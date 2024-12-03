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03.12.2024

Креатор JAMI LUP, коммуникационный стратег Ailove, арт-директор ГК «Родная Речь» и другие

Если вы хотите опубликовать свое предложение по работе — пишите на [email protected]

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JAMI LUP приглашает в свою команду арт-директора, BeeTL ищет менеджера по работе с клиентами, getads ждёт соискателей на должность менеджера по привлечению партнёров, а ГК «Родная Речь» ждёт в свою команду старшего PR-менеджера.

Менеджера по работе с ключевыми партнерами (ИТ)

от 130 000 до 220 000
getads

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Внедрять наши продукты в партнеров;
  • Проводить презентации новых продуктов и обучать их сейлзов;
  • Внимательно следить за ходом интеграции и своевременно подгонять нашу техническую команду, где-то через проджекта, а где-то и самому;
  • Поддерживать доброжелательные отношения с партнерами, выявлять новые потребности, которые могут превратиться в новые фичи наших продуктов или даже новые продукты;
  • Создавать материалы для партнеров;
  • Создавать и обновлять презентации с возможностями компании;
  • Создавать обучающие материалы по работе с системами компании и проводить обучение партнеров.

Требования:

  • Опыт управления ИТ-проектами;
  • Коммуникабельность;
  • Умение выстраивать долгосрочные отношения с людьми;
  • Нацеленность на результат;
  • Системность;
  • Навык грамотно выражать мысли (устно и письменно).

Условия:

  • Прямое общение с технической командой и руководством компании;
  • Возможность реализовывать инициативы и непосредственно влиять на развитие компании;
  • Работа в офисе в Москве с комфортным графиком или гибридный режим с возможностью часть времени работать удаленно.

Ссылка на вакансию.

Менеджер по привлечению партнёров

от 90 000 до 115 000
getads

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, удаленная работа.

 Задачи:

  • Полная поддержка как новых, так и старых партнёров, включая поддержание и развитие отношений с ними, выстраивание долгосрочных партнёрств, повышение лояльности и обеспечение качественного, оперативного обслуживания;
  • Проведение переговоров с новыми партнёрами с целью установления выгодных для компании условий приобретения трафика, используя различные каналы коммуникации;
  • Обеспечение технической поддержки партнёров с момента подключения и на всём протяжении взаимодействия с ними;
  • Поиск и привлечение новых паблишеров для расширения SSP сети;
  • Разработка стратегий для увеличения объёмов продаж и эффективной монетизации трафика;
  • Проведение холодных продаж и переговоров с потенциальными партнёрами;
  • Анализ и оптимизация источников трафика и инвентаря;
  • Сверка данных с внешними аудиторами и ведение отчётности;
  • Взаимодействие с партнёрами для повышения удовлетворённости и понимания их потребностей;
  • Координация взаимодействия с аккаунт-менеджерами и трафик-менеджерами;
  • Поддержка выполнения задач и контроль сроков по проекту;
  • Постоянное обучение и внедрение новых технологий для улучшения бизнес-процессов.

Требования:

  • Опыт работы с платформами:«Яндекс Метрика», Google Analytics, AdFox;
  • Знание и понимание терминов: CPC, CPM, CPV, OpenRTB и других;
  • Умение работать с верификаторами (Sizmek, Weborama, Adriver);
  • Внимательность и системный подход к работе с данными и аналитикой;
  • Сильные аналитические навыки: способность анализировать большие объёмы данных для оптимизации производительности и принятия обоснованных решений;
  • Способность организованно работать и управлять процессами;
  • Опыт работы с видеоплатформами;
  • Готовность к детальной и кропотливой работе;
  • Коммуникабельность и способность эффективно взаимодействовать с партнёрами и коллегами;
  • Инициативность и стремление к профессиональному развитию;
  • Готовность задавать вопросы для достижения лучших результатов.

Условия:

  • Полностью удалённая работа;
  • Испытательный срок 3 месяца.

Ссылка на вакансию. 

Менеджер по работе с клиентами

от 100 000 до 130 000
getads

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, удаленная работа.

 Задачи:

  • Day-to-day поддерживать коммуникацию и развивать партнерские отношения с клиентами;
  • Готовить коммерческие предложения для клиентов, формировать медиапланы: где-то запросить данные у коллег, а где-то самому посчитать и аккуратно добавить в расчеты;
  • Внимательно отслеживать результативность рекламных кампаний и своевременно реагировать на отклонения;
  • Вести документооборот текущих и новых клиентов: контроль подписания договоров, документальное закрытие кампаний;
  • Регулярное взаимодействие с другими отделами компании с целью решения задач клиентского сервиса;
  • Up-sale текущих клиентов;
  • Формировать медиаплан: где-то запросить данные у коллег, а где-то самому посчитать и аккуратно добавить в расчеты;
  • Внимательно вводить все данные в CRM и анализировать свою работу.

Требования:

  • Коммуникабельность;
  • Навык управления ожиданиями клиента;
  • Опыт работы account-менеджером в сфере медийной рекламы или digital-агентстве от года;
  • Умение найти подход к любому человеку;
  • Понимание ключевых метрик медийной рекламы;
  • Наличие широкого кругозора в digital-маркетинге;
  • Навык работы с таблицами, цифрами, презентациями и, если понадобится, Битрикс24; 
  • Внимательность и системность;
  • Пунктуальность;
  • Навык грамотно выражать мысли (устно и письменно).

Условия:

  • Полностью удаленная работа;
  • Испытательный срок 3 месяца.

Ссылка на вакансию. 

Арт-директор

по договоренности
JAMI LUP

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Выстраивать приоритеты на проектах для команды (постановка не только коротко срочных, но и долгосрочных задач);
  • Контроль выполнения работы дизайнеров;
  • Выстраивание быстрых, здоровых процессов взаимодействия внутри команды;
  • Создание и достраивание визуальной коммуникации в процессе ведения клиента;
  • Воплощение концепта в реальность; 
  • Презентация, обоснование идей и решений клиенту;
  • Участие в съемочных, производственных, креативных и других интересных процессах.

Требования:

  • Желателен опыт работы с премиальными гаджетами и крупными информационными сервисами;
  • Понимание современных трендов в дизайне и в SMM;
  • Обязательно хорошее знание motion-дизайна и брендинга.
  • Опыт от 3-х лет в лидирующих digital или сетевых агентствах;
  • Опыт работы в крупных брендах на позиции арт-директора;
  • Опыт проведения видео и фото съемок будет преимуществом;
  • Креативный подход к задачам, коммуникабельность, ответственность за результат;
  • Наличие портфолио.

Условия:

  • Дог-френдли офис в центре Москвы;
  • Формат работы: гибридный, график 5/2 10-19;
  • Коммуникация без барьеров;
  • Драйвовая и молодая команда;
  • Корпоративная система скидок;
  • ДМС после прохождения ИС;
  • Digital agency work/life balance.

Ссылка на вакансию. 

Креатор

по договоренности
JAMI LUP

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Разрабатывать большие идеи для digital-кампаний 360 и IMC;
  • Придумывать креативные стратегии и концепции для social media, активаций, спецпроектов, интеграций с инфлюенсерами и писать сценарии для OLV;
  • Адаптировать контент под разные целевые аудитории;
  • Креативно мыслить, знать методики создания идей, как вариант, ты выпускник Wordshop, ИКРЫ или Mads;
  • Обладать опытом работы от 4 лет в лидирующих digital или сетевых агентствах с FMCG, АВТО, беттинг-клиентами или онлайн платформами (это для нас актуально);
  • Разбираться в современной digital-среде: медиа, горячих инструментах и трендах, механиках и актуальных форматах контента в соцсетях;
  • Грамотно говорить, писать и метафорично доносить идею в нескольких фразах;
  • Оформлять идеи в презентации, выстраивая вовлекающий storytelling;
  • Защищать свои идеи на русском и на английском (не ниже Upper-Intermediate), аргументированно отстаивая свою позицию перед клиентом.

Требования:

  • Релевантный опыт работы, желательно наличие агентского;
  • Крутое портфолио;
  • Много идей и желания их воплотить;
  • Навыки планирования, координации и контроля выполнения задач;
  • Высокий уровень ответственности и навыки тайм-менеджмента.

Условия:

  • Дог-френдли офис в центре Москвы;
  • Формат работы: гибридный, график 5/2 10-19;
  • Коммуникация без барьеров;
  • Драйвовая и молодая команда;
  • Корпоративная система скидок;
  • ДМС после прохождения ИС;
  • Digital agency work/life balance.

Ссылка на вакансию. 

New Business Manager

по договоренности
JAMI LUP

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Поиск и развитие новых каналов продаж;
  • Постоянное изучение рынка Influencer Marketing в России и за рубежом: его объем, игроки, тренды;
  • Изучить текущие продукты LabelUp (Агентство, Платформа, Community);
  • Работа с тендерами: поиск релевантных тендеров, попадание в список участников, ведение тендерных проектов;
  • Участие в стратегических сессиях с командой и подготовке предложений для новых клиентов;
  • Полная подготовка проектов с новыми клиентами для передачи в отдел клиентского сервиса и креативный отдел, контроль качества реализации;
  • Участие в профильных мероприятиях и конференциях и привлечение новых клиентов через них. Выстраивание долгосрочных деловых отношений.
  • Выполнение плана продаж.

Требования:

  • Релевантный опыт продаж агентских услуг от 2-х лет;
  • Экспертность в рынке influencer-marketing и digital;
  • Наработанная база ЛПР крупных игроков-как преимущество;
  • Умение находить новые необходимые контакты;
  • Самостоятельность и структурность в работе;
  • Умение проводить встречи, высокие навыки презентации;
  • Знание техники продаж и умение найти индивидуальный подход к каждому клиенту.

Условия:

  • Дог-френдли офис в центре Москвы;
  • Формат работы: гибридный, график 5/2 10-19;
  • Коммуникация без барьеров;
  • Драйвовая и молодая команда;
  • Корпоративная система скидок;
  • ДМС после прохождения ИС;
  • Digital agency work/life balance.

Ссылка на вакансию. 

Коммуникационный стратег

по договоренности
Ailove

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, гибкий график.

Задачи:

  • Разработка стратегий по присутствию брендов в digital, работе в SMM, подходов к работе с блогерами;
  • Стратегическое лидерство: формирование единой логики кросс-дисциплинарного предложения, работа с отделами исследований, аналитики и инноваций, брифинг и сопровождение работы креативных команд и продюсеров, защита предложений перед клиентскими командами;
  • Стратегический супервижн: консультационное сопровождение клиентов и проектов в реализации.

Требования:

  • Понимание задач бизнеса, маркетинга и умение решать их с помощью коммуникации, digital инструментов, SMM и блогеров;
  • Мастерство работы в команде;
  • Привычка ясно формулировать, четко доносить и отстаивать свою точку зрения, презентационные навыки;
  • Интерес к креативу, любовь к здравому смыслу и умение видеть и доносить смысл, стоящий за цифрами;
  • Опыт работы с индустриальными софтами/данными (Mediascope BrandPulse, iCreative, LiveDune, TGstat).

Условия:

  • Самостоятельность в принятии решений, влияние на общий продукт и процессы работы агентства;
  • Возможность обучения и обмена экспертизой с консалтинговым юнитом партнёрских агентств;
  • Гибридный график работы 5/2 с 10:00 до 19:00.

Резюме и сопроводительное письмо направляйте на почту: [email protected]

Менеджер интернет-проектов

по договоренности
BeeTL

Требуемый опыт работы: 1-3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Планировать, а после реализовывать digital-проекты: мотивационные программы, сайты, мобильные приложения, чат-боты и т.д.;
  • Разрабатывать идеи и механики проекта совместно с командой;
  • Коммуницировать с подрядчиками: составлять технические задания, контролировать исполнителей на всех этапах;
  • Вести документооборот между компанией и контрагентами.

Требования:

  • Опыт работы на схожей позиции в рекламном агентстве от года;
  • Опыт ведения digital-проектов и стремление развиваться в этой сфере;
  • Опыт пользования системами планирования и постановки задач: Bitrix, Joomla, UMI CMS, WordPress и т.д.;
  • Понимание основных инструментов интернет-маркетинга;
  • Опыт подготовки технических заданий — важно;
  • Опыт работы с платформой Tilda — важно.

Условия:

  • График работы 5/2 с 10:00 до 19:00;
  • Один день на выбор — home office;
  • Регулярные неформальные встречи, тематические ивенты, совместный досуг и занятия спортом;
  • Корпоративная мобильная связь;
  • Реальная возможность вертикального и горизонтального роста, обучение на профильных курсах и участие в конференциях.

Резюме отправляйте HR-менеджеру Елизавете на почту: [email protected]

Менеджер по работе с клиентами

по договоренности
BeeTL

Требуемый опыт работы: 1-3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Реализовывать крупные интегрированные проекты — от формирования концепции до финального отчёта; 
  • Обрабатывать тендерные запросы: вести проект совместно с командой и защищать его перед клиентом;
  • Вести коммуникацию с подрядчиками разных направлений, блогерами и селебрити (технические и бытовые райдеры);
  • Работать в команде с внутренними департаментами агентства (Production, Creative, Region): ставить задачи и следить за дедлайнами;
  • Поддерживать коммуникацию с клиентом и сопровождать его на всех этапах проекта;
  • Подготавливать и проводить презентации, формировать сметы и рассчитывать бюджет;
  • Курировать и контролировать мероприятия на площадке — возможны командировки в регионы.

Требования:

  • Инициативность, ориентация на результат, соблюдение дедлайнов;
  • Опыт работы в рекламном агентстве на позиции Account manager или Project manager от 2-х лет — очень важно;
  • Заинтересованность в организации HR- и event-мероприятий: презентации новых брендов, клиентские дни, корпоративные встречи клиентов и пр.;
  • Опыт ведения проектов по направлениям: Event / BTL / Trade;
  • Опыт подготовки и оптимизации смет, работы с документами и составления коммерческих предложений;
  • Умение вести переговоры и деловую переписку, генерировать идеи, защищать проекты и презентовать клиенту результаты работы;
  • Наличие контактов подрядчиков: артистов, декораторов, застройщиков, технических специалистов, площадок;
  • Готовность выслать портфолио.

Условия:

  • График работы 5/2 с 10:00 до 19:00;
  • Один день на выбор — home office;
  • Регулярные неформальные встречи, тематические ивенты, совместный досуг и занятия спортом;
  • Корпоративная мобильная связь;
  • Реальная возможность вертикального и горизонтального роста, обучение на профильных курсах и участие в конференциях.

Резюме отправляйте HR-менеджеру Елизавете на почту: [email protected]

Арт-директор

по договоренности
BeeTL

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Создавать уникальные визуальные концепции (Key Visual, айдентика) для проектов из разных ниш;
  • Управлять креативной командой: дизайнерами, копирайтерами, клиентскими группами;
  • Разрабатывать идеи и описывать концепции для рекламных кампаний;
  • Вдохновлять и обучать дизайнеров — как внутри команды, так и на аутсорсинге.

Требования:

  • Опыт работы на аналогичной должности от 2-х лет;
  • Умение превращать смыслы в визуальные образы и чётко доносить идеи через дизайн;
  • Опыт презентации проекта и его доработки с учётом фидбека;
  • Глубокое понимание теории цвета, композиции, типографики и дизайн-пространств;
  • Опыт создания фотозон, выставочных стендов и декораций различного уровня сложности;
  • Владение графическими редакторами: Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign;
  • Знание программ для 3D-моделирования (3ds Max и/или Cinema 4D, Blender) — ваше преимущество.

Условия:

  • График работы 5/2 с 10:00 до 19:00;
  • Один день на выбор — home office;
  • Регулярные неформальные встречи, тематические ивенты, совместный досуг и занятия спортом;
  • Корпоративная мобильная связь;
  • Реальная возможность вертикального и горизонтального роста, обучение на профильных курсах и участие в конференциях.

Резюме отправляйте HR-менеджеру Елизавете на почту: [email protected]

Старший PR-менеджер

по договоренности
ГК «Родная Речь»

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Написание PR-текстов (пресс-релизы, статьи, интервью, case study, спитчрайтинг, презентации, посты и т.п.) и их дистрибуция в СМИ;
  • Взаимодействие со СМИ: сбор запросов, работа с редакционными планами, предоставление информации и комментариев;
  • Взаимодействие с журналистами, продюсерами и лидерами мнений: выстраивание и поддержание взаимоотношений;
  • Поиск и разработка тем и инфоповодов, подготовка контент плана, питчинг журналистов;
  • Конференции: организация участия спикеров компании, подбор темы и подготовка материалов;
  • Работа с креативщиками над разработкой коммуникационных кампаний;
  • Мониторинг и анализ PR-активности (включая активность конкурентов);
  • Участие в разработке PR мероприятий компании (конференции, вебинаров и т.п.).

Требования:

  • Знание трендов;
  • Грамотная устная и письменная речь, умение писать тексты;
  • Знание и умение эффективно использовать PR-инструменты;
  • Умение работать в команде и вести переговоры с сотрудниками других отделов в масштабах крупной компании;
  • Опыт работы на аналогичной позиции — от 3 лет (в идеале в креативных индустриях).

Условия:

  • Возможность расширенного пакета ДМС с учетом потребностей коллег, работающих на удаленке;
  • Гибридный график работы;
  • Экологичное общение, отсутствие дресс-кода и наставничество профессионалов.

Ссылка на вакансию. 

Senior Strategic planner

по договоренности
ГК «Родная Речь»

Требуемый опыт работы: 1–3 года;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Разрабатывать медиа стратегии рекламной кампании для решения бизнес и маркетинговых задач клиента: анализ целевой аудитории, рекомендация медиамикса, периода и принципов построения РК, подход к планированию медиаканалов (совместно с отделом планирования);
  • Анализировать клиентские данные, анализ потребительского поведения и трендов;
  • Участвовать в подготовке PBA, согласовать и интерпретировать результаты кастомных исследований (BLS);
  • Разрабатывать и готовить стратегические рекомендаций в рамках ПБА, конкурентного анализа;
  • Тестировать и внедрять новые, инновационные решения в медиа стратегию;
  • Презентовать предложения клиенту.

Требования:

  • Опыт работы на аналогичной должности не менее 3-5 лет;
  • Большой опыт личных презентаций и защит;
  • Уверенный уровень использования ppt и xls;
  • Погруженность в медийный рынок и его тенденции;
  • Критическое мышление, стремление «докопаться до истины»;
  • Хорошие аналитические способности;
  • Уверенная и аккуратная работа с данными, их интерпретация, постановка задач аналитикам в случае необходимости;
  • Опыт регулярной работы с открытыми источниками — поиск данных, информации в интернете, в открытых библиотеках, сбор, упорядочивание, интерпретация полученных знаний.

Условия:

  • Возможность расширенного пакета ДМС с учетом потребностей коллег, работающих на удаленке;
  • Гибридный график работы;
  • Экологичное общение, отсутствие дресс-кода и наставничество профессионалов.

Ссылка на вакансию. 

Senior Media Planner

по договоренности
ГК «Родная Речь»

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Применять навыки тактики: готовить планы с анализом эффективности и уметь их обосновывать;
  • Использовать много инструментов: индустриальные, клиентские и собственные исследования компании для аргументации;
  • Контролировать бюджет: считать плановые и реальные затраты, своевременно обновлять графики активности по каждому бренду и рекламодателю;
  • Уметь находить новое: искать и анализировать новые каналы коммуникации, проверять их эффективность с позиции бренда;
  • Ориентироваться в конкурентах: быть готовым рассказать о конкурентной активности;
  • Вычислять эффективность: готовить отчеты по эффективности прошедших кампаний;
  • Участвовать в стратегии: фидбек и рекомендации для клиента;
  • Следить за сроками кампаний, предоставления креативных материалов, а также оперативно готовить финансовые документы, не забывая об оплате проходящих кампаний.

Требования:

  • Опыт работы в должности Media Planner или Senior Media Planner;
  • Грамотная устная и письменная речь, умение писать тексты;
  • Навыки презентации.

Условия:

  • Возможность расширенного пакета ДМС с учетом потребностей коллег, работающих на удаленке;
  • Гибридный график работы;
  • Экологичное общение, отсутствие дресс-кода и наставничество профессионалов.

Ссылка на вакансию. 

Арт-директор / Старший арт-директор

по договоренности
ГК «Родная Речь»

Требуемый опыт работы: 3–6 лет;
Полная занятость, полный день.

Задачи:

  • Создание креативных концепций (TV/OLV/Digital/ KV/Активации/Спецпроекты);
  • Разработка и проведение презентаций;
  • Ведение и контроль проектов на этапах (пре/про/постпродакшен);
  • Координация работы дизайнеров.

Требования:

  • Опыт съемок рекламного видео-контента;
  • Наличие нестандартных и ярких идей в портфолио (ATL, TTL, Digital);
  • Обязательное знание Adobe Illustrator и Adobe Photoshop;
  • Умение профессионально презентовать свои визуальные решения проектной команде и клиенту;
  • Знание английского языка (Intermediate+).

Условия:

  • Возможность расширенного пакета ДМС с учетом потребностей коллег, работающих на удаленке;
  • Гибридный график работы;
  • Экологичное общение, отсутствие дресс-кода и наставничество профессионалов.

Ссылка на вакансию. 

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