- Знание техники продаж и умение найти индивидуальный подход к каждому клиенту.
Условия:
- Дог-френдли офис в центре Москвы;
- Формат работы: гибридный, график 5/2 10-19;
- Коммуникация без барьеров;
- Драйвовая и молодая команда;
- Корпоративная система скидок;
- ДМС после прохождения ИС;
- Digital agency work/life balance.
Коммуникационный стратег
Ailove
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, гибкий график.
Задачи:
- Разработка стратегий по присутствию брендов в digital, работе в SMM, подходов к работе с блогерами;
- Стратегическое лидерство: формирование единой логики кросс-дисциплинарного предложения, работа с отделами исследований, аналитики и инноваций, брифинг и сопровождение работы креативных команд и продюсеров, защита предложений перед клиентскими командами;
- Стратегический супервижн: консультационное сопровождение клиентов и проектов в реализации.
Требования:
- Понимание задач бизнеса, маркетинга и умение решать их с помощью коммуникации, digital инструментов, SMM и блогеров;
- Мастерство работы в команде;
- Привычка ясно формулировать, четко доносить и отстаивать свою точку зрения, презентационные навыки;
- Интерес к креативу, любовь к здравому смыслу и умение видеть и доносить смысл, стоящий за цифрами;
- Опыт работы с индустриальными софтами/данными (Mediascope BrandPulse, iCreative, LiveDune, TGstat).
Условия:
- Самостоятельность в принятии решений, влияние на общий продукт и процессы работы агентства;
- Возможность обучения и обмена экспертизой с консалтинговым юнитом партнёрских агентств;
- Гибридный график работы 5/2 с 10:00 до 19:00.
Резюме и сопроводительное письмо направляйте на почту: [email protected]
Менеджер интернет-проектов
BeeTL
Требуемый опыт работы: 1-3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Планировать, а после реализовывать digital-проекты: мотивационные программы, сайты, мобильные приложения, чат-боты и т.д.;
- Разрабатывать идеи и механики проекта совместно с командой;
- Коммуницировать с подрядчиками: составлять технические задания, контролировать исполнителей на всех этапах;
- Вести документооборот между компанией и контрагентами.
Требования:
- Опыт работы на схожей позиции в рекламном агентстве от года;
- Опыт ведения digital-проектов и стремление развиваться в этой сфере;
- Опыт пользования системами планирования и постановки задач: Bitrix, Joomla, UMI CMS, WordPress и т.д.;
- Понимание основных инструментов интернет-маркетинга;
- Опыт подготовки технических заданий — важно;
- Опыт работы с платформой Tilda — важно.
Условия:
- График работы 5/2 с 10:00 до 19:00;
- Один день на выбор — home office;
- Регулярные неформальные встречи, тематические ивенты, совместный досуг и занятия спортом;
- Корпоративная мобильная связь;
- Реальная возможность вертикального и горизонтального роста, обучение на профильных курсах и участие в конференциях.
Резюме отправляйте HR-менеджеру Елизавете на почту: [email protected]
Менеджер по работе с клиентами
BeeTL
Требуемый опыт работы: 1-3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Реализовывать крупные интегрированные проекты — от формирования концепции до финального отчёта;
- Обрабатывать тендерные запросы: вести проект совместно с командой и защищать его перед клиентом;
- Вести коммуникацию с подрядчиками разных направлений, блогерами и селебрити (технические и бытовые райдеры);
- Работать в команде с внутренними департаментами агентства (Production, Creative, Region): ставить задачи и следить за дедлайнами;
- Поддерживать коммуникацию с клиентом и сопровождать его на всех этапах проекта;
- Подготавливать и проводить презентации, формировать сметы и рассчитывать бюджет;
- Курировать и контролировать мероприятия на площадке — возможны командировки в регионы.
Требования:
- Инициативность, ориентация на результат, соблюдение дедлайнов;
- Опыт работы в рекламном агентстве на позиции Account manager или Project manager от 2-х лет — очень важно;
- Заинтересованность в организации HR- и event-мероприятий: презентации новых брендов, клиентские дни, корпоративные встречи клиентов и пр.;
- Опыт ведения проектов по направлениям: Event / BTL / Trade;
- Опыт подготовки и оптимизации смет, работы с документами и составления коммерческих предложений;
- Умение вести переговоры и деловую переписку, генерировать идеи, защищать проекты и презентовать клиенту результаты работы;
- Наличие контактов подрядчиков: артистов, декораторов, застройщиков, технических специалистов, площадок;
- Готовность выслать портфолио.
Условия:
- График работы 5/2 с 10:00 до 19:00;
- Один день на выбор — home office;
- Регулярные неформальные встречи, тематические ивенты, совместный досуг и занятия спортом;
- Корпоративная мобильная связь;
- Реальная возможность вертикального и горизонтального роста, обучение на профильных курсах и участие в конференциях.
Резюме отправляйте HR-менеджеру Елизавете на почту: [email protected]
Арт-директор
BeeTL
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Создавать уникальные визуальные концепции (Key Visual, айдентика) для проектов из разных ниш;
- Управлять креативной командой: дизайнерами, копирайтерами, клиентскими группами;
- Разрабатывать идеи и описывать концепции для рекламных кампаний;
- Вдохновлять и обучать дизайнеров — как внутри команды, так и на аутсорсинге.
Требования:
- Опыт работы на аналогичной должности от 2-х лет;
- Умение превращать смыслы в визуальные образы и чётко доносить идеи через дизайн;
- Опыт презентации проекта и его доработки с учётом фидбека;
- Глубокое понимание теории цвета, композиции, типографики и дизайн-пространств;
- Опыт создания фотозон, выставочных стендов и декораций различного уровня сложности;
- Владение графическими редакторами: Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign;
- Знание программ для 3D-моделирования (3ds Max и/или Cinema 4D, Blender) — ваше преимущество.
Условия:
- График работы 5/2 с 10:00 до 19:00;
- Один день на выбор — home office;
- Регулярные неформальные встречи, тематические ивенты, совместный досуг и занятия спортом;
- Корпоративная мобильная связь;
- Реальная возможность вертикального и горизонтального роста, обучение на профильных курсах и участие в конференциях.
Резюме отправляйте HR-менеджеру Елизавете на почту: [email protected]
Старший PR-менеджер
ГК «Родная Речь»
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Написание PR-текстов (пресс-релизы, статьи, интервью, case study, спитчрайтинг, презентации, посты и т.п.) и их дистрибуция в СМИ;
- Взаимодействие со СМИ: сбор запросов, работа с редакционными планами, предоставление информации и комментариев;
- Взаимодействие с журналистами, продюсерами и лидерами мнений: выстраивание и поддержание взаимоотношений;
- Поиск и разработка тем и инфоповодов, подготовка контент плана, питчинг журналистов;
- Конференции: организация участия спикеров компании, подбор темы и подготовка материалов;
- Работа с креативщиками над разработкой коммуникационных кампаний;
- Мониторинг и анализ PR-активности (включая активность конкурентов);
- Участие в разработке PR мероприятий компании (конференции, вебинаров и т.п.).
Требования:
- Знание трендов;
- Грамотная устная и письменная речь, умение писать тексты;
- Знание и умение эффективно использовать PR-инструменты;
- Умение работать в команде и вести переговоры с сотрудниками других отделов в масштабах крупной компании;
- Опыт работы на аналогичной позиции — от 3 лет (в идеале в креативных индустриях).
Условия:
- Возможность расширенного пакета ДМС с учетом потребностей коллег, работающих на удаленке;
- Гибридный график работы;
- Экологичное общение, отсутствие дресс-кода и наставничество профессионалов.
Senior Strategic planner
ГК «Родная Речь»
Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Разрабатывать медиа стратегии рекламной кампании для решения бизнес и маркетинговых задач клиента: анализ целевой аудитории, рекомендация медиамикса, периода и принципов построения РК, подход к планированию медиаканалов (совместно с отделом планирования);
- Анализировать клиентские данные, анализ потребительского поведения и трендов;
- Участвовать в подготовке PBA, согласовать и интерпретировать результаты кастомных исследований (BLS);
- Разрабатывать и готовить стратегические рекомендаций в рамках ПБА, конкурентного анализа;
- Тестировать и внедрять новые, инновационные решения в медиа стратегию;
- Презентовать предложения клиенту.
Требования:
- Опыт работы на аналогичной должности не менее 3-5 лет;
- Большой опыт личных презентаций и защит;
- Уверенный уровень использования ppt и xls;
- Погруженность в медийный рынок и его тенденции;
- Критическое мышление, стремление «докопаться до истины»;
- Хорошие аналитические способности;
- Уверенная и аккуратная работа с данными, их интерпретация, постановка задач аналитикам в случае необходимости;
- Опыт регулярной работы с открытыми источниками — поиск данных, информации в интернете, в открытых библиотеках, сбор, упорядочивание, интерпретация полученных знаний.
Условия:
- Возможность расширенного пакета ДМС с учетом потребностей коллег, работающих на удаленке;
- Гибридный график работы;
- Экологичное общение, отсутствие дресс-кода и наставничество профессионалов.
Senior Media Planner
ГК «Родная Речь»
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Применять навыки тактики: готовить планы с анализом эффективности и уметь их обосновывать;
- Использовать много инструментов: индустриальные, клиентские и собственные исследования компании для аргументации;
- Контролировать бюджет: считать плановые и реальные затраты, своевременно обновлять графики активности по каждому бренду и рекламодателю;
- Уметь находить новое: искать и анализировать новые каналы коммуникации, проверять их эффективность с позиции бренда;
- Ориентироваться в конкурентах: быть готовым рассказать о конкурентной активности;
- Вычислять эффективность: готовить отчеты по эффективности прошедших кампаний;
- Участвовать в стратегии: фидбек и рекомендации для клиента;
- Следить за сроками кампаний, предоставления креативных материалов, а также оперативно готовить финансовые документы, не забывая об оплате проходящих кампаний.
Требования:
- Опыт работы в должности Media Planner или Senior Media Planner;
- Грамотная устная и письменная речь, умение писать тексты;
- Навыки презентации.
Условия:
- Возможность расширенного пакета ДМС с учетом потребностей коллег, работающих на удаленке;
- Гибридный график работы;
- Экологичное общение, отсутствие дресс-кода и наставничество профессионалов.
Арт-директор / Старший арт-директор
ГК «Родная Речь»
Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.
Задачи:
- Создание креативных концепций (TV/OLV/Digital/ KV/Активации/Спецпроекты);
- Разработка и проведение презентаций;
- Ведение и контроль проектов на этапах (пре/про/постпродакшен);
- Координация работы дизайнеров.
Требования:
- Опыт съемок рекламного видео-контента;
- Наличие нестандартных и ярких идей в портфолио (ATL, TTL, Digital);
- Обязательное знание Adobe Illustrator и Adobe Photoshop;
- Умение профессионально презентовать свои визуальные решения проектной команде и клиенту;
- Знание английского языка (Intermediate+).
Условия:
- Возможность расширенного пакета ДМС с учетом потребностей коллег, работающих на удаленке;
- Гибридный график работы;
- Экологичное общение, отсутствие дресс-кода и наставничество профессионалов.